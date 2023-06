Prédiction et cotes Twins vs Rays pour le jeudi 8 juin

La meilleure équipe de baseball est à nouveau en feu. Les Rays de Tampa Bay ont remporté les deux premiers de cette série de trois matchs avec les Twins du Minnesota et ont maintenant remporté cinq matchs consécutifs pour se rendre à 45-19. Hier soir, il a fallu un circuit de neuvième manche de Randy Arozarena pour remporter une victoire 2-1 à domicile, mais une victoire est une victoire et les Rays iront pour le balayage aujourd’hui.

Pour la finale de la série, Tampa Bay ira avec Yonny Chirinos sur le monticule contre Bailey Ober. Chirinos a une fiche de 2-1 avec une MPM de 2,79 en sept apparitions cette saison, dont une seule au départ. Ober, de l’autre côté, a une fiche de 3-2 en huit départs avec une MPM de 2,33.

Jetons un coup d’œil aux cotes car les Rays sont les favoris pour prolonger leur séquence de victoires à domicile.

Cotes Twins vs Rays, ligne de course et total

Prédiction et choix des jumeaux contre les rayons

Bailey Ober a été fantastique pour les Twins cette saison, en particulier la dernière fois lorsqu’il a fait six buts sans accorder seulement quatre coups sûrs contre les Guardians. Il a traversé ces 18 retraits avec seulement trois retraits au bâton et aucune marche. Ober est au 45e centile du taux de retrait cette année et au 45e centile du taux d’odeur, mais il est au 94e centile du taux de poursuite. Ober est bon, il n’est tout simplement pas si bon.

Les Twins ont un lanceur partant de qualité entre les mains, mais son ERA attendu est de 3,64 et le FIP se situe à

3.18. Contre sa balle rapide, qu’il lance 47% du temps, les frappeurs frappent .375, mais ce lancer a un slugging attendu de .498. Les frappeurs vont faire des dégâts contre ce terrain à un moment donné cette saison et s’il ne retire que 7,8 frappeurs par neuf manches, le plus bas de sa carrière, alors je ne m’attends pas à ce que son ERA oscille autour de deux plus longtemps.

L’infraction des Rays n’est pas aussi mortelle qu’elle l’était au début de l’année, mais ils peuvent toujours punir n’importe quel lanceur de baseball, en particulier celui qui est dû à une régression statistique. Pendant ce temps, leur enclos des releveurs généralement excellent est 22e en ERA cette saison et ils devront couvrir pas mal de manches avec Chirinos sur le monticule. J’aime le plus à cet endroit après une victoire 2-1 des Rays hier.

