Prédiction et cotes Mavericks vs Kings pour le samedi 11 février

Hier soir, les Dallas Mavericks sont passés à 2-0 avec Kyrie Irving avec une victoire sur les Kings à Sacramento. Ce soir, ils vont revenir en arrière alors que les Kings accueillent les Mavs pour le deuxième match consécutif. Kyrie a récolté 25 points et 10 passes décisives hier et les Mavs ont frappé neuf trois de plus que Sacramento. Fox a ouvert la voie avec 33 points pour les Kings, mais ce n’était pas suffisant dans la défaite de huit points.

Luka Doncic est douteux de jouer ce soir après qu’il ait semblé qu’il monterait sur le sol hier avant d’être finalement exclu. Les chances vont probablement osciller si Luka est blanchi, mais pour l’instant, les Kings sont de légers favoris.

Mavericks vs Kings cotes, propagation et total

Prédiction et choix Mavericks vs Kings

Quand Kyrie est heureux et que tout va bien, il est l’un des meilleurs joueurs de la NBA et peut porter son équipe pendant des périodes prolongées. On le voit en ce moment, mais le problème c’est que ça ne dure pas très longtemps. Cela ne veut pas dire que Kyrie va demander un autre échange avant la dénonciation ce soir, mais on ne sait jamais combien de temps il peut rester sur son meilleur comportement. C’est la phase de lune de miel pour Dallas et leur nouveau meneur et une fois que Luka reviendra, ils pourraient ressembler à un véritable concurrent de la Conférence Ouest.

Dallas a une fiche de 5-0 contre l’écart lors de ses cinq derniers matchs et sa défense résiste assez bien avec l’ajout de Kyrie et la perte de Dorian Finney-Smith. Ils ont forcé les Kings à 14 revirements hier soir, mais ils n’ont gagné que par huit dans un match où ils ont eu 16 autres tentatives de placement. Si Sacramento peut être plus prudent avec le ballon et rebondir un peu mieux aujourd’hui, alors ils devraient pouvoir gagner. Les Kings sont l’attaque n ° 1 de la NBA, je serais choqué si Dallas pouvait les battre à Sacramento deux jours de suite.

