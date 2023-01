Prédiction et cotes Kentucky vs Alabama pour le samedi 7 janvier (Achetez bas sur les Wildcats)

Le Kentucky est toujours à la recherche d’une victoire de signature alors que le jeu de la SEC s’intensifie, et samedi offre l’occasion parfaite alors qu’ils se dirigent vers Tuscaloosa pour affronter l’Alabama.

Le Crimson Tide a un curriculum vitae aussi impressionnant que n’importe qui dans le pays, ils sont 12-2 avec leurs deux seules défaites contre UConn et Gonzaga, et viennent de remporter deux victoires consécutives contre les écoles du Mississippi SEC la semaine dernière. et changer. Maintenant, les Wildcats arrivent en ville samedi, désespérés d’une victoire significative après s’être accrochés pour battre une équipe LSU moyenne mardi.

Le Kentucky se classe bien autour d’Oscar Tshiebwe, mais cela ne s’est pas traduit contre la concurrence d’élite? Est-ce le moment d’acheter bas sur l’équipe de Coach Cal? Décomposons les probabilités et découvrons :

Cotes Kentucky contre Alabama, propagation et total

Prédiction et choix du Kentucky contre l’Alabama

Le Kentucky a eu raison de l’Alabama lors des deux matchs de la saison dernière, et j’aime ce match pour les Wildcats, qui font un travail fantastique en défendant dans le demi-terrain et en limitant les opportunités de transition des adversaires.

Le Kentucky est le top 50 pour limiter les adversaires aux possessions de transition et est 16e pour le pourcentage effectif de buts sur le terrain autorisé dans ces types de jeu, par Hoop-Math. Maintenant, l’Alabama est aussi dévastateur que possible sur le court ouvert, 33e en taux de jeu de transition, dictant un rythme frénétique. Cependant, l’entraîneur Cal et les Cats ont eu du succès la saison dernière dans ce match et je pense qu’ils peuvent prospérer à nouveau avec Tshiebwe à l’intérieur, ralentissant l’attaque de Crimson Tide en cas d’échec.

Alors que le Royaume-Uni ne force pas une tonne de revirements (166e au taux TO), l’équipe a une solide défense intérieure qui forcera un groupe de tir moyen à trois points à se hisser au-delà de l’arc. Le Kentucky ralentit les équipes en défense et maintient les possessions en vie en attaque avec le quatrième taux de rebond offensif le plus élevé. De plus, gardez un œil sur la capacité de Tshiebwe à modifier les tirs sur la jante, l’Alabama se classe parmi les 40 derniers du pays en termes de taux de blocage, par Ken Pom.

Le Kentucky a prouvé qu’ils sont un mauvais match contre l’Alabama, et je pense que c’est une bonne opportunité d’achat pour les Wildcats qui attrapent quelques seaux. Je pense que nous voyons un brûleur de grange et ce match s’est décidé dans les dernières minutes, une démonstration compétitive et une couverture du groupe de Coach Cal.

