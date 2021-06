Prédiction et conseils de l’équipe BEL vs RUS Dream11 pour le match de l’UEFA Euro 2020 d’aujourd’hui: Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match de l’UEFA Euro 2020 d’aujourd’hui Belgique vs Russie 13 juin 00h30 IST

Prédiction et suggestions de l’équipe BEL vs RUS Dream11 pour le match d’aujourd’hui de l’UEFA Euro 2020 entre la Belgique et la Russie : La Belgique affrontera la Russie dans un match du groupe B de l’UEFA Euro 2020 prévu le dimanche 13 juin. Ce sera la première sortie que les deux équipes disputeront en championnat. Les résultats des cinq derniers matches montrent que la Belgique est l’équipe la plus forte par rapport à la Russie. Cependant, dans ce match, le joueur crucial de la Belgique Kevin De Bruyne ne sera pas disponible car il a dû subir une intervention chirurgicale après avoir subi des fractures au visage lors de la finale de la Ligue des champions. Martine aussi ne sera pas vue car il n’est pas assez en forme. Fedor Kudryashov de Russie ne sera pas non plus disponible pour le match en raison d’un problème au mollet.

Le match Belgique vs Russie est prévu à 00h30 IST.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match Belgique vs Russie du 13 juin :

Diffusion BEL vs RUS

Sony Sports Network détient le droit de diffusion de la série UEFA Euro 2020.

BEL vs RUS Streaming en direct

Le match peut être diffusé en direct sur SonyLIV en Inde.

Détails du match BEL vs RUS

Le match se jouera le dimanche 13 juin au stade Krestovsky, en Belgique. Le match débutera à 00h30 IST.

Choix du capitaine et du vice-capitaine BEL vs RUS Dream11 :

Capitaine: Mertens

Vice capitaine: Lukaku

Prédiction de l’équipe BEL vs RUS Dream11

Gardien de but: Courtois

Défenseurs : Alderweireld, Vertonghen, Fernandes

Milieu de terrain : Tielemans, Dendoncker, Carrasco, Golovin

Grévistes : Mertens, Lukaku, Dzyuba

Belgique vs Russie probable XI :

Belgique: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen ; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco ; Mertens, Danger ; Lukaku

Russie: Shunine; Barinov, Djikiya, Semenov; Fernandes, Zobnine, Ozdoev, Kuzyaev ; Miranchuk, Golovine; Dzyuba

