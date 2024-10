Prédiction et choix des Dodgers vs Mets pour le 16 octobre 2024

Le NLCS se dirige vers l’Est avec la série même pour le match 3 entre le Dodgers de Los Angeles (98-64) et le Mets de New York (89-73). Les Dodgers ont remporté le premier match lors d’un match nul 9-0, mais les Mets ont réussi à prendre l’avantage sur le terrain en remportant une victoire de 7-3 lors du deuxième match lundi. Les Dodgers débuteront Walker Buehler (5,38 ERA) tandis que les Mets enverront Luis Severino (3,91 ERA). Les Mets sont actuellement répertoriés comme légers favoris à -115 sur la moneyline. Le premier pitch est prévu à 8 h 08 HNE depuis Citi Field dans le Queens et peut être trouvé sur FS1.

Los Angeles recherche des lanceurs

Lorsque les Dodgers sont évoqués dans une conversation, le premier commentaire concerne Shohei Ohtani, suivi de Mookie Betts et du reste de la puissante formation offensive. Une histoire sous-estimée est celle qui est arrivée à l’équipe des lanceurs à Los Angeles. Les Dodgers n’ont plus que deux partants dans leur rotation régulière, puisque trois des quatre lanceurs qui ont commencé le plus de matchs pour Los Angeles sont tous sur l’IL. Gavin Stone, Tyle Glasnow et James Paxton commenceraient tous les matchs de cette série éliminatoire, mais aucun n’est disponible, laissant les Dodgers chercher des solutions au pire moment possible.

Les Dodgers étaient menés 6-0 au moment où ils ont récupéré leurs présences au bâton en 2e manche. Cela rend la vie beaucoup plus difficile pour les attaques, car Manaea était capable d’être agressif et de s’en prendre directement à ses frappeurs. Le joueur de troisième but Max Muncy a finalement réussi et a frappé un circuit en 5e manche, puis Tommy Edman a frappé un simple de deux points produits en 6e, mais le mal était déjà fait et Los Angeles a chuté 7-3. Si les Dodgers veulent réussir, ils ont besoin de la production de leurs meilleurs frappeurs, et ils ne l’ont pas obtenue lors du deuxième match. Shohei Ohtani, Mookie Betts, Teoscar Hernandez et Freddie Freeman se sont combinés pour zéro coup sûr lors du match de lundi. Tous sont capables, Betts et Hernandez ont chacun deux circuits en séries éliminatoires, et Ohtani a terminé la saison régulière avec 54 circuits et 130 points produits. Le manager Dave Roberts a déclaré qu’Ohtani continuerait à être en tête adage«Je veux que Shohei obtienne cinq présences au bâton par match. Je pense qu’il est notre meilleur frappeur et je le veux là-haut cinq fois.

Walker Buehler prend le départ ici pour Los Angeles, le joueur de 30 ans a débuté 16 matchs en saison régulière et a terminé avec une fiche de 1-6. Sa MPM était de 5,38 avec 64 retraits au bâton, 28 buts sur balles et 16 circuits autorisés cette année. Il a débuté un match éliminatoire contre les Padres, accordant six points mérités en cinq manches dans une défaite. Buehler n’a pas lancé contre les Mets cette saison.

