Prédiction du score de Clemson contre Georgia Tech : football universitaire, semaine 11

Le football de Clemson est à la recherche d’une deuxième victoire consécutive lorsqu’il accueille Georgia Tech au Memorial Stadium.

Les Tigres viennent de remporter leur meilleure victoire de la saison, une victoire 31-23 contre Notre Dame, n°12. Georgia Tech entre avec une séquence de deux victoires consécutives, après avoir battu le numéro 1 de l’époque. 17 UNC et Virginie.

Clemson (5-4, 2-4 ACC) espère prolonger sa séquence contre les Yellow Jackets (5-4, 4-2) à neuf matchs samedi (midi HE, ABC). Voici ce qu’il faut savoir sur le match et notre prédiction de score.

Georgia Tech QB Haynes King connaît une saison exceptionnelle

Le transfert Texas A&M, Haynes King, mène les Yellow Jackets au poste de quart-arrière. À sa première saison avec Georgia Tech, l’étudiant de deuxième année en chemise rouge est troisième de l’ACC pour les verges par la passe par match (258,9) et premier pour les passes de touché (22).

Il est également un quart-arrière à double menace et est deuxième parmi les quarts de l’ACC pour le nombre de verges au sol par match (60,6). Il est l’un des deux seuls joueurs du pays à avoir totalisé au moins 2 300 verges par la passe, 20 passes de touché, 500 verges au sol et cinq passes de touché, avec Jayden Daniels de LSU. L’entraîneur Dabo Swinney a comparé la capacité de course de King à celle de Riley Leonard de Duke, qui a couru 98 verges lors de la première semaine contre les Tigers.

King n’est pas sans faute : il est deuxième de l’ACC pour les interceptions lancées (10) et a disputé au moins un sur cinq de ses six derniers matchs.

Georgia Tech aime courir le ballon

Georgia Tech a une excellente attaque au sol avec King et ses porteurs de ballon. Les Yellow Jackets sont deuxièmes de l’ACC et 14e au pays pour les verges au sol par match (204,1) et mènent la conférence pour les verges par course (5,65).

Le porteur de ballon Jamal Haynes totalise en moyenne près de 74 verges par match, avec près de six verges par course.

Clemson devrait être à la hauteur contre une bonne attaque au sol : les Tigers sont troisièmes de la conférence en défense contre la course, accordant 108 verges par match.

Will Shipley de Clemson et Phil Mafah pourraient avoir de grands jours

La défense de Georgia Tech est une faiblesse potentielle que les Tigres pourraient exploiter. Les Yellow Jackets sont avant-derniers de l’ACC en termes de score défensif, accordant 30 points par match.

Leur défense contre la course est de loin la dernière de la ligue, avec une moyenne de 220 verges autorisées au sol. Alors que Clemson s’attend à ce que le porteur de ballon Will Shipley revienne et que Phil Mafah ait réussi un sommet en carrière de 186 verges contre Notre Dame, les Tigers pourraient faire des dégâts lors du match de course samedi.

PLUS DE FOOTBALL CLEMSON :Phil Mafah de Clemson ne « se mettra pas dans le pétrin » comme Will Shipley, mais l’approche « chill » fonctionne

Prédiction du score de Clemson contre Georgia Tech

Clemson 35, Géorgie Tech 24 : Compte tenu de l’état de la défense de Georgia Tech et de la performance que Clemson a pu réaliser contre Notre Dame la semaine dernière, l’offensive des Tigers devrait être en mesure d’afficher quelques chiffres. Et comme d’habitude, la défense de Clemson devrait faire suffisamment bien son travail pour donner cette opportunité à l’offensive.

Christina Long couvre les Clemson Tigers pour le Greenville News et le réseau USA TODAY. Vous pouvez la suivre sur Twitter @christinalong00 ou envoyez-lui un e-mail à [email protected].