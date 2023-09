Prédiction du premier jour de la collection au box-office de Jawan : le nouveau film de Shah Rukh Khan battra les records de la journée d’ouverture de Pathaan et Gadar 2

Jawan est prêt à sortir le 7 septembre 2023. Shah Rukh Khan arrive encore une fois avec un banger après Pathaan. Le film met également en vedette Nayanthara avec quelques camées intéressants. Et avec Jawan, Shah Rukh Khan est prêt à réécrire l’histoire du box-office des films de Bollywood. Selon Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office de Jawan, Jawan va battre des records de Pathaan et Ensoleillé Deol, Ameesha Patel vedette Gadar 2.

Jawan prédiction du premier jour de la collecte au box-office

La réservation à l’avance pour Jawan a démarré il y a 4 jours, soit le 1er septembre, soit 7 bons jours avant la sortie de Shah Rukh Khan, vedette de Nayanthara. Si l’on s’en tient à la première tendance des réservations à l’avance et Jawan manie et battage médiatique, le nouveau film d’Atlee rapportera probablement environ Rs 60 crores. Cependant, avec 2 jours supplémentaires en main, il pourrait bien dépasser la barre des Rs 70 crore au box-office le premier jour, indique un rapport de Koimoi.com. On dit qu’il s’agit uniquement de collections en hindi.

Jawan surpasser Pathaan, Gadar 2 collections du jour d’ouverture

Pathaan a réalisé une activité historique le jour de l’ouverture de Rs 57 crores. Les stars de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham ont gagné Rs 55 crores en hindi tandis que Rs 2 crore dans le Sud. D’un autre côté, Sunny Deol a également réécrit l’histoire avec Gadar 2 qui a collecté Rs 41,10 crores le premier jour. Jawan va battre tous les records du passé et établir une nouvelle référence pour les films de Bollywood.

Jawan réservations à l’avance, distribution de stars

Si l’on en croit les rapports, Jawan a déjà vendu plus de 7 lakh de billets. Le nouveau film a collecté environ Rs 21,14 crores dans les 3 jours suivant la réservation préalable. En parlant du casting de Jawan, le film met également en vedette Nayanthara, Sanya Malhotra, Ridhi Dogra pour n’en nommer que quelques-uns. Les fans verront également Deepika Padukone et Thalapathy Vijay faire une apparition dans le film.

Regardez la vidéo sur Jawan contre Pathaan ici:

Shah Rukh Khan assiste à la fête du succès de Gadar 2 de Sunny Deol

Pendant ce temps, Sunny Deol organisait une Gadar 2 succès récemment dans la ville. L’ensemble de Bollywood y a participé, y compris les trois Khans, Shah Rukh Khan, Salman Khan et Aamir Khan. Sunny aurait déjà eu des différends avec SRK. Mais ils semblent avoir tout réglé. En fait, BollywoodLife vous a informé en exclusivité que Shah Rukh divertissait les invités à la fête. Il a fait des blagues et a fait rire tout le monde tout au long de la soirée.