Prédiction du match pour le titre USFL 2023, choix d’expert par Chris ‘The Bear’ Fallica

Le match de championnat USFL samedi entre les étalons de Birmingham et les Maulers de Pittsburgh sera une façon appropriée de couronner une deuxième année remarquable et divertissante.

Cela a également été une saison amusante pour moi du point de vue des paris. Alors que j’ai eu une semaine difficile avec mes choix le week-end dernier, mon record cette saison est toujours vert, avec une fiche globale de 25-19-1.

Finissons la saison sur une bonne note.

Voici mon meilleur pari pour le match pour le titre.

Pittsburgh Maulers (5-6) contre Birmingham Stallions (9-2) à Canton, Ohio, 20 h HE samedi, NBC / Peacock

Lorsque les Stallions et les Maulers se sont rencontrés lors de la semaine 4, Alex McGough a connu ce qui était probablement son pire match de l’année, avec seulement 157 verges par la passe, 48 verges au sol et deux interceptions. Pourtant, lorsque les Stallions avaient le plus besoin de lui, il a orchestré un retour au quatrième quart menant Birmingham à un vainqueur 24-20.

La semaine dernière, j’ai beaucoup lu sur les deux affrontements de saison régulière entre la Nouvelle-Orléans et Birmingham et j’ai pensé que la façon dont ces deux matchs se sont déroulés a donné une grande chance aux Breakers. Je n’aurais pas pu me tromper davantage.

Pendant ce temps, le Michigan a tout fait sauf gagner le match du championnat de la division nord. Les Panthers ont battu les Maulers 410-291, ont lancé pour 370 verges et ont récolté en moyenne près de huit verges par jeu (7,7). Cependant, ces trois satanés revirements ont effacé toute domination statistique. Et pour ceux qui comptent, trois des cinq victoires de Pittsburgh sont survenues contre cette équipe du Michigan 4-7.

C’est vrai – seulement deux des six défaites des Maulers sont venues par plus de sept points, mais maintenant ils font face à une équipe qui a affiché des victoires par 17, 40, 14, 23 et 25 cette saison.

Je reporte la leçon que j’ai apprise la semaine dernière à cette semaine. Ne lisez pas trop dans le match de saison régulière, qui était un match que Pittsburgh aurait facilement pu gagner (comme la Nouvelle-Orléans l’a fait en saison régulière avec Birmingham).

Les Stallions sont la classe de la ligue depuis deux ans maintenant, et je m’attends à une solide victoire pour couronner une défense réussie de leur championnat 2022.

Je vais poser les points. Birmingham répète.

PRENDRE: Les étalons (-7 chez FOX Bet) gagnent par plus de 7 points

