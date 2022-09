L’extravagance de science-fiction récemment publiée par Ranbir Kapoor et Alia Bhatt semble avoir apporté un énorme soulagement à la performance lamentable de Bollywood au box-office. Le réalisateur d’Ayan Mukerji, qui présente également Mouni Roy, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Shah Rukh Khan dans un camée spécial, s’est avéré être le plus grand premier match hors vacances pour Bollywood. Et si les estimations sont à la hauteur, Brahmastra devrait récolter plus de 40 crores de roupies le deuxième jour.

Selon l’analyste commercial Sumit Kadel, Brahmastra a connu une croissance de 10 à 15% de la fréquentation et la collecte du jour 2 pourrait se situer entre Rs 40 et 43 crore net pour toutes les langues. Le film reprend sur les circuits de masse, ce qui semble être un bon signe pour plus de profits.

#Brahmastra La collection du samedi se dirige vers une ÉNORME marque de 40 cr + net.. Il y a une CROISSANCE d’environ 10-15 % dans de nombreux centres. Sa collection Day Day -2 pourrait être comprise entre 40 et 43 cr net (toutes les langues) Sumit Kadel (@SumitkadeI) 10 septembre 2022

Brahmastra est également devenu le plus grand match d’ouverture de 2022 en battant Akshay Kumar et Katrina Kaif avec Sooryavanshi. Il a également battu les records au box-office de superproductions pré-pandémiques telles que Sanju, Tiger Zinda Hai et Dhoom 3. Il semble que le film Rs 415 crore soit prêt à pénétrer dans le club Rs 100 crore à la fin de son premier fin de semaine. Cependant, il reste à voir si le film réussit le test crucial du lundi.

Le film a déjà rapporté Rs 75 crore dans le monde. La tendance au boycott de Brahmastra semble n’avoir aucun effet pour inciter les gens à ne pas regarder le film. Le public payant les billets s’est pressé dans les théâtres pour regarder l’extravagance visuelle sur grand écran. Le film a un accès gratuit au box-office car aucune sortie majeure n’est prévue avant l’artiste de masse de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, Vikram Vedha.

Le film a reçu une réponse mitigée du public. Alors que certains ont été époustouflés par les effets visuels plus grands que nature, certains ont qualifié Brahmastra de corps sans âme. Le bouche à oreille du public jouera un rôle crucial dans la durée d’exécution du film dans les salles et sa collection globale au box-office.