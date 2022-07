Prédiction du jour 1 du box-office de Shamshera: la vedette de Ranbir Kapoor remporte la meilleure réservation anticipée de 2022 depuis Bhool Bhulaiyaa 2; s’ouvrira-t-il mieux que le film de Kartik Aaryan ?

La bande-annonce de Shamshera était un hommage aussi approprié qu’on aurait pu l’espérer aux jours glorieux presque oubliés de Bollywoodc’est dacoït dramségalement connus sous le nom de westerns au curry, rendus célèbres par Sunil Dutt et Dharmendra. La lutte d’avant l’indépendance donne FRJc’est Remorque Shamshera une saveur supplémentaire à savourer. Dans l’ensemble, celui-ci crie le divertissement sur grand écran. Outre Ranbir Kapoor et Sanjay Dutt, Shamshera aussi des étoiles Vaani Kapoor. Il est dirigé par Karan Malhotra de la Agneepath refaire la renommée. Avant la sortie du film, jetons un coup d’œil à sa réservation à l’avance et à ses prévisions au box-office du jour 1.

Réservation à l’avance de la boîte Shamshera

Selon le suivi des ventes de billets dans les principales chaînes de multiplex, on peut dire que Shamshera a pris la meilleure réservation à l’avance de 2022 de loin après Bhool Bhulaiyaa 2. Le chiffre final de l’avance devrait prendre du retard sur la star de Kartik Aaryan, mais c’est parce que plusieurs les écrans simples n’ouvrent pas leurs compteurs avant le jour de la sortie. Néanmoins, pour un grand film de masse commercial comme Shamshera, la plupart des ventes de billets devraient avoir lieu le jour 1 lui-même, comme il est d’usage pour de tels films. De plus, Ranbir Kapoor, avec Tiger Shroff, est de loin la plus grande star que Bollywood ait produite depuis Hrithik Roshan.

Prédiction du jour 1 du box-office de Shamshera

Ainsi, selon le suivi, les vedettes de Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor, et dirigées par Karan Malhotra, sont sur la bonne voie pour gagner un minimum de 12-13 crore net au box-office le jour 1, mais selon le nombre d’entrées directes, pourrait également dépasser les 14,11 crores nets de Bhool Bhulaiyaa, l’ouverture la plus élevée pour un film de Bollywood jusqu’à présent cette année. Avant la pandémie de COVID-19, il ne fait aucun doute qu’un film de ce genre, avec ce buzz et cette distribution de stars, aurait ouvert à plus de 20 crore net. Certaines prédictions enthousiastes s’attendent cependant à ce qu’il rapporte 17 à 18 crore net le jour 1.