Prédiction du jour 1 du box-office de Cirkus: la vedette de Ranveer Singh recevra une réponse tiède; ne peut PAS atteindre des nombres à deux chiffres

Ranveer Singh, Jacqueline Fernandez, Pooja Hegde vedette Cirque réalisé par Rohit Shetty arrive enfin sur les écrans. Le film était prêt à sortir en salles il y a près de deux ans, cependant, en raison du verrouillage, les réalisateurs ont dû attendre longtemps pour sortir le film. En guise de gâterie de Noël pour les fans, Rohit Shetty et l’équipe ont sorti Cirkus aujourd’hui et comme prévu, tous les yeux sont rivés sur les chiffres du box-office. L’année 2022 n’a pas été si bonne pour Bollywood. Cirkus brisera-t-il le sort ? Continuer à lire.

Prédiction Cirkus Box Office de Rohit Shetty

Tel que rapporté par Ormax Media, Ranveer Singh, Jacqueline Fernandez, Cirkus de Pooja Hegde devrait rapporter environ Rs 9,8 crore le jour de son ouverture. Il est prévu que le film recevra une réponse tiède au box-office et pourrait ne pas obtenir de chiffres à deux chiffres le premier jour. Ce ne sont que des prévisions, de sorte que les chiffres finaux sont susceptibles de varier. Tout le monde espère que Cirkus ne rencontrera pas le sort de films comme Shamshera, Laal Singh Chaddha, Bhediya et plus, et émergera plutôt pour être à égalité avec Drishyam 2 d’Ajay Devgn. C’est le dernier film de Bollywood de 2022 à sortir sur les écrans et tout le monde veut l’année pour terminer en beauté.

Le buzz autour du film est correct. BollywoodLife a attribué trois étoiles à Cirkus. Le film se vante d’un casting parfait, cependant, il n’est pas à la hauteur des autres films comiques créés par Rohit Shetty. Il manque des moments LOL mais en même temps, le semble être en forme pour la saison des fêtes. Le film met également en vedette Sanjay Mishra, Siddharth Jadhav, Johnny Lever qui sont connus pour leur timing comique. Lire la critique complète ICI.

Après Cirkus, nous aurons Shah Rukh Khan et Pathaan de Deepika Padukone en salles en janvier 2023. C’est un grand film que les fans attendent désespérément !