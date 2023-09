Prédiction du jour 1 de la collection au box-office de Kushi : la star de Samantha Ruth Prabhu-Vijay Deverakonda dépassera-t-elle les numéros du jour d’ouverture d’OMG 2 ?

La dernière version Telugu est Kushi. Ça met en vedette Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda. Les films du sud de l’Inde font fureur ces jours-ci et Kushi ne s’est ouvert qu’aux bonnes critiques. La chimie de Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda est particulièrement appréciée de tous. Désormais, tous les regards sont tournés vers les chiffres du box-office de Kushi. Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda font désormais partie des plus grandes stars de l’industrie cinématographique du Sud et détiennent le pouvoir d’attirer les foules dans les cinémas. Alors combien va Kushi de la menthe dès le premier jour ?

Kushi prédiction du premier jour de la collecte au box-office

Selon Ormax Media, Kushi frappera environ Rs 12 crore le jour de son ouverture. Ces chiffres ne sont prévus que pour les États de Telangana et d’Andhra Pradesh. Si la prévision s’avère vraie et Kushi dépasse la barre des Rs 12 crore alors le film battra le film d’Akshay Kumar et Pankaj Tripathi OMG 2. Le film qui a détonné avec le film de Sunny Deol Gadar 2. OMG 2 a gagné environ Rs 10,26 crore au box-office le premier jour. Rs 12 crore est le nombre prévu pour Kushiles chiffres réels arriveront demain.

Vérifier Kushi Revue Twitter ci-dessous :

1ère moitié de balade ludique complète…….. 2 ème mi-temps scènes émotionnelles trop lentes.. Dans l’ensemble, c’est un bon film ? Notation . #Kushi @TheDeverakonda Anna agissant Chala Bagundhi pic.twitter.com/hSMBFbdltq A _ K – ?? (@Ajay18jay) 1er septembre 2023

#KhushiReview 4/5 Artiste familial bien construit, « KUSHI » s’impose comme un film engageant et raffiné. Shiva Nirvana présente à juste titre un récit qui divertit tout au long. On s’attend à d’énormes collections #BlockbusterKushi Vijay et Samantha sont génialespic.twitter.com/X9XBeLTe5n ? (@AsimRiazworld) 1er septembre 2023

Tout sur Kushi

Entre-temps, Kushi s’est également ouvert à un bon nombre d’étrangers. Dans des pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et bien d’autres, le film de Samantha Ruth Prabhu et Vijay Deverakonda a reçu un accueil tonitruant au box-office. C’est pour la première fois que Samantha et Vijay Deverakonda sont associés dans un film et les fans adorent leur jodi. Kushi est réalisé par Shiva Nirvana. Il est produit par Mythri Movie Makers. Le film met également en vedette Sachin Khedekar, Mrunali Sharma, Saranya Ponvannan et bien d’autres.

Regardez la vidéo de Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu parlant de Kushi ci-dessous: