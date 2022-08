Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office Liger: la version télougou de Vijay Deverakonda-Ananya Panday gagnera CE montant [Exclusive]

Vijay Devérakonda et Ananya Panday vedette Ligre est prêt à sortir le 25 août 2022. Alors que la version Telugu sortira sur les grands écrans demain, la version hindi aura ses aperçus payants le 25 août et elle obtiendra une version complète le 26 août. Liger est tourné en telugu et en hindi, et il sera doublé et diffusé en tamoul, kannada et malayalam. Avec Vijay à la tête du casting, le principal public cible du film est Telugu. Alors, quelle sera la collection du premier jour de Liger Telugu ?

BollywoodLife a récemment parlé à l’analyste commercial Ramesh Bala de la façon dont Liger Telugu pourrait se rassembler au box-office le premier jour. Il nous a dit : « Liger est dans une meilleure position et a un genre convivial pour les masses. de bons chiffres sur les marchés Telugu. J’espère que dans le sud, cela devrait faire environ Rs. 15 crore. ”

L’exploitant et distributeur de films Akshaye Rathi est également très confiant quant à l’activité du film sur les marchés Telugu. Il a déclaré: “Il ne fait aucun doute que dans le sud du pays, il ouvrira très fortement, et les réservations à l’avance dans les États de langue télougou sont très encourageantes. Je m’attends donc à des chiffres importants dans l’Andhra Pradesh et le Telangana.”

Liger a créé un bon buzz avant la sortie. De la bande-annonce aux chansons, tout ce qui concerne le film a attiré l’attention du public. Cependant, la tendance « Boycott Liger » a créé un léger impact négatif sur les médias sociaux. Mais, les experts du commerce estiment que cela n’affectera pas autant Liger qu’il l’a fait pour la vedette d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha.

Réalisé par Puri Jagannadh, Liger met également en vedette Ramya Krishnan, Ronit Roy et Vish dans le rôle central. Tous les yeux sont tournés vers Liger et espérons que le film ramènera le public dans les salles.