Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office de Raksha Bandhan: la star d’Akshay Kumar devrait démarrer plus lentement que Laal Singh Chaddha mais pourrait mieux suivre que le film d’Aamir Khan

Akshay Kumar avait précédemment utilisé son compte Instagram officiel pour partager une vidéo teaser de son prochain film, Raksha Bandhan, accompagné de la légende : “Vous apporter à tous une histoire de la forme de lien la plus pure qui vous rappellera la vôtre ! #RakshaBandhan sortira en salles le 11 août 2022. #ReturnToFeelings #RakshaBandhan11August .” Alors, combien coûte Akshay Kumar prêt à ouvrir à la box-officeet comment cela se passera-t-il devant Aamir Khan et Kareena Kapoor vedette Laal Singh Chaddha avec le public ?

Prédiction du jour 1 du box-office de Raksha Bandhan

BollywoodLife a contacté le célèbre exploitant et distributeur de films Akshaye Rathi, qui est d’avis : “C’est un film de bouche à oreille dans le genre, pas un artiste masala commercial. Ainsi, son box-office fonctionnera uniquement sur le mérite de son contenu, et heureusement, tourne autour d”une prémisse qui est très universelle en appel l”histoire de l”Inde à travers l”histoire d”une personne peut potentiellement toucher le cœur de beaucoup de gens dans tout le pays. Je pense, Raksha Bandhan ouvrira peut-être dans le 8 -10crore nett range, et après cela, ce sera basé sur son mérite. Il y a Raksha Bandhan (le festival), le jour de l’indépendance, tout le week-end, et ces facteurs peuvent vraiment augmenter l’activité.

Nous avons également contacté l’exposant bien connu et expert en commerce Vishek Chauhan, qui avait une vision plus sévère de la perspective d’ouverture des vedettes Akshay Kumar et Bhumi Pednekar. “La progression est très lente. La bande-annonce et les chansons ont été bien accueillies et il n’y a pas d’ambiance dépassée comme certains dans les médias le prétendent. Cependant, le problème est que les drames en tant que genre ont migré vers OTT et Raksha Bandhan et Laal Singh Chaddha ne semblent pas passer un bon moment sur grand écran et peuvent également être appréciés à la maison. Il devrait s’ouvrir de manière égale dans les écrans simples et les multiplexes, mais l’ouverture ne dépassera pas 8-10 crore net.”

Collection au box-office Raksha Bandhan contre Laal Singh Chaddha

Vishek Chauhan a ajouté: “Raksha Bandhan a un attrait plus large que la vedette d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor, mais les deux n’ont pas fait de bons progrès dans tous les domaines après avoir ouvert des réservations depuis vendredi. Si ensemble, les deux films collectent environ 25 crore net en vacances, c’est honteux.”

Raksha Bandhan sort dans les salles du monde entier le 11 août.