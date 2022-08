Prédiction du jour 1 de la collecte au box-office Cobra: la vedette de Chiyaan Vikram se porte bien mais seulement à Chennai; prêt à ouvrir à CE montant

Nouveau Film tamoul, Cobramettant en vedette Chiyaan Vikramqui est sorti aujourd’hui, le 31 août, fait le buzz depuis son annonce en raison de la présence de l’étoile principale VikramNamequi est toujours un gros tirage avec le Tamil public, et l’excitation a encore augmenté après l’intrigant Remorque Cobra a jetté. Le film a finalement été présenté dans les cinémas du monde entier et bien qu’il ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public, des éloges pour la performance de Acteur Vikram a fait l’unanimité. Tout se résume à la box-office cependant, et nous avons le scoop commercial du Collection Cobra au box-office jour 1 avant que les chiffres officiels n’arrivent demain.

Chiyaan Vikram film Cobra box office collection jour 1 occupation

La vedette de Chiyaan Vikram, Cobra, a fait une ouverture fulgurante à Chennai, avec un taux d’occupation aussi élevé que 61% dès le petit matin et cela ne fait que croître. Coimbatore et Trichy sont également très élevés, enregistrant des occupations matinales de 73% et 90% respectivement tandis que Pondichéry, l’un des territoires où Vikram bénéficie d’un nombre important de fans en dehors de Tamil Nadu, a également affiché un taux d’occupation élevé de 86 % jusqu’à présent. En fait, les signes d’une forte occupation dans ces territoires étaient les spectacles de la réservation à l’avance elle-même. Cependant, les autres régions tamoules ainsi que les télougou États, Karnataka et le Nord ceinture ont besoin de remonter considérablement leurs chaussettes.