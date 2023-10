1

Les Buckeyes ont remporté une autre bonne victoire cette semaine au Wisconsin, et même si les Badgers ne figurent pas dans ce classement, ils ne sont pas loin. La solidité du calendrier et la qualité des victoires des Buckeyes leur permettent de dépasser le Michigan cette semaine.

2

Les Wolverines avaient une semaine de congé, mais ils n’avaient pas besoin de repos. Leur calendrier n’a pas été excellent, mais leur domination par rapport à ce calendrier sera trop importante pour que le comité puisse l’ignorer. Ci-dessus, j’ai détaillé les critères d’établissement de ces classements. Un autre élément qui ne constitue pas un critère est l’enquête actuelle de la NCAA sur le vol de pancartes au Michigan. Ce n’est pas le travail du comité de juger les infractions à la NCAA. Si la NCAA prend une décision sur l’éligibilité des Wolverines pour ces séries éliminatoires, le comité s’en occupera à ce stade. Ne retenez pas votre souffle.

3

Les Séminoles ont fait à Wake Forest ce qu’une équipe de ce calibre devrait faire : les marteler. Les ‘Noles ont joué le deuxième calendrier le plus difficile des équipes invaincues en tête de ce classement – ​​derrière seulement l’Ohio State – et il reste encore quelques bons matchs contre leurs rivaux de l’État, Miami et Floride.

4

Washington a battu Stanford, mais le match a été mis en doute jusque tard. Les Huskies n’ont pas remporté de victoire à deux chiffres depuis qu’ils ont battu Cal 59-32 le 23 septembre. Le calendrier final de Washington est difficile, avec trois équipes dans ce classement au cours des quatre derniers matchs.

5

Les Bulldogs ont étranglé la Floride, 43-20, mais ils sont toujours paralysés par un calendrier mal évalué. La Géorgie est bien en dehors du top 100 dans cette métrique, tandis que les équipes au-dessus d’elles sont dans le top 70. Le calendrier à venir devrait considérablement y contribuer. Les records combinés des trois prochains adversaires des Bulldogs sont de 20-4.

6

Les Ducks se hissent au sommet des équipes à une défaite après leur victoire 35-6 contre l’Utah, brisant la séquence de 18 victoires consécutives à domicile des Utes. Outre la défaite contre Washington, l’Oregon a dominé avec une marge moyenne de 23,6 points, à égalité au deuxième rang avec la Géorgie et 11,2 points derrière le Michigan. Cependant, le comité juge la domination sans cette statistique. Augmenter le score n’est pas encouragé.

7

L’Alabama a de bons arguments en faveur de la place de l’Oregon. Le Crimson Tide a joué un bon calendrier avec des victoires contre Ole Miss et Tennessee. Malgré un calendrier chargé, tous les meilleurs adversaires de l’Alabama se sont rendus à Tuscaloosa, où le Tide a également perdu contre le Texas. Je les ai devant les Longhorns cette semaine, mais il est possible que le comité ne le fasse pas.

8

Les Sooners ont connu une journée difficile au Kansas, entraînant leur première défaite de la saison. Les équipes perdantes ne contrôlent pas encore leur propre sort pour les éliminatoires du football universitaire, mais nous n’en avons pas encore eu avec quatre équipes invaincues. Cependant, ils contrôlent toujours leur propre destin dans le Big 12.

9

Steve Sarkisian, faisant campagne devant le comité lundi, a souligné que la victoire des Longhorns en Alabama est la meilleure victoire que l’on ait jamais remportée cette saison. Il a raison sur ce point, mais la défaite contre l’Oklahoma est plus importante en ce moment. Le Texas, comme toutes les équipes à une défaite, n’a aucune marge d’erreur lorsqu’il s’agit de tenter de se qualifier pour les séries éliminatoires.

dix

Les Nittany Lions avaient l’air d’avoir la gueule de bois après la défaite contre l’Ohio State lorsqu’ils jouaient contre l’Indiana. Les Hoosiers ont égalisé le match tard avant que Penn State n’obtienne une sécurité et un touché pour mettre le match de côté. PSU obtient le Maryland cette semaine, qui semble s’être effondré, mais Penn State ne peut toujours pas se laisser prendre en prévision du Michigan.

11

Comme prévu la semaine dernière, la force du calendrier des Rebels en a pris un coup après avoir affronté Vanderbilt. Ils n’ont qu’une défaite en Alabama et ont battu LSU et Tulane. Je ne serais pas surpris s’ils étaient un peu mieux classés.

12

Les Tigres ont eu essentiellement deux semaines de congé avec un véritable congé la semaine dernière et un bombardement de 62-0 contre l’armée la semaine précédente. Il s’agit d’être aussi frais et sain que possible pour le voyage en Alabama. Si les Tigers gagnent, cela créera une égalité à trois dans la SEC Ouest avec Tide et Ole Miss – les trois équipes connaîtront une victoire et une défaite au sein du groupe.

13

Notre Dame a eu un match piège la semaine dernière à Pitt, pris en sandwich entre l’USC et Clemson. Les Fighting Irish ne sont cependant pas tombés dans le piège, anéantissant les Panthers, 58-7. Je suis sûr que cela m’a aidé d’avoir une semaine de congé après la victoire de l’USC. Clemson a connu des difficultés cette saison, mais ne voudrait rien de plus que ruiner les chances de Notre-Dame de remporter le Six Bowl du Nouvel An.