Prédiction des Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Broncos de Denver 10-17-24 Choix de la NFL

Denver Broncos (3-3) contre les Saints de la Nouvelle-Orléans (2-4)

17 octobre 2024, 20 h 15 HAE

La ligne : Saints de la Nouvelle-Orléans +1 ; Plus/Moins : +37

(Obtenez les dernières cotes de paris)

Les Broncos de Denver et les Saints de la Nouvelle-Orléans se rencontrent jeudi lors de la semaine 7 de la NFL au Caesars Superdome. Voici un pronostic New Orleans Saints contre Denver Broncos. Cet article comprendra un choix des Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Broncos de Denver.

Aperçu des paris sur les Broncos de Denver

Les Broncos de Denver ont battu les Raiders, ont perdu contre les Chargers et affrontent ensuite les Panthers. Les Broncos de Denver ont partagé leurs 10 derniers matchs sur la route. Bo Nix complète 61,1 pour cent de ses passes pour 1 082 verges, 5 touchés et 5 interceptions. Courtland Sutton et Josh Reynolds ont totalisé 460 verges sur réception et 3 touchés, tandis que Javonte Williams compte 20 réceptions.

Le match au sol des Denver Broncos totalise en moyenne 107,3 ​​verges par match, et Williams ouvre la voie avec 213 verges en 59 courses. Défensivement, Denver accorde 16 points et 284,3 verges par match. Brandon Jones mène les Broncos de Denver avec 44 plaqués, Jonathon Cooper compte 4,5 sacs et Pat Surtain II compte 2 interceptions.

Aperçu des paris sur les Saints de la Nouvelle-Orléans

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont perdu contre les Chiefs et les Buccaneers, et ils affrontent ensuite les Chargers. Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont remporté 5 de leurs 8 derniers matchs à domicile. Spencer Rattler complète 55 pour cent de ses passes pour 243 verges, 1 touché et 2 interceptions. Rashid Shaheed et Chris Olave ont totalisé 629 verges sur réception et 4 touchés, tandis qu’Alvin Kamara compte 28 réceptions.

Le match au sol des Saints de la Nouvelle-Orléans totalise en moyenne 119,5 verges par match, et Kamara ouvre la voie avec 428 verges et 6 touchés. Défensivement, la Nouvelle-Orléans accorde 24,5 points et 395,8 verges par match. Paulson Adebo mène les Saints de la Nouvelle-Orléans avec 46 plaqués, Bryan Bresee a 4 sacs et Tyrann Mathieu a 2 interceptions.

Pourquoi les Broncos de Denver vont gagner

Les Saints ont perdu chacun de leurs cinq derniers matchs de jeudi.

Les Broncos ont remporté chacun de leurs cinq derniers matchs contre des adversaires de la NFC sur une séquence de défaites.

Les Saints n’ont pas réussi à couvrir l’écart lors de chacun de leurs sept derniers matchs au Caesars Superdome après une défaite en division.

Les favoris ont couvert l’écart lors de chacun des six derniers matchs de la semaine 7 des Broncos.

Les favoris ont remporté le premier quart-temps de chacun des six derniers matchs de la semaine 7 des Broncos.

Les Broncos ont marqué le premier touché lors de chacun de leurs cinq derniers matchs en tant que favoris après une défaite.

Les favoris ont remporté la première mi-temps de chacun des six derniers matchs de la semaine 7 des Broncos.

Faits sur les accessoires du joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans Alvin Kamara a marqué au moins un touché lors de chacun des quatre derniers matchs des Saints après une défaite à domicile.

Alvin Kamara a enregistré plus de 119 verges au sol et sur réception lors de chacun des quatre derniers matchs à domicile des Saints en octobre contre des adversaires de l’AFC.

Alvin Kamara a enregistré plus de 36 verges sur réception lors de chacun des quatre derniers matchs des Saints en octobre contre des adversaires de l’AFC.

Derek Carr a enregistré plus de 244 verges par la passe lors de cinq de ses six précédentes apparitions en octobre en tant qu’outsider à domicile contre des adversaires de l’AFC.

Jamaal Williams a enregistré plus de 28 verges au sol lors de 13 de ses 16 dernières apparitions avec son équipe en tant qu’opprimé à domicile.

Derek Carr a lancé deux touchés ou plus lors de chacune de ses dernières apparitions le 10 octobre avec son équipe en tant qu’opprimé.

À l’approche de la semaine 7, Carl Granderson se classe au premier rang de la NFL pour les quarts pressés (10) cette saison. Faits sur les accessoires du joueur des Denver Broncos Courtland Sutton a marqué un touché lors de chacun des quatre derniers matchs des Broncos en octobre en tant que favori sur la route.

Courtland Sutton a enregistré plus de 46 verges sur réception à chacune de ses cinq dernières apparitions après une défaite à domicile.

Bo Nix a enregistré plus de 206 verges par la passe lors de quatre des cinq derniers matchs des Broncos.

Jaleel McLaughlin a enregistré plus de 37 verges au sol lors de chacun des quatre derniers matchs des Broncos en tant que favori après une défaite.

Jaleel McLaughlin a enregistré plus de 46 verges au sol et sur réception lors de chacun des quatre derniers matchs des Broncos en tant que favori après une défaite.

Patrick Surtain n’est qu’à une de 10 interceptions en carrière. Faits sur les matchs/la ligue À l’approche de la semaine 7, les Saints se classent au 32e rang de la NFL pour les verges allouées par match (395,8) cette saison.

À l’approche de la semaine 7, les Saints se classent au 32e rang de la NFL en moyenne de verges par botté de dégagement (43,5) cette saison.

À l’approche de la semaine 7, les Broncos se classent au 2e rang de la NFL pour les sacs (22,0) cette saison.

À l’approche de la semaine 7, les Broncos se classent au 31e rang de la NFL avec le 3e pourcentage de mise (25,0 %) cette saison.

Saints de la Nouvelle-Orléans vs Denver Broncos Prédiction

Les Broncos de Denver continuent de lutter offensivement derrière Nix, mais la défense a été suffisamment bonne pour les maintenir dans les matchs. Même sans éventuellement Pat Surtain, la défense des Broncos devrait connaître du succès contre les Saints et Rattler dès son deuxième départ. Pour aggraver les choses, les Saints pourraient se retrouver sans les receveurs Rashid Shaheed et Chris Olave, ainsi que les joueurs de ligne offensive et secondeur Pete Werner. Les Broncos sont l’équipe la plus saine et ont la meilleure défense. C’est aussi un retour aux sources pour Sean Payton, et je suis sûr qu’il a ce jeu encerclé depuis un moment. Donnez-moi les Broncos dans ce proche pick-em.