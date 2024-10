Prédiction des Rangers de New York contre les Ducks d’Anaheim 10-26-24 Choix de la LNH

Ducks d’Anaheim (3-2-1) contre Rangers de New York (5-1-1)

26 octobre 2024, 19 h HAE

La ligne : Rangers de New York -263 / Ducks d’Anaheim +202 ; Plus/Moins : +6

Les Ducks d’Anaheim et les Rangers de New York s’affrontent samedi dans la LNH au Madison Square Garden. Voici une prédiction des Rangers de New York contre les Ducks d’Anaheim. Cet article comprendra un choix des Rangers de New York contre les Ducks d’Anaheim.

Aperçu des paris sur les Ducks d’Anaheim

Les Ducks d’Anaheim ont perdu contre les Kings, ont battu les Sharks et affrontent ensuite les Devils et les Islanders. Les Ducks d’Anaheim marquent en moyenne 2,5 buts par match et marquent sur 8,7 pour cent de leurs occasions en avantage numérique. Troy Terry mène Anaheim avec 4 buts, Mason McTavish a 3 passes décisives et Ryan Strome a 17 tirs au but. Défensivement, les Ducks d’Anaheim accordent 2,67 buts par match et tuent 77,8 pour cent des avantages numériques de leur adversaire. James Reimer a accordé 3 buts sur 32 tirs reçus, tandis que Lukas Dostal a accordé 11 buts sur 171 tirs.

Aperçu des paris sur les Rangers de New York

Les Rangers de New York ont ​​battu les Canadiens, ont perdu contre les Panthers, et affrontent ensuite les Capitals et les Sénateurs. Les Rangers de New York marquent en moyenne 4,57 buts par match et marquent 26,1 pour cent de leurs occasions en avantage numérique. Artemi Panarin mène New York avec 6 buts, Adam Fox avec 8 passes décisives et Vincent Trocheck avec 21 tirs au but. Défensivement, les Rangers de New York accordent 2,14 buts par match et tuent 87,5 pour cent des avantages numériques de leur adversaire. Igor Shesterkin a accordé 13 buts sur 176 tirs reçus, et Jonathan Quick a accordé 2 buts sur 31 tirs.

Pourquoi les Rangers de New York vont gagner

Les Ducks ont perdu chacun de leurs neuf derniers matchs au Madison Square Garden.

Les Rangers ont remporté chacun de leurs neuf derniers matchs au Madison Square Garden suite à une défaite à domicile.

Les Rangers ont couvert la ligne de rondelle lors de chacun de leurs six derniers matchs en soirée après une défaite.

Les Ducks n’ont pas réussi à couvrir la ligne de rondelle lors de six de leurs sept derniers matchs au Madison Square Garden.

Les Ducks ont perdu la deuxième période lors de chacun de leurs six derniers matchs en tant qu’outsiders après une victoire à domicile.

Faits sur les accessoires des joueurs des Rangers de New York Mika Zibanejad a marqué au moins un but lors de chacun des quatre derniers matchs à domicile des Rangers contre les Ducks.

Mika Zibanejad a inscrit au moins un point lors de chacun des neuf derniers matchs des Rangers contre les Ducks.

Mika Zibanejad a enregistré au moins une passe décisive lors de chacun des sept derniers matchs des Rangers en tant que favoris contre les Ducks. Faits sur les accessoires du joueur des Ducks d’Anaheim Troy Terry a marqué un but lors de quatre des cinq derniers matchs des Ducks.

Troy Terry a inscrit un point à chacun des cinq derniers matchs des Ducks.

Troy Terry a enregistré au moins une passe décisive lors de trois des quatre derniers matchs des Ducks contre des adversaires de la division Métropolitaine. Faits sur les matchs/la ligue Les Rangers de New York se classent au premier rang de la ligue pour le nombre de buts par match cette saison (4,57).

Les Rangers de New York sont l’une des trois équipes à se classer parmi les 10 premières pour les buts marqués et les buts encaissés par match cette saison.

Les Ducks d’Anaheim se classent au 31e rang de la ligue pour le pourcentage d’avantages numériques cette saison (8,70 %).

Les Ducks d’Anaheim se classent au 27e rang de la ligue pour le nombre de buts par match cette saison (2,50).

NY Rangers vs Anaheim Ducks Prédiction

Les Ducks d’Anaheim n’ont pas eu beaucoup de succès dans le rôle d’outsider cette saison, et il est difficile de réussir sur la route lorsque l’offensive ne se présente pas la plupart des soirs. Les Rangers de New York sont la meilleure équipe des deux côtés de la glace, et ils auront hâte de rebondir après une défaite frustrante contre les Panthers. Les Rangers ont remporté 8 des 10 derniers matchs contre les Ducks, et la plupart de ces matchs n’étaient pas serrés. Je roulerai avec les Rangers et poserai le PL pour une valeur de pari maximale.