Prédiction des Jets de New York contre les Texans de Houston 10-31-24 Choix de la NFL

Texans de Houston (6-2) contre Jets de New York (2-6)

31 octobre 2024, 20 h 15 HAE

La ligne : NY Jets -2 ; Plus/Moins : +42,5

(Obtenez les dernières cotes de paris)

Dans cet article, nous formulerons une prédiction NY Jets vs Houston Texans pour ce match de la NFL le jeudi 31 octobre au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey. Jetons un coup d’œil aux prédictions pour ce match de la semaine 9.

Aperçu des paris sur les Jets de New York

Les Jets de New York ont ​​une fiche de 2-6 cette année après avoir perdu contre la Nouvelle-Angleterre par un score de 25-22 lors de leur dernier match. New York menait 13-7 à la mi-temps et 22-17 au quatrième quart, mais ils ont accordé le touché gagnant avec 22 secondes à jouer pour la défaite. Les Jets ont gagné NE par un total de 336-247, ont égalisé la bataille du chiffre d’affaires à zéro et sont allés 4-10 au troisième essai du match. Aaron Rodgers a lancé pour 233 verges et deux touchés, tandis que Breece Hall a totalisé 80 verges en 16 courses.

Avant ce match, les Jets avaient perdu contre Pittsburgh, Buffalo, Minnesota et Denver. L’offensive de New York a marqué 18,8 points par match avec 224,5 verges par la passe et 86,1 verges au sol par match, tandis que la défense a accordé 21,3 points par match cette saison. Les Jets ont progressé de 39,8% en troisième tentative et de 1-5 en quatrième en huit matchs. Aaron Rodgers a complété 61,6% de ses passes pour 1 896 verges, 12 touchés et sept interceptions, tandis que Breece Hall s’est précipité pour 428 verges et trois scores.

Aperçu des paris sur les Texans de Houston

Les Texans de Houston ont une fiche de 6-2 cette saison après avoir battu les Colts par un score de 23-20 lors de leur dernier match. Houston menait 17-10 à la mi-temps et 23-13 en quatrième, mais ils ont à peine tenu bon pour la victoire en fin de match. Les Texans ont battu Indianapolis par un total de 363-303, ont remporté la bataille du chiffre d’affaires 2-1 et sont allés 4-13 au troisième essai du match. CJ Stroud a lancé pour 285 verges et un touché, tandis que Joe Mixon a totalisé 102 verges et un score.

Avant ce match, les Texans avaient perdu contre Green Bay par un score de 24-22, mais avaient battu la Nouvelle-Angleterre, Buffalo et Jacksonville avant cela. L’offensive de Houston a marqué 23,5 points par match avec 232,5 verges par la passe et 118,9 verges au sol par match, tandis que la défense a accordé 22,4 points par match cette saison. Les Texans ont progressé de 38,9% en troisième tentative et de 5-8 en quatrième tentative jusqu’à présent cette saison. CJ Stroud a complété 66,5% de ses passes pour 1 948 verges, 11 touchés et quatre interceptions, tandis que Joe Mixon s’est précipité pour 503 verges et cinq scores.

Pourquoi les Texans couvriront

Les Jets ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs de jeudi en tant que favoris.

Les Texans ont remporté huit de leurs neuf derniers matchs contre des adversaires de l’AFC.

Les Jets n’ont pas réussi à couvrir l’écart lors de chacun de leurs six derniers matchs après un match de division.

Les Texans ont couvert l’écart lors de chacun de leurs quatre derniers matchs d’octobre en tant qu’outsider.

Les Texans ont remporté la première mi-temps lors de chacun de leurs huit derniers matchs en octobre.

Les Texans ont remporté le premier quart-temps lors de trois de leurs quatre derniers matchs de la semaine 9 en tant qu’outsider contre des adversaires de l’AFC.

Les Texans ont marqué le premier touché lors de cinq de leurs six derniers matchs contre les Jets.

Faits sur le total des points

Sept des huit derniers matchs à domicile des Jets contre des adversaires de l’AFC Sud ont dépassé la ligne totale de points.

Chacun des cinq derniers matchs des Texans en octobre en tant qu’opprimés est passé SOUS la ligne de points totaux.

Chacun des trois derniers matchs de jeudi au MetLife Stadium est passé SOUS la ligne de points totaux.

Faits sur les accessoires des joueurs des Jets de New York

Breece Hall a marqué le premier touché lors de trois des quatre derniers matchs des Jets en octobre en tant que favori.

Davante Adams a marqué au moins un touché lors de huit de ses neuf dernières apparitions contre des adversaires de l’AFC Sud.

Braelon Allen a enregistré plus de 32 verges au sol lors de quatre des cinq derniers matchs des Jets en tant que favori.

Mike Williams a enregistré plus de 34 verges sur réception lors de chacune de ses six dernières apparitions avec son équipe comme favori à domicile.

Garrett Wilson a enregistré plus de 68 verges au sol et sur réception lors de quatre des cinq derniers matchs des Jets en tant que favori après une défaite sur la route.

À l’approche de la semaine 9, Breece Hall est l’un des deux seuls joueurs de la NFL à enregistrer 250 verges au sol et 250 verges sur réception cette saison.

Faits sur les accessoires du joueur des Texans de Houston

CJ Stroud a lancé deux touchés ou plus lors de trois des quatre derniers matchs sur la route des Texans contre des adversaires de l’AFC.

CJ Stroud a enregistré plus de 24 passes décisives lors de quatre des cinq derniers matchs des Texans contre des adversaires de l’AFC.

CJ Stroud a enregistré plus de 242 verges par la passe lors de chacune de ses cinq précédentes apparitions en saison régulière avec les Texans comme outsiders contre des adversaires de l’AFC.

Joe Mixon a enregistré plus de 87 verges au sol lors de chacune de ses quatre dernières apparitions en octobre.

Joe Mixon a enregistré plus de 117 verges au sol et sur réception lors de chacune de ses quatre dernières apparitions contre des adversaires de l’AFC.

Joe Mixon a marqué au moins un touché lors de sept de ses huit dernières apparitions sur la route.

Nico Collins a enregistré plus de 78 verges sur réception lors de chacune de ses sept dernières apparitions en saison régulière.

Desmond King II n’est qu’à une de 10 interceptions en carrière.

Faits sur les matchs/la ligue

À l’approche de la semaine 9, les Jets se classent au 2e rang de la NFL pour les verges par la passe autorisées par match (161,1) cette saison.

À l’approche de la semaine 9, les Jets se classent au 31e rang de la NFL avec le 4e pourcentage de mise (20,0 %) cette saison.

À l’approche de la semaine 9, les Texans se classent au premier rang de la NFL en termes de temps de possession par match (32:55) cette saison.

À l’approche de la semaine 9, les Texans se classent au premier rang de la NFL en pourcentage de victoires au premier semestre (87,5) cette saison.

NY Jets vs Houston Texans Prédiction

New York entre dans ce match en tant que léger favori, même s’il a perdu cinq matchs de suite et ressemble ainsi à l’une des pires équipes de la NFL. Les Jets ont perdu contre les modestes Patriots la semaine dernière et ils sont en désordre des deux côtés du ballon. Houston n’a que deux défaites cette saison, mais ils font face à des blessures aux principaux receveurs. Je suis sûr que les Jets vont changer les choses à un moment donné, mais j’ai été brûlé par eux trop de fois jusqu’à présent cette année et je ne peux pas les accepter tant que je ne vois pas d’amélioration. Prenez Houston ici.