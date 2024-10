Prédiction des Falcons d’Atlanta contre les Buccaneers de Tampa Bay 10-3-24 Choix de la NFL

Buccaneers de Tampa Bay (3-1) contre Falcons d’Atlanta (2-2)

3 octobre 2024, 20 h 15 HAE

La ligne : Falcons d’Atlanta -1,5 ; Plus/Moins : 43,5

(Obtenez les dernières cotes de paris)

Les Buccaneers de Tampa Bay et les Falcons d’Atlanta se rencontrent jeudi lors de la semaine 5 de la NFL au stade Mercedes-Benz. Voici une prédiction des Falcons d’Atlanta contre les Buccaneers de Tampa Bay. Cet article comprendra un choix des Falcons d’Atlanta contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Aperçu des paris sur les Buccaneers de Tampa Bay

Les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Eagles, ont perdu contre les Broncos, et affrontent ensuite les Saints. Les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté 4 matchs consécutifs sur route en saison régulière. Baker Mayfield complète 70,5 pour cent de ses passes pour 984 verges, 8 touchés et 2 interceptions. Chris Godwin et Mike Evans ont totalisé 536 verges sur réception et 6 touchés, tandis que Rachaad White compte 14 réceptions.

Le match au sol des Buccaneers de Tampa Bay totalise en moyenne 96 verges par match, et Bucky Irving ouvre la voie avec 203 verges et 1 touché. Défensivement, Tampa Bay accorde 19,5 points et 335,3 verges par match. Jamel Dean mène les Buccaneers de Tampa Bay avec 33 plaqués, Lavonte David a 2 sacs et Zyon McCollum a 1 interception.

Aperçu des paris sur les Falcons d’Atlanta

Les Falcons d’Atlanta ont perdu contre les Chiefs, ont battu les Saints et affrontent ensuite les Panthers. Les Falcons d’Atlanta ont perdu 2 de leurs 3 premiers matchs à domicile. Kirk Cousins ​​​​complète 64,7 pour cent de ses passes pour 864 verges, 4 touchés et 4 interceptions. Darnell Mooney et Drake London ont totalisé 425 verges sur réception et 3 touchés, tandis que Ray-Ray McCloud III compte 15 réceptions.

Le match au sol des Falcons d’Atlanta totalise en moyenne 102,8 verges par match, et Bijan Robinson ouvre la voie avec 224 verges et 1 touché. Défensivement, Atlanta accorde 21,3 points et 336,5 verges par match. Troy Andersen mène les Falcons d’Atlanta avec 44 plaqués, Matthew Judon a 1,5 sacs et Jessie Bates III a 1 interception.

Pourquoi les Buccaneers de Tampa Bay vont gagner

Les Buccaneers ont remporté chacun de leurs quatre derniers matchs disputés en tant qu’opprimés sur la côte Est.

Les Falcons ont perdu cinq de leurs six derniers matchs d’octobre en tant que favoris contre des adversaires de la NFC.

Les Falcons n’ont pas réussi à couvrir l’écart lors de chacun de leurs sept derniers matchs d’octobre en tant que favoris contre les adversaires de la NFC.

Les Buccaneers ont couvert l’écart lors de sept de leurs huit derniers matchs sur la route contre des adversaires de la NFC.

Les Buccaneers ont remporté le premier quart-temps lors de quatre de leurs cinq derniers matchs en tant qu’opprimés.

Les Buccaneers ont marqué le premier touché lors de chacun de leurs huit derniers matchs en tant qu’outsider sur la route contre des adversaires de la NFC Sud.

Les Buccaneers ont remporté la première mi-temps lors de chacun de leurs quatre derniers matchs en tant que légers outsiders (

Faits sur les accessoires des joueurs des Falcons d’Atlanta Kyle Pitts a marqué un touché lors de chacun des trois derniers matchs à domicile des Falcons en octobre contre des adversaires de la NFC.

Kirk Cousins ​​​​a lancé deux touchés ou plus lors de sept de ses huit dernières apparitions jeudi.

Kirk Cousins ​​​​a enregistré plus de 232 verges par la passe lors de chacune de ses neuf dernières apparitions avec son équipe en tant que favori à domicile contre des adversaires de la NFC.

Darnell Mooney a enregistré plus de 43 verges au sol et sur réception lors de chacune de ses 10 dernières apparitions à domicile contre des adversaires de division.

Darnell Mooney a enregistré plus de 43 verges sur réception lors de chacune de ses 10 dernières apparitions à domicile contre des adversaires de division.

Tyler Allgeier a enregistré plus de 39 verges au sol lors de chacun des 12 derniers matchs à domicile des Falcons contre des adversaires de la NFC.

Kirk Cousins ​​a enregistré plus de 23 réussites lors de chacune de ses sept dernières apparitions à domicile en octobre contre des adversaires de la NFC.

Troy Andersen a enregistré le plus de plaqués en un seul match cette saison (17 contre les Saints, semaine 4). Faits sur les accessoires du joueur des Buccaneers de Tampa Bay Rachaad White a marqué un touché lors de quatre des cinq derniers matchs des Buccaneers en tant qu’outsider sur la route contre des adversaires de la NFC.

Baker Mayfield a lancé deux touchés ou plus lors de chacun des six derniers matchs des Buccaneers en tant que léger outsider (

Rachaad White a enregistré plus de 39 verges au sol lors de chacun des six derniers matchs des Buccaneers en tant que léger outsider (

Chris Godwin a enregistré plus de 69 verges sur réception lors de chacun des quatre derniers matchs de saison régulière des Buccaneers en tant qu’outsider.

Baker Mayfield a enregistré plus de 283 verges par la passe lors de cinq des six derniers matchs des Buccaneers en tant qu’opprimés.

Rachaad White a enregistré plus de 66 verges au sol et sur réception lors de chacun des six derniers matchs des Buccaneers contre des adversaires de la NFC Sud.

Baker Mayfield a enregistré plus de 24 réussites lors de quatre des cinq derniers matchs des Buccaneers.

Baker Mayfield a enregistré le plus grand nombre de touchés par la passe en un seul match cette saison (4 contre Commanders, semaine 1). Faits sur les matchs/la ligue Les Falcons se classent au 32e rang de la NFL pour les sacs (4,0) cette saison.

Les Falcons se classent au 31e rang de la NFL pour les échappés forcés (0) cette saison.

Les Buccaneers se classent au premier rang de la NFL en termes de pourcentage de victoires au deuxième trimestre (100,0) cette saison.

Les Buccaneers se classent au 2e rang de la NFL pour les échappés forcés (5) cette saison.

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers Prédiction

L’équipe locale a généralement l’avantage sur les semaines courtes, mais il n’y a pas beaucoup de déplacements entre Tampa et Atlanta. Les Falcons d’Atlanta ont été compétitifs à chaque match, et une victoire contre les Eagles et une défaite serrée contre les Chiefs leur rapportent des points. Le problème est que les Falcons sont toujours coincés dans la boue offensivement car ils ne peuvent pas faire passer le ballon et ne peuvent pas terminer leurs entraînements.

Les Buccaneers ont remis Vita Vea sur la ligne défensive, ce qui devrait améliorer la défense contre la course, et l’offensive a un potentiel supérieur à la moyenne. Mayfield a joué comme un candidat MVP tout au long du premier mois, et les Bucs ont une attaque de passe parmi les 10 premiers. Les Falcons sont courageux, mais il y a plus d’avantages avec les Buccaneers. Les Buccaneers ont une fiche de 9-2 contre l’écart à leurs 11 derniers matchs en tant qu’opprimés. Les Falcons ont une fiche de 2-10 contre l’écart à leurs 12 derniers matchs en tant que favoris. Je prendrai le chien de route dans un match que les Buccaneers pourraient remporter.