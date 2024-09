Prédiction des expulsions – Semaine 9 – Big Brother Network

Parlons des votes pour ce soir sur Big Brother 26 ! Il y a deux nominations en lice avec T’kor et Rubina assis côte à côte après le sauvetage de Kimo grâce au veto d’Angela. L’un de ces deux-là ira rencontrer Quinn à la Jury House. Alors qui sera-ce ?

Seulement cinq votes dans le mix (j’ai complètement foiré le décompte dans la prédiction de la semaine dernière, mais comme cinq est le maximum que je peux compter, nous sommes bons cette semaine) et cela signifie qu’il n’y a aucune chance de départage. Le rôle de Leah a pris fin après la réunion de Veto, oh mais pas avant qu’elle n’ait complètement raté le jeu de carnaval pour son Jankie Veto. J’ai entendu dire que nous allons voir un clip DR de Leah dans lequel elle avait l’intention de renommer Chelsie avec son Jankie Veto, mais cela ne s’est évidemment pas produit. Donc de toute façon, les options des HG seront Rubina ou T’kor.

Au début, Rubina semblait être une idiote, mais les choses ont commencé à changer ces derniers jours et soudainement, c’est T’kor qui a pris le devant de la scène. Si j’étais joueuse, je pense que je serais plus inquiète pour T’kor à cause de sa position d’influence dans son trio, même si elle souligne qu’elle n’est pas une menace physique. Rubina est athlétique et a prouvé qu’elle pouvait faire quelques compétitions rapidement. Alors, qui devient la vraie menace ?

Hier, le décompte des voix a fait apparaître quatre votes contre T’kor contre Kimo, mais à la fin de la journée, les HG étaient de nouveau hésitants. Kimo va essayer de sauver T’kor, c’est une évidence. Et Angela dit qu’elle veut que T’kor parte. Donc ces deux votes sont nuls. Il reste trois votes à décider.

Cam, Chelsie et Makensy vont décider de l’issue de cette épreuve ce soir. Et l’ironie dans tout ça, c’est que Leah voulait séparer un trio et le fera, mais elle laisse aussi peut-être un trio plus puissant en place. Bon, on ne peut pas faire grand-chose en une semaine, n’est-ce pas ?

Je m’attends à ce qu’après plus de discussions aujourd’hui, ce trio décide de profiter de l’occasion et d’éliminer T’kor. Ce serait difficile de laisser passer cette opportunité et je pense qu’ils y parviendront. Si et quand ils le feront, alors surveillez-les pour voter à l’unisson pour exclure T’kor du deuxième juré de Big Brother cette saison avec un vote de 4-1 pour garder Kimo.

Que pensez-vous qu’il se passera ce soir dans Big Brother 26 ? Votez pour notre sondage ci-dessous et rejoignez-nous ici à 20 h HE pour notre couverture en direct !

