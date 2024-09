Prédiction des expulsions – Semaine 8 – Big Brother Network

Eh bien, cette semaine va être beaucoup plus facile que les sept dernières pour notre prédiction d’expulsion de la semaine 8 de Big Brother 26. L’arène et son troisième candidat ont disparu avec trois confrontations possibles pour le vote et la décision d’expulsion. Au lieu de cela, seuls deux HG s’assoient sur le canapé du danger et attendent la décision de six votants.

Alors que l’épisode de mercredi a laissé les téléspectateurs sur un cliffhanger, nous savons que ce sera Quinn ou Kimo qui sortira et qui sera le premier à être jugé par le jury cette semaine. Après que Makensy ait utilisé le veto sur Angela (l’avenir doit mener des études pour comprendre comment cela continue de se produire), nous savons que Chelsie a envoyé Quinn au Block et a probablement scellé son sort lors du premier jury de BB26.

Il n’y a que sept votes et aucune chance de départage, ce que Chelsie apprécie sûrement maintenant que nous sommes dans la phase du jury de Big Brother. Alors comment ces votes seront-ils répartis ? Pendant la nuit, les HG ont continué leur débat sur l’éviction de Kimo ou de Quinn, mais pendant qu’ils continuaient à parler, je pense qu’ils savent tous ce qui va se passer.

Ma prédiction : Quinn quitte le pouvoir par 6 voix contre 1 avec seulement Leah pour le soutenir face à Kimo.

Leah rejettera son vote de pitié car elle sait qu’elle veut s’assurer le vote du jury de Quinn, si elle arrive jusque-là. Le reste des HG savent qu’il doit partir et malgré le débat de certains d’entre eux, ils iront de l’avant et le chasseront.

Il nous resterait donc huit Houseguests restants et deux équipes définies plus deux floaters. Nous aurons Cam, Chelsie et Makensy d’un côté. Puis T’kor, Kimo et Rubina de l’autre. Cela nous donne nos deux trios. Les agents libres seront bien sûr Angela et Leah, et au moins avec Angela ce n’est pas seulement un « agent libre » mais un « agent du chaos ».

Nous sommes à l’aube de la semaine 9 et il reste un mois à jouer dans la saison Big Brother 26. C’est la dernière ligne droite et les HGs feraient mieux de commencer à baisser rapidement pour nous amener à la soirée finale du 13 octobre ! Partagez votre vote dans notre sondage ci-dessous pour savoir qui sera expulsé ce soir, puis dites-nous qui, selon vous, a le plus de chances de gagner BB26.