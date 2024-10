Prédiction des Cleveland Guardians contre les Yankees de New York Choix MLB 14/10/24

Yankees de New York (97-69) contre Gardiens de Cleveland (95-71)





Info match : lundi 14 octobre 2024 à 19h38 (Yankee Stadium) Carlos Rodon (16-10) (4,03) contre Alex Cobb (2-2) (3,26) Cotes des paris : Yankees de New York -175 / Guardians de Cleveland +145 — Plus/Moins : 7,5 Cliquez ici pour les dernières cotes Où regarder : SCT

Dans cet article, nous formulerons un pronostic Cleveland Guardians vs New York Yankees pour ce match de MLB du lundi 14 octobre au Yankee Stadium de New York. Pour formuler cette prédiction pour le premier match de l’ALCS, nous examinerons :

Forme récente des Guardians et performances récentes des joueurs

Forme récente des Yankees et performances de jeu récentes

Tendances et séquences récentes de paris impliquant Cleveland

Tendances et séquences récentes de paris impliquant New York

Tendances récentes des paris sur les matchs joués entre Cleveland et New York

Un résumé qui relie le tout et produit un résultat de pari favorable pour le match d’aujourd’hui entre Cleveland et New York

Aperçu des paris sur les Guardians de Cleveland

Les Guardians de Cleveland ont réussi à vaincre les Tigers dans l’ALDS en cinq matchs, mais ils auront besoin de frappes plus constantes pour rivaliser avec les Yankees. Cleveland a remporté le premier match contre Detroit par un score de 7-0, mais ils ont été blanchis dans les matchs deux et trois, avant de remporter les matchs quatre et cinq par des scores de 5-4 et 7-3. Cleveland a marqué 19 points lors de ses trois victoires et est parvenu à Skubal lors du cinquième match. Avant les séries éliminatoires, les Guardians ont perdu deux matchs contre les Astros, ont remporté les deux matchs contre les Reds et en ont perdu deux sur trois contre les Cardinals.

L’équipe des lanceurs de Cleveland avait une MPM de 3,61 avec un WHIP de 1,20 et une moyenne au bâton de l’adversaire de 0,230 cette saison. L’offensive des Guardians a marqué 708 points avec une moyenne au bâton de .238 et un pourcentage de base de .307 au cours de la saison régulière. Jose Ramirez a atteint 0,279 avec 39 circuits et 118 points produits cette année.

Aperçu des paris sur les Yankees de New York Les Yankees de New York ont ​​battu les Royals de Kansas City en quatre matchs dans l’ALDS pour commencer leurs séries éliminatoires. New York a remporté le premier match par un score de 6-5, mais a perdu le deuxième match, avant de remporter les troisième et quatrième matchs à Kansas City par des scores de 3-2 et 3-1. Les Yankees n’ont marqué que huit points lors des trois derniers matchs de cette série, leur attaque doit donc se réveiller dans cette série. Avant les séries éliminatoires, les Yankees ont perdu deux sur trois contre les Pirates, deux sur trois contre les Orioles et ont balayé l’Athlétisme. L’équipe des lanceurs de New York avait une MPM de 3,74, un WHIP de 1,24 et une moyenne au bâton de l’adversaire de 0,233 en saison régulière. L’offensive des Yankees a marqué 815 points avec une moyenne au bâton de .248 et un pourcentage de base de .333 cette année. Aaron Judge a frappé .322 avec 58 circuits et 144 points produits pour les Yankees cette saison. Lanceurs de départ Le lanceur partant projeté pour Cleveland est Alex Cobb, qui a accordé deux points mérités et trois coups sûrs en 3,0 manches lors du troisième match contre Detroit. Cobb n’a lancé que quatre matchs jusqu’à présent cette saison, ce qui me préoccupe définitivement. Le lanceur partant projeté pour New York est Carlos Rodon, qui a accordé quatre points mérités et sept coups sûrs en 4,2 manches contre les Royals lors du deuxième match. Rodon avait accordé deux points mérités ou moins lors de chacune des quatre sorties précédentes, mais il n’a pas été précis contre Kansas City. Pourquoi les Yankees battront les Guardians Les Guardians ont perdu chacun de leurs huit derniers matchs contre les Yankees au Yankee Stadium après une victoire.

Les Yankees ont remporté sept de leurs huit derniers matchs éliminatoires contre les Guardians.

Les Guardians n’ont pas réussi à couvrir la ligne de course lors de neuf de leurs 10 derniers matchs contre les Yankees après une victoire.

Les Yankees ont couvert la ligne de course lors de quatre de leurs cinq derniers matchs à domicile contre les Guardians. Pourquoi les Guardians battront les Yankees Les Yankees ont perdu chacun de leurs trois derniers matchs en tant que favoris à domicile après une victoire sur la route.

Les Guardians ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs en tant qu’opprimés suite à une victoire.

Les Yankees n’ont pas réussi à couvrir la ligne de course lors de chacun de leurs 10 derniers matchs au Yankee Stadium après une victoire.

Les Guardians ont couvert la ligne de course lors de chacun de leurs cinq derniers matchs en tant qu’outsiders sur la route contre des adversaires de la Ligue américaine après une victoire à domicile. Faits sur le total des courses Chacun des cinq derniers matchs des Guardians contre des adversaires de l’AL East est passé SOUS la ligne du total des points.

Cinq des six derniers matchs des Yankees contre des adversaires de l’AL Central se sont déroulés SOUS la ligne du total des points.

Le marché « Manche 1 MOINS de 0,5 points » a frappé lors de chacun des quatre derniers matchs nocturnes des Yankees au Yankee Stadium.

Le marché des « manches 1 de moins de 0,5 points » a frappé chacun des quatre derniers matchs des Guardians en tant qu’outsider. Faits sur les accessoires des joueurs des Yankees de New York Anthony Volpe a enregistré un doublé lors de chacun des quatre derniers matchs des Yankees en tant que favori contre les Guardians.

Aaron Judge a réussi au moins un circuit lors de chacune de ses quatre dernières apparitions contre les Guardians au Yankee Stadium.

Aaron Judge a enregistré au moins un point produit lors de chacun des quatre derniers matchs des Yankees en tant que favori contre les Guardians.

Juan Soto a marqué au moins un point lors de chacune de ses six dernières apparitions à domicile contre les Guardians.

DJ LeMahieu a enregistré au moins un single lors de 11 de ses 12 dernières apparitions contre les Guardians au Yankee Stadium.

Anthony Rizzo a enregistré au moins un but total lors de chacune de ses neuf dernières apparitions contre les Guardians après n’avoir pas joué la journée précédente.

DJ LeMahieu a enregistré un succès lors de chacune de ses neuf dernières apparitions lors de matchs éliminatoires en soirée.

Aaron Judge se classe au premier rang parmi les joueurs qualifiés pour le pourcentage de slugging (.701) cette saison. Faits sur les accessoires du joueur des Cleveland Guardians Jose Ramirez a réussi un circuit lors de trois des quatre derniers matchs des Guardians.

Jose Ramirez a enregistré au moins un point produit lors de quatre des cinq derniers matchs des Guardians contre des adversaires de l’AL East qui détenaient un record de victoires.

Jose Ramirez a marqué au moins un point lors de six des sept derniers matchs nocturnes des Guardians.

Andres Gimenez a enregistré au moins une base totale lors de chacune de ses six dernières apparitions avec les Guardians en tant qu’outsider sur la route.

Steven Kwan a enregistré au moins un simple lors de neuf des 10 derniers matchs éliminatoires des Guardians.

Will Brennan a enregistré au moins un coup sûr lors de chacun des huit derniers matchs des Guardians contre des adversaires de l’AL qui détenaient un record de victoires.

Jose Ramirez se classe 5e de la ligue pour les interceptions (41) cette saison. Faits sur les matchs/la ligue Les Yankees de New York se classent 3èmes de la ligue pour les points marqués cette saison (815).

Les Yankees de New York se classent au 3e rang de la ligue pour les points produits cette saison (782).

Les Guardians de Cleveland se classent au 3e rang de la ligue pour la moyenne au bâton de leurs adversaires cette saison (.230).

Les Guardians de Cleveland se classent 3èmes de la ligue pour les courses autorisées cette saison (621). Gardiens de Cleveland vs Yankees de New York Prédiction Cleveland entre dans cette série après une ALDS dramatique, où ils ont inscrit cinq points sur l’un des meilleurs lanceurs de la MLB lors du cinquième match pour avancer. Les Guardians n’ont pas été formidables sur la route cette saison et je n’aime pas que Cobb soit le lanceur partant. New York a eu du mal à marquer des points contre Kansas City, mais leur équipe de lanceurs a été excellente lors des deux derniers matchs. Les Yankees auront Rodon sur le monticule, qui a connu des difficultés la dernière fois, mais qui a été assez solide lors des sorties précédentes. Je n’aime ni l’un ni l’autre lanceur partant dans ce match, alors donnez-moi le coup ici.

