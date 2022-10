Prédiction de l’équipe MUM contre UP Dream11: U Mumba contre UP Yoddha, capitaine de contrôle, vice-capitaine et équipe de jeu probable pour MUM contre UP Pro Kabbadi League 2022, MUM contre UP Match 10, 10 octobre, stade Sree Kanteerava, Bengaluru, 7: 30 h IST

La Pro Kabbadi League a commencé avec style et lors du dixième match de la compétition, U Mumba affrontera l’UP Yoddha au stade Sree Kanteerava de Bengaluru le lundi 8 octobre.

A LIRE AUSSI | Grand Prix du Japon : Max Verstappen conserve son titre mondial de Formule 1 à Suzuka

UP Yoddhas est sorti victorieux de son premier match contre les Jaipur Pink Panthers d’un cheveu. Les Yoddhas ont gagné 34-32 après la fin de la mi-temps 15-12 en faveur des anciens champions de Jaipur. Les Yoddhas ont tout mis en œuvre et ont augmenté leur mise dans les derniers instants pour enregistrer une victoire passionnante. Ils chercheront à prolonger leur séquence de victoires lundi.

Pendant ce temps, U Mumba a dû goûter à une défaite humiliante face aux champions en titre Dabbang Delhi. L’équipe de Mumbai a été battue 41-27 alors que le capitaine Naveen Kumar de Delhi a volé des points pour le plaisir et a surclassé la défense U Mumba.

Qui parviendra à sortir vainqueur lundi ? Attendons et regardons !

Avant le match entre U Mumba et UP Yoddha; voici tout ce que vous devez savoir :

MUM VS UP Télédiffusion

Le match entre U Mumba et UP Yoddha sera retransmis en direct sur Star Sports Network.

Diffusion en direct de MUM VS UP

Le match entre U Mumba et UP Yoddha sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match MUM VS UP

Le match MUM vs UP se jouera au stade Sree Kanteerava de Bangalore le lundi 10 octobre à 19h30 IST.

MUM VS UP Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Pardeep Narwal

Vice-capitaine : Surinder Singh

Suggestion de jeu XI pour MUM VS UP Dream11 Fantasy Cricket :

Défenseurs : Rinku, Surinder Singh, Nitesh Kumar, Ashu Singh

Polyvalents : Kiran Magar

Raiders : Guman Singh, Pardeep Narwal, Nitin Tomar

Composition de départ possible pour U Mumba et UP Yoddha :

U Mumba : Guman Singh, Ashish, Kiran Magar, Surinder Singh, Rinku, Harendra Kumar, Rahul Sethpal

UP Yoddha : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Surender Gill, Abozar Mighani, Nitesh Kumar, Sumit, Ashu Singh

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici