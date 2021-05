Prédiction de l’équipe MCI vs CHE Dream11: Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XIs probables pour le match de la Premier League 2020-21 d’aujourd’hui à Londres le 8 mai à 22h00 IST

Prédiction de l’équipe MCI vs CHE Dream11 et suggestions pour la Premier League d’aujourd’hui entre Manchester City et Chelsea: L’action de Premier League revient avec sans doute le plus grand match de la saison alors que Manchester City accueille Chelsea au stade Etihad le samedi 8 mai. Les Cityzens ont réservé leurs billets pour Istanbul avec une victoire totale de 4-1 sur le finaliste de l’année dernière, Paris Saint Germain (PSG), tandis que Chelsea a battu le Real Madrid 3-1 en deux demi-finales pour organiser une bataille européenne avec ses adversaires. Une victoire ici pour les hommes de Pep Guardiola confirmerait également leur statut de champions de Premier League, tandis que Chelsea est toujours impliqué dans une lutte pour une place parmi les quatre premiers.

Le match MCI vs CHE Premier League 2020-21 débutera à 10h00 IST.

Avant le match entre MCI vs CHE, voici tout ce que vous devez savoir:

MCI vs CHE Telecast et détails de la diffusion en direct

Tous les matchs de la série Premier League 2020-21 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Alors que Disney + Hotstar diffusera en direct l’action.

Détails du match MCI vs CHE

Le match se jouera le samedi 8 mai au stade Etihad de Manchester. Le jeu commencera à 22h00 IST.

Pronostic MCI vs CHE Dream11 Team

Capitaine: Ilkay Gundogan

Vice capitaine: Kevin De Bruyne

Gardien de but: Ederson

Défenseurs: Ruben Dias, Joao Cancelo, Kurt Zouma, Thiago Silva

Milieux de terrain: Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Jorginho, Phil Foden

Grévistes: Kai Havertz, Sergio Aguero

XIs probables MCI vs CHE

Manchester City: Ederson (GK); Benjamin Mendy, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Rodri, Ilkay Gundogan; Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez; Sergio Aguero

Chelsea: Kepa Arrizabalaga (GK); Antonio Rudiger, Thiago Silva, Kurt Zouma; Marcos Alonso, Reece James, N’Golo Kante, Jorginho; Mason Mount, Christian Pulisic, Kai Havertz

