Prédiction de l’équipe HAM vs LEI Dream11: Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le championnat du comté anglais, le 19 mai à 15 h 30 IST

Diffusion HAM vs LEI

Non télévisé en Inde.

Diffusion en direct HAM contre LEI

Le match entre HAM et LEI peut être diffusé en direct sur ecb.co.uk, l’application England Cricket, les réseaux sociaux des 18 comtés.

Détails du match HAM vs LEI

Le match se jouera le mercredi 19 mai au Rose Bowl de Southampton. Le jeu commencera à 15h30 (IST).

HAM vs LEI capitaine, vice-capitaine :

Capitaine : L Dawson

Vice-capitaine : H Azad

Prédiction de l’équipe HAM vs LEI Dream11

Guichets : H Swindells, T Alsop

Batteurs : H Azad, J Vince, M Harris,

All-Rounders : I Holland, L Dawson

Quilleurs : C Parkinson, C Wright, K Abbott et M Abbas

HAM vs LEI probable jouant XI :

Hampshire : Joe Weatherley, Ian Holland, Tom Alsop, Sam Northeast, James Vince (c), Liam Dawson, Lewis McManus (wk), Kyle Abbott, Mohammad Abbas, Bradley Wheal et Mason Crane/Keith Barker

Leicestershire : Samuel Evans, Hasan Azad, Marcus Harris, Colin Ackermann (c), Lewis Hill, Harry Swindells (semaine), Ben Mike, Callum Parkinson, Chris Wright, Alex Evans et Gavin Griffiths

