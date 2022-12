Prédiction de l’équipe Angleterre contre Sénégal Dream11: Angleterre contre Sénégal Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de lundi entre l’Angleterre et le Sénégal avant le quart de finale, le 5 décembre, Stade Al Bayt, à 12 h 30 IST

Angleterre vs Sénégal Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de lundi entre l’Angleterre et le Sénégal : L’Angleterre a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 après être restée invaincue en phase de groupes. Les Three Lions ont marqué neuf buts lors de leurs trois matches pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que leaders du groupe. Les hommes de Gareth Southgate affronteront désormais le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde du Qatar. Les deux équipes seront en action au stade Al Bayt lundi.

L’Angleterre se dirigera vers les huitièmes de finale après avoir confortablement surclassé le Pays de Galles par trois buts à zéro. L’attaquant anglais Marcus Rashford a marqué un doublé dans le match pour faire gagner trois points à son équipe.

Le Sénégal, quant à lui, a remporté une victoire palpitante 1-2 contre l’Équateur pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La nation africaine a remporté six points pour terminer la phase de groupes à la deuxième place. Le Sénégal a commencé sa campagne de Coupe du monde par une défaite contre les Pays-Bas, mais les hommes d’Alious Cissé ont scénarisé un retour rapide et ont remporté leurs deux matchs suivants.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Angleterre et le Sénégal ; voici tout ce que vous devez savoir :

Angleterre vs Sénégal Telecast

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Angleterre vs Sénégal de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Angleterre vs Sénégal Diffusion en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Angleterre et le Sénégal sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match Angleterre vs Sénégal

Le match de pré-quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Angleterre et le Sénégal se jouera au stade Al Bayt le lundi 5 décembre à 00h30 IST.

Prédiction Angleterre vs Sénégal Dream11 Team

Capitaine : Harry Kane

Vice-capitaine : Jude Bellingham

Onze de jeu suggérés pour l’Angleterre contre le Sénégal Dream11 Fantasy Football :

Gardien : Edouard Mendy

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs

Milieux de terrain : Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson

Attaquant : Marcus Rashford, Harry Kane, Phil Foden

Angleterre vs Sénégal Onze de départ possibles :

Angleterre : Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Harry Kane, Phil Foden

Sénégal Composition de départ prévue : Edouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Pape Gueye, Pathe Ciss, Iliman Ndiyae, Nampalys Mendy, Ismaila Sarr, Boulaye Dia

