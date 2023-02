Prédiction de l’alignement de la Coupe du monde USWNT 4.0: comment la SheBelieves Cup pourrait avoir un impact sur les sélections

La SheBelieves Cup est à nouveau sur nous, cette fois avec une fantastique gamme d’adversaires pour l’USWNT au Brésil, au Canada et au Japon. Ces trois matchs qui se dérouleront plus tard ce mois-ci seront un regard critique sur le bassin de joueurs en vue de la Coupe du monde, maintenant à environ cinq mois et demi avec seulement quatre fenêtres internationales restantes.

L’entraîneur-chef Vlatko Andonovsaki a nommé son alignement SheBelieves plus tôt cette semaine, dont vous pouvez en savoir plus ici. Sur la base en partie de cela et en partie de ce que nous pensons être à venir pour ce groupe de joueurs, nous essayons à nouveau de prédire la composition de la Coupe du monde de 23 joueurs et d’essayer d’affiner nos suppositions. Voici nos versions précédentes : 3.0 (nov. 2022), 2.0 (oct. 2022) et 1.0 (juin 2022).

Gardez à l’esprit que ce ne sont pas des listes de joueurs que nous voulons voir, mais des listes basées sur toutes les preuves disponibles à ce jour (et oui, peut-être quelques appels intestinaux), et qu’il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le point de se blesser des cures de désintoxication et du travail pour correspondre à la forme physique, comme Catarina Macario et Christen Press.

L’équipe de Coupe du monde de Steph

J’ai échangé Alana Cook contre Kelley O’Hara parce que même si je pense que cette équipe a besoin d’O’Hara à la fois pour son travail d’arrière et pour son attitude, il est clair qu’Andonovski veut Cook dans sa liste et comme titulaire périodique, et avec Davidson, un noyau défensif central super fort qui peut tourner et se reposer pourrait être plus précieux.

Gardiens (3) : Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), AD Franch (KC Current), Casey Murphy (NC Courage)

Défenseurs (8) : Alana Cook (OL Reign), Crystal Dunn (Portland Thorns), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Naomi Girma (SD Wave), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns), Emily Fox (NC Courage), Sofia Huerta (OL Reign), Hailie Mace (actuel KC)

Milieux de terrain (6) : Andi Sullivan (Washington Spirit), Lindsey Horan (Lyon), Rose Lavelle (OL Reign), Catarina Macario (Lyon), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Sam Coffey (Portland Thorns)

Attaquants (6) : Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Megan Rapinoe (OL Reign), Alex Morgan (SD Wave), Christen Press (Angel City), Sophia Smith (Portland Thorns), Lynn Williams (Gotham FC)

L’équipe de Coupe du monde de Meg

Aucun changement pour moi depuis la dernière fois que nous avons fait cela.



Gardiens (3) : Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), AD Franch (KC Current), Casey Murphy (NC Courage)

Défenseurs (8) : Becky Saurberunn (Portland Thorns), Alana Cook (OL Reign), Naomi Girma (SD Wave), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Emily Fox (NC Courage), Crystal Dunn (Portland Thorns), Kelley O’Hara (Gotham FC ), Sofia Huerta (OL Règne)

Milieux de terrain (6) : Rose Lavelle (OL Reign), Lindsey Horan (Lyon), Andi Sullivan (Washington Spirit), Ashley Sanchez (Washington Spirit), Sam Coffey (Portland Thorns), Catarina Macario (Lyon)

Attaquants (6) : Sophia Smith (Portland Thorns), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Alex Morgan (SD Wave), Trinity Rodman (Washington Spirit), Megan Rapinoe (OL Reign), Lynn Williams (Gotham FC)

Cette liste SBC est un bon signe pour…

Stéph : Il y a quelques omissions et inclusions notables. Il est important que la défenseure centrale Tierna Davidson soit de retour au camp, bien qu’elle ne soit pas disponible pour jouer dans des matchs car elle termine toujours la dernière de sa rééducation après une déchirure du LCA en 2022. Mais quand Davidson est en bonne santé et disponible pour le match, cela a des implications pour des joueurs comme Emily Sonnett, que Vlatko Andonovski a utilisé comme défenseur central contre la Nouvelle-Zélande en janvier, mais peut passer au poste d’arrière ou, dans un très gros pincement, passer au milieu défensif.

L’absence continue de Sophia Smith alors qu’elle finit également de gérer la queue d’une blessure au pied ouvre la porte à quelqu’un comme Midge Purce ou Trinity Rodman pour continuer à plaider très solidement pour Andonovski. Purce peut ressentir davantage l’impact car elle et Smith sont un peu plus similaires dans leur travail d’ailiers, tandis que Rodman ressemble plus à un joueur à qui vous demandez de sous-coucher et de venir au centre de large. Quoi qu’il en soit, la surabondance de joueurs talentueux ici est un problème que tout entraîneur aimerait avoir.

Még : Rodman a fait un excellent voyage en Nouvelle-Zélande pour l’équipe nationale. Il ne fera que devenir de plus en plus difficile de continuer à faire des listes à partir d’ici (en particulier dans la piscine avant), mais sur la base des commentaires d’Andonovski sur la façon dont il peut «voir la croissance» de Rodman et d’autres, si elle peut tirer le meilleur parti de SheBelieves Cup et continuez à distribuer des passes décisives, elle va certainement rester en lice pour la liste finale.

Et c’est mauvais signe pour…

Stéph : Hailie Mace et Sam Coffey ont raté SheBelieves cette fois. Mace est une autre partie de la question de l’arrière, où il semble que la question principale avec Emily Fox, Crystal Dunn et Sofia Huerta est de savoir combien de temps ils obtiennent, pas s’ils en obtiendront. Mais je pense que c’est un pari juste que nous reverrons Mace à un moment donné, surtout si elle continue de se présenter au niveau du club pour le Kansas City Current. Je pense qu’elle ajoute juste trop de polyvalence pour vraiment la garder à l’écart à moins qu’elle ne fasse complètement un hachage de ces camps d’entraînement.

Coffey est un plus gros point d’interrogation; c’est un peu déroutant pourquoi Andonovski préfère essayer Taylor Kornieck dans le non. 6 alors que Coffey s’acquitte assez bien de ces tâches pour les Portland Thorns, mais il est toujours bon de se rappeler que nous ne sommes pas entièrement au courant de ce qui se passe au camp. Parfois, les joueurs qui réussissent bien pour le club ont plus de mal pour le pays, et vice versa, et bien sûr, n’importe qui peut avoir un mauvais camp. Mais nous savons aussi que Vlatko aime utiliser les camps et les matchs pour évaluer les inconnues, et qu’il regarde beaucoup de NWSL, donc mettre un joueur là-bas qui est un point d’interrogation peut être plus sur le personnel d’entraîneurs qui remplit les blancs plutôt que sur le classement. un joueur plutôt qu’un autre. En ce sens, je pense toujours qu’il y a de la place pour Coffey dans cette équipe, même si, comme nous l’avons vu contre la Nouvelle-Zélande, Kornieck est important (au sens propre et au sens figuré) dans toutes les tactiques de lancer à la boîte auxquelles l’équipe pourrait avoir recours. en coupe du monde.

Még : D’accord sur tout non. 6 liés. En regardant en direct, Kornieck s’est un peu mieux installé dans le rôle au moment du match d’Auckland, mais Lindsey Horan n’était pas sur le terrain, nous n’avons donc qu’un aperçu limité de ces deux joueurs jouant ensemble. Kornieck fournit définitivement à cette équipe quelque chose qu’elle n’a pas autrement, mais je trouve toujours un peu déconcertant d’essayer cette expérience des mois avant la Coupe du monde. (Je suppose que nous comprenons à quel point c’est sérieux si tout à coup elle est le milieu de terrain défensif de la vague ?)

Et ce n’est pas vraiment un mauvais signe exactement, mais il y a encore quelques gros joueurs sur le chemin du retour et je suis sûr qu’Andonovski aurait préféré être complètement de retour en février au lieu de la prochaine fenêtre début avril. Si vous pensez aux fenêtres restantes de la FIFA, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps à l’équipe pour prendre ces décisions finales. Deux matchs en avril, puis la prochaine fenêtre n’est pas avant le 10 juillet…. qui sera utilisé pour les jeux d’envoi. C’est potentiellement un gros afflux à gérer dans un camp de printemps, et cela signifie que les joueurs pourraient n’avoir qu’une fenêtre limitée pour faire valoir leurs arguments pour se diriger vers la Coupe du monde.

Plus sur le milieu de terrain

Még : Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de questions persistantes concernant le retour de Sam Mewis dans l’équipe nationale et s’il y avait une chance qu’elle puisse revenir à temps. Plus tôt cette semaine, Mewis a annoncé qu’elle avait subi une autre opération au genou et n’avait pas de calendrier pour son retour sur le terrain.

Mercredi, Andonovski a confirmé qu’elle ne serait pas disponible à temps pour la Coupe du monde – et pour autant d’attention que l’absence de Julie Ertz a attiré, Sam Mewis a été un autre facteur majeur dans la victoire de l’équipe à la Coupe du monde 2019.

(Sur Ertz, Andonovksi a noté:” Julie Ertz est quelqu’un que nous voyons qu’elle ne s’est engagée dans aucune équipe de la ligue jusqu’à présent. Le temps presse, à peu près, pour elle aussi, et c’est quelqu’un que nous sommes sur qui je ne pourrai probablement pas compter en Coupe du monde. »)

J’ai été assez vendu par la performance de Lavelle dans plus d’un milieu de terrain box-to-box, plus profond que nous avons vu à Auckland, avec Sanchez comme non. 10. Je sais que je viens de me plaindre des expériences ci-dessus, mais celle qui ne me dérangerait pas de voir est de tester Lavelle dans le non. 8 rôle contre une équipe plus difficile – et nous aurons cette opportunité grâce aux trois équipes de la SheBelieves Cup. Steph, suis-je loin de la base ici ? Biais parce que je l’ai vu en live ? Est-ce un plus grand gaspillage du talent d’un joueur que lorsque Lauren Cheney a été repoussée dans un rôle de milieu de terrain défensif ?

Stéph : Je pense que plus Rose Lavelle est proche du but, mieux c’est, et qu’il y a d’autres joueuses ou formations qui optimisent les ressources dont l’équipe dispose. Par exemple, j’aurais aimé voir plus de tests de joueurs comme Jaelin Howell ou Savannah DeMelo si les États-Unis recherchent plus de milieux de terrain qui peuvent travailler pour couvrir l’espace défensif ou aider à distribuer. Dans cette configuration, Horan peut continuer à agir comme un navetteur et aider à dicter le tempo, tandis que Lavelle a plus de liberté pour se déplacer et monter haut. Nous voyons beaucoup de bonnes choses lorsque Lavelle est autorisée à trouver de l’espace, que ce soit en installant d’autres personnes ou simplement en prenant une chance pour elle-même, et c’est un peu maladroit de pousser Lavelle plus profondément.

Je pense que Howell finira par trouver son chemin vers un rôle dans cette équipe et peut-être que le moment n’a pas semblé juste au personnel d’entraîneurs. Il y a tellement de variables qui peuvent entrer dans l’optimisation d’une liste.

