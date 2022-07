Prédiction de la table du championnat 2022/23: faites vos choix

Une partie de l’accumulation de la saison de football anglais de cette année est la façon dont chaque fan prédit le championnat EFL 2022/23.

Non, ce n’est pas la Premier League. Cependant, on peut affirmer qu’il est beaucoup plus imprévisible et excitant, en particulier d’un point de vue neutre. Chaque saison, n’importe quel club pouvait décrocher une promotion en Premier League. Dans le même temps, la menace de la chute plane toujours dans l’esprit des clubs.

Par conséquent, il est extrêmement peu probable que les prévisions pour la prochaine campagne de championnat soient parfaites. Cela étant dit, l’accumulation de la saison présente les résultats potentiels. De nouvelles recrues, de nouveaux managers ou de nouveaux styles de jeu se développent et peuvent répondre au succès de n’importe quelle équipe sur le terrain.

Cela étant dit, certains clubs ont un clin d’œil au succès. Norwich City, Watford et Burnley sont les trois clubs issus de la Premier League. Les deux premiers sont des clubs « yo-yo », ce qui signifie qu’ils voyagent fréquemment entre les deux divisions.

A l’autre bout du tableau, Wigan, Rotherham et Sunderland entrent en Championship. Il y a toujours un fort saut dans la qualité de la Ligue 1 au Championnat, comme c’est le cas du Championnat à la Premier League. Il sera difficile pour ces clubs de se démarquer, mais des résultats plus fous se sont produits auparavant.

Utilisez la section des commentaires au bas de cet article pour partager vos prédictions pour la campagne du championnat 2022/23. Aussi, critiquez les prédictions énumérées ci-dessous.

Qui pourrait faire une course en Premier League et qui semble prêt pour la chute?

Prédisez le tableau du championnat 2022/23

La saison du championnat 2022/23 débute le vendredi 29 juillet. Huddersfield Town et Burnley mettent les choses en branle. Avant cela, voici nos choix pour le déroulement de la saison.

Christophe Harris

1. Ville de Huddersfield

2. West BromwichAlbion

3. Watford

4. Middlesbrough

5. Ville de Norwich

6. Royaume-Uni de Sheffield

sept. Burnley

8. RPQ

9. Ville de Hull

dix. Ville de Luton

11. Ville de Stoke

12. Ville de Swansea

13. Ville de Cardiff

14. Millwall

15. Ville de Bristol

16. Extrémité nord de Preston

17. Ville de Coventry

18. Sunderland

19. Blackburn Rovers

20. Wigan Athlétique

21. Blackpool

22. Ville de Birmingham

23. En lisant

24. Rotherham

Vainqueur de la finale des éliminatoires : Watford

Kartik Krishnayer

1. Middlesbrough

2. Royaume-Uni de Sheffield

3. Burnley

4. Norwich

5. Ville de Stoke

6. Watford

sept. West BromwichAlbion

8. Ville de Luton

9. Millwall

dix. Ville de Coventry

11. Extrémité nord de Preston

12. Blackburn Rovers

13. Ville de Huddersfield

14. Ville de Cardiff

15. RPQ

16. Ville de Swansea

17. Sunderland

18. Blackpool

19. En lisant

20. Ville de Bristol

21. Wigan Athlétique

22. Ville de Birmingham

23. Ville de Hull

24. Rotherham

Vainqueur de la finale des éliminatoires : Burnley

Vous pouvez également prédire la table finale du championnat 2022/23. Ajoutez votre table prédite dans la section des commentaires ci-dessous.