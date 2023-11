Prédiction Clemson contre Georgia Tech : les Tigres accueillent Jackets lors de la journée d’appréciation militaire

Samedi marque la 41e saison consécutive où Clemson affronte Georgia Tech, une série qui a vu les Tigers remporter huit victoires consécutives sur un programme qui se déroule à quelques heures seulement de l’autoroute. Les Tigres peuvent-ils marquer neuf matchs de suite ?

Le samedi est également spécial car c’est la Journée de reconnaissance militaire et la foule devrait être parée de violet. Et, juste au cas où vous voudriez être un peu triste, c’est l’avant-dernier match à domicile de la saison. Où est passé le temps?

CLEMSON (5-4, 2-4 ACC) contre GEORGIA TECH (5-4, 4-2 ACC)

QUAND : SAMEDI NOV. 11, MIDI HE

OÙ : STADE MEMORIAL (81 500), CLEMSON, Caroline du Sud

TÉLÉVISION : ABC (Mark Jones, Louis Riddick, Quint Kessenich)

RADIO : Clemson Athletic Network (Don Munson, Tim Bourret, Reggie Merriweather)

RADIO SATELLITE : SiriusXM 119 ou 193

HISTORIQUE DE LA SÉRIE CLEMSON/GEORGIA TECH

GLOBAL : Série Clemson Trails, 35-51-2

MAISON : Clemson mène la série, 17-6

ROUTE : série de sentiers Clemson, 16-44-2

NEUTRE : Clemson mène, 2-1

DERNIÈRE RÉUNION : 5 septembre 2022 (41-10, W)

SÉRIE : Clemson, gagné 8

NOTABLE

*Il s’agira de la 89e rencontre de tous les temps entre Clemson et Georgia Tech, une série qui remonte à la première rencontre des équipes : une victoire 23-0 de Clemson en 1898 à Augusta, en Géorgie. Ce sera la 41e saison consécutive que les programmes rencontreront, une séquence qui devrait se terminer l’année prochaine dans le cadre du nouveau modèle de programmation de 17 équipes de l’ACC qui a laissé la rivalité Clemson-Georgia Tech sans protection. Clemson a une fiche de 24-17 contre Georgia Tech depuis que les Yellow Jackets ont rejoint l’ACC en 1983.

*Clemson est entré dans la saison 2023 sur la plus longue séquence de saisons consécutives avec une victoire en séries éliminatoires dans l’histoire de FBS, une devant la 11 de Florida State de 1985 à 1995. Clemson a remporté au moins un match éliminatoire (soit un match de championnat de conférence, soit un match de bowling) au cours de 12 années consécutives. Les espoirs de Clemson de prolonger cette séquence cette saison dépendront de la capacité de Clemson à se qualifier pour l’éligibilité au bol. Clemson a besoin d’une victoire supplémentaire pour devenir éligible au bowl.

Une sélection de bol marquerait la 19e année consécutive de Clemson à participer à un match de bol. Cependant, Clemson a été éligible au bowling au cours de 24 saisons consécutives, car la dernière fois que Clemson n’est pas apparu dans un match de bowling remonte à 2004, lorsque le programme était de 6-5, mais a choisi de ne pas participer aux séries éliminatoires.

*Le match de samedi sera le quatrième cette saison au cours duquel Clemson affrontera pour la première fois un entraîneur-chef adverse, une liste qui comprend Mike Elko de Duke, Gabe Giardina de Charleston Southern, Tom Herman de Florida Atlantic et Brent Key de Georgia Tech. Depuis 2011, Clemson a une fiche de 44-7 lorsqu’il affronte pour la première fois un entraîneur-chef adverse.

JOURNÉE DE RECONNAISSANCE MILITAIRE

Clemson, officiellement fondé sous le nom de Clemson Agricultural College en novembre 1889, était à l’origine une école militaire, reflétant la conviction de l’époque selon laquelle une atmosphère militaire produisait la plus haute excellence académique. Depuis la première promotion de 1896, plus de 10 000 hommes et femmes de Clemson ont servi dans les forces armées. Au fil des décennies, l’héritage militaire de Clemson est resté, même si l’université est devenue une institution civile mixte en 1955.

Le match de samedi contre Georgia Tech sera le 30e jour de reconnaissance militaire de Clemson. L’histoire de cette journée spéciale remonte à 1994, lorsque Clemson a effectué un survol spécial pour le match Clemson contre Georgia Tech le 12 novembre, juste un jour après la Journée des anciens combattants. Le survol de quatre F-16 depuis la base aérienne de Shaw pendant l’avant-match a été le point culminant de la célébration de cette journée.

Clemson célèbre son histoire militaire chaque année lors de jeux organisés en novembre ou lorsque Clemson accueille une école possédant son propre héritage militaire. Les Tigres portent des uniformes violets pour le match de la Journée d’appréciation militaire en hommage au Purple Heart, la plus ancienne décoration militaire des États-Unis. Le général George Washington a décerné les premiers insignes violets en forme de cœur aux soldats qui ont combattu dans l’armée continentale pendant la Révolution américaine. Clemson a une fiche de 25-4 lors des 29 matchs précédents de la Journée d’appréciation militaire. Les Tigers ont remporté 15 matchs de ce type d’affilée, la dernière défaite contre Virginia Tech en 2007.

CE QUE CLEMSON DOIT FAIRE QUAND GEORGIA TECH A LE BALLON

Georgia Tech amène la deuxième meilleure attaque de l’ACC (465 verges par match, juste derrière les 518 verges par match de l’UNC) dans le match de Death Valley. Le quart-arrière Haynes King a constitué une double menace pour diriger Georgia Tech à la fois dans les passes et dans la course. Il totalise 2 330 verges par la passe (258,9 verges par match), complétant 63,3 % de ses passes et récoltant 22 passes de touché et dix interceptions cette saison. Il a parcouru 545 verges (60,6 verges par match) en 76 courses avec cinq touchés au sol.

Jamal Haynes est le meilleur coureur de l’équipe et a porté le ballon 115 fois pour 664 verges (73,8 par match), avec six touchés cette année. Du côté des receveurs, les 552 verges sur réception d’Eric Singleton Jr. (61,3 verges par match), en tête de l’équipe, ont été réalisées sur 33 réceptions avec six touchés. Les Jackets présentent également une attaque qui totalise en moyenne 200 verges par la passe et la course par match – 261 verges par match dans les airs et 204 verges par match au sol.

Clemson est troisième de la conférence en défense contre la course et deuxième en défense contre la passe. Alors, comment défendez-vous les Jackets ? Tout commence avec King – espionnez-le, créez de la pression dans le jeu de passes et ralentissez le jeu de course. Cela semble facile, non ? Ce ne sera pas le cas.

CE QUE CLEMSON DOIT FAIRE QUAND IL A LE BALLON

Vous vous souvenez de la statistique où Georgia Tech a une moyenne de 200-200 ? Eh bien, la défense fait ça aussi. Les Jackets cèdent 235 verges par match dans les airs et 220 verges par match au sol. Ce dernier chiffre est le 132e (sur 133 équipes) au niveau national, et la défense Tech est la dernière de l’ACC en défense totale, la seule unité de la ligue à céder plus de 400 yards par match (455).

Clemson Club Cade a accumulé 2 056 verges par la passe (228,4 verges par match) tout en se connectant sur 201 des 320 passes (pourcentage d’achèvement de 62,8 %), avec 14 touchés et six interceptions. Phil Mafah compte 109 tentatives pour un total de 625 verges au sol (69,4 par match) et huit touchés, et il a connu une journée en carrière la semaine dernière avec 36 courses pour 186 verges et deux scores.

Et malgré toutes les discussions sur la gravité de l’offensive des Tigres, ce sont les revirements et le manque de succès dans la zone rouge qui ont tué les entraînements. Ils se sont améliorés ces dernières semaines et nous devrions voir beaucoup de Mafah et Will Shipley cette semaine.

QUE SE PASSE-T-IL

Georgia Tech garde cela intéressant – ils ont le type d’offensive qui peut gagner des jeux importants sur cette défense de Clemson, et ils sont chauds en ce moment. Ce sera à l’offensive de Clemson de contrôler le chronomètre et de garder l’offensive Tech hors du terrain.

Klubnik connaît une meilleure journée, frappant quelques tirs plus profonds que la semaine dernière, après que la défense ait forcé le problème pour tenter d’arrêter le jeu de course. Les Tigres gagnent, mais ne couvrent pas.

NOTE FINALE : CLEMSON 34, GEORGIA TECH 24

Choix de TigerNet

David Hood – Rédacteur senior de TigerNet – 34-24 Clemson

Mickey Plyler – L’animateur de l’émission matinale Roar 105.5 – 31-21 Clemson

Nikki Capot – Rédacteur – 40-24 Clemson

Patinoire de Brandon – Éditeur associé – 34-21 Clemson

Tony Crumpton – Éditeur associé – 34-20 Clemson

Prophète en peau de porc – 44-27 Clemson

Ryan Kantor – Écrivain collaborateur – 28-21 Clemson

Ariana Pensy – Stagiaire TigerNet – 27-21 Clemson

Merrell Mann – Photographe – 35-14 Clemson