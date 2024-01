Prédiction Bills vs Chiefs, clés du match éliminatoire de l’AFC à Buffalo

ORCHARD PARK – Les enjeux sont les mêmes au niveau macro pour les Buffalo Bills et les Chiefs de Kansas City dimanche soir lorsqu’ils s’affronteront lors du dernier match éliminatoire de la ronde de division de la NFL du week-end.

Le vainqueur se qualifie pour le match de championnat de l’AFC, soit dans son stade d’origine, soit, très probablement, au stade M&T Bank de Baltimore. Le perdant prépare ses valises pour l’intersaison lundi matin.

Cependant, au niveau micro, il ne fait aucun doute que les Bills ont plus en jeu au Highmark Stadium, et vous avez le sentiment qu’ils le savent.

Ils ont permis aux Chiefs de terminer leurs saisons 2020 et 2021 en séries éliminatoires, et bien qu’ils aient battu Andy Reid et Patrick Mahomes trois années consécutives en saison régulière – le tout à Kansas City – les Bills doivent passer à l’étape suivante contre cette équipe et gagner un match éliminatoire.

« Ils ont eu raison de nous en séries éliminatoires ces dernières années ; nous ne les avons pas encore battus en séries éliminatoires », a déclaré Josh Allen. « C’est une équipe qui joue de son mieux quand on le lui demande. Ils ont été au sommet de la montagne, ils savent ce qu’il faut pour y arriver. Nous ne l’avons pas encore fait. En tant que compétiteur, en tant que joueur, se retrouver dans une situation comme celle-ci, c’est quelque chose dont vous rêvez. Je sais que les gars de cette équipe attendent ce moment depuis longtemps.

Certains appellent cela un jeu d’héritage pour Allen et l’entraîneur Sean McDermott. Et en temps réel, c’est peut-être le cas. Bien sûr, un sentiment similaire a régné en janvier dernier lorsque les Bills ont accueilli les Bengals lors de la ronde de division. Ils ont perdu ce match, mais maintenant ils se retrouvent dans la même position, et qui peut dire qu’ils ne seront pas dans la même situation pendant plusieurs années encore ?

Allen n’en est qu’à sa sixième saison dans la NFL et a tout le temps de bâtir son héritage, donc le jeu d’héritage pourrait être un peu trop.

Mais ce qui est incontestable, c’est que les Bills sont l’une des meilleures équipes de la ligue depuis le début de 2019, et il n’y a pas grand-chose à montrer pour ce succès en séries éliminatoires.

Les Bills et les Chiefs sont les deux seules équipes de la NFL à avoir remporté au moins 10 matchs chacune au cours des cinq dernières années (c’est neuf de suite pour KC) et ce sont les deux seules à avoir accédé à la ronde de division quatre années de suite (six pour les chefs).

Les Chiefs comptent cinq participations au match pour le titre de l’AFC, trois championnats de l’AFC et deux triomphes au Super Bowl ; tout ce que Buffalo a, c’est une fiche de 5-4 en séries éliminatoires et une seule progression vers le match pour le titre de l’AFC. Alors oui, ce jeu signifie beaucoup pour les deux franchises, mais il signifie bien plus pour les Bills.

“Nous comprenons que chaque fois que nous les affrontons, c’est un match tout ou rien et cela dépendra de nous à un moment donné au cours de la saison de football”, a déclaré le plaqueur offensif Dion Dawkins. « Et ils ont montré à bien des égards qu’ils étaient formidables, tout comme nous. Soyez simplement prêt pour un match de football sérieux et sérieux. Vraiment, vraiment grave.

Voici mon aperçu du match Bills vs Chiefs, suivi de ma prédiction :

Buffalo Bills en attaque

Les Bills n’auront pas le WR Gabe Davis, et maintenant Stefon Diggs est aux prises avec une blessure au pied qui pourrait limiter son efficacité dimanche. Ce n’est pas bon, surtout contre une défense de Kansas City qui est l’une des meilleures de la NFL et possède deux CB en L’Jarius Sneed et Trent McDuffie qui sont d’élite.

Sneed a éliminé tous les WR n°1 qu’il a affrontés, y compris Diggs lors du premier match le 10 décembre (4 attrapés, 24 yards), tandis que McDuffie – un All-Pro de la première équipe de Nickel CB qui peut également sortir large – est une force de la nature dans tous ses aspects. Il est excellent en couverture, est un plaqueur d’élite et a été utilisé sur plusieurs blitz depuis la machine à sous. Ses trois sacs et ses 16 pressions sur QB sont les plus importantes de tous les CB de la NFL cette année, l’un de ces sacs contre Allen lors de la semaine 14. Si Sneed voyage avec Diggs lorsque les Chiefs jouent d’homme à homme, McDuffie sera très probablement correspondait à la machine à sous WR Khalil Shakir ou à TE Dalton Kincaid.

Nous avons vu à quel point la défense des Chiefs peut être bonne lors de la première rencontre, puisqu’elle a limité les Bills à 20 points (à égalité pour leur quatrième plus bas total) et à 327 verges (cinquième plus bas), et ce, malgré plus de 35 minutes de possession. Allen n’a lancé que 209 verges, a été retiré une fois et limogé trois fois. Depuis lors, les Chiefs n’ont fait que s’améliorer puisqu’ils n’ont accordé que 71 points lors de leurs cinq derniers matchs. Leur moyenne de 16,7 points accordés au cours de la saison régulière était la deuxième meilleure de la NFL, et ils se sont également classés deuxième pour les sacs, quatrième contre la passe et huitième pour la défense de la zone rouge.

Avec la défense de Buffalo en difficulté et l’absence de joueurs clés, Allen devra être formidable pour que les Bills marquent suffisamment pour gagner. Il doit profiter de chaque opportunité qui se présente dans le jeu de passes, et même si les Chiefs l’auront presque certainement espionné (probablement les LB Willie Gay ou Nick Bolton) comme ils l’ont fait lors du premier match, il devra trouver une façon d’influencer le jeu en tant que coureur. Et en parlant de course à pied, le RB James Cook est également dans la ligne de mire. Il a connu un gros match contre les Chiefs avec 58 verges au sol et 83 en réception et cette production pourrait être essentielle dans ce match.

Buffalo Bills en défense

Ce n’est certainement pas la même attaque des Chiefs qui a illuminé les tableaux de bord au cours des cinq premières saisons de Mahomes en tant que QB partant. Au cours de ces années, les Chiefs ont marqué moins de 20 points en seulement six matchs, mais en 2023, cela s’est produit à sept reprises (et il y en a eu un huitième lors de la finale de la saison lorsque Mahomes n’a pas joué). Les Chiefs se sont classés 13e dans la NFL avec 22,1 points par match. Dans le même ordre d’idées, lorsque les Bills accordent 21 points ou moins, ils ont une fiche de 11-0 cette saison.

Lors du premier match, les Bills ont limité les Chiefs à 17 points, 346 verges (seulement 82 au sol) et ont forcé deux revirements. Cependant, les Chiefs n’avaient pas le RB Isiah Pacheco et c’est un faiseur de différence qui leur a vraiment manqué ce jour-là. Pacheco est de retour et lors d’un match clé contre les Bengals le 31 décembre, il a totalisé 165 verges en mêlée, puis contre Miami lors de la ronde des wild-cards, il en a totalisé 88.

De plus, la recrue WR Rashee Rice est devenue une menace à l’extérieur, ce que Mahomes n’a pas eu pendant la majeure partie de l’année. Au cours des sept derniers matchs, Rice a réussi 51 attrapés sur 68 cibles pour 648 verges et quatre touchés dont sept pour 72 verges et un touché contre les Bills. Les Bills ont souvent eu du mal à plaquer, mais cela ne peut pas arriver, ni contre un coureur coriace comme Pacheco qui force de nombreux plaqués manqués avec son style agressif, ni contre TE Travis Kelce qui peut encore être dangereux après l’attrapé.

Ne pas avoir la MLB Terrel Bernard va être une énorme perte pour Buffalo. Il a réalisé sept revirements cette année, a mené les Bills en plaqués, et sans lui, cela affaiblit le milieu du terrain, là où Kelce a construit sa carrière au Temple de la renommée. AJ Klein débutera pour Bernard et c’est un vétérinaire rusé et compétent, et les Bills espèrent que le LB Tyrel Dodson pourra jouer, mais ni l’un ni l’autre n’est proche de Bernard en termes de capacité de couverture. Les Bills devront peut-être s’appuyer davantage sur leur look à trois sécurités et déplacer le SS Jordan Poyer dans la surface afin qu’il puisse aider contre Kelce et Rice qui traversent les routes. Poyer sera alors un joueur clé lorsque les Chiefs affronteront Pacheco contre ce look plus léger.

L’aspect le plus important des projets de loi sur la défense est peut-être la ruée vers les passes. Il doit se nourrir de l’énergie du public local et mettre la pression sur Mahomes pour compenser la situation épuisée dans les sept derniers. Mahomes est doué pour échapper à la cohue, mais il ne s’agit pas toujours de sacs. La pression et la réduction de son temps pour suivre ses progressions sont vitales, et si les rushers ne peuvent pas y arriver, ils doivent lever les bras et resserrer ses fenêtres de lancer car la majeure partie de ses tentatives seront courtes à intermédiaires. gamme. Les rushers de bord Leonard Floyd, Greg Rousseau et AJ Epenesa devraient avoir des avantages sur le duo fragile d’OT des Chiefs composé de Jawaan Taylor et Donovan Smith et hé, peut-être que Von Miller fera réellement un jeu.

La prédiction de Sal : Chiefs 24, Bills 23

La situation des blessures des Bills m’a effrayé, purement et simplement. Si Buffalo était en meilleure santé en défense, j’aurais été ravi d’une victoire des Bills, en jouant à domicile. Mais les absences de Bernard, Christian Benford et Taylor Rapp, ainsi que de Rasul Douglas et Dodson, peut-être gênées par leurs blessures, posent problème face aux futurs joueurs du Temple de la renommée comme Mahomes et Kelce et à un entraîneur du Temple de la renommée, Andy Reid.

Oui, l’offensive des Chiefs n’a pas été si effrayante, mais n’oublions pas que ce sont toujours les Chiefs, ce sont les séries éliminatoires et ils sont toujours les fiers champions en titre. Et même si je m’attends à ce qu’Allen joue bien, la défense de ces Chiefs est excellente à tous les niveaux. Avec leurs CB, Sneed et McDuffie, ils peuvent arrêter n’importe quel WR, et ils associent cela à une course de passes dynamique dirigée par Chris Jones et George Karlaftis.

En fin de compte, je pense que ça va être serré tout au long, un revirement ou un panier tardif pourrait en décider – et dans ce scénario, je fais confiance à Harrison Butker de KC plutôt qu’à Tyler Bass de Buffalo – et les Chiefs feront ce qu’ils semblent toujours faire. en séries éliminatoires et trouver un moyen, même s’ils sont sur la route pour la première fois sous l’ère Mahomes.

Bills vs Chiefs : nouvelles et notes

▶ Si les Chiefs gagnent, ils disputeront leur sixième match consécutif de championnat de l’AFC, le deuxième dans l’histoire de la NFL seulement après les huit matchs consécutifs auxquels les Patriots ont participé de 2011 à 2018. Et pour Reid, ce serait son 11e match de championnat de conférence (quatre avec les Eagles), ce qui le placerait juste derrière les 13 de Bill Belichick.

▶ Les Chiefs sont sur une bonne lancée lorsque leur défense accorde 17 points ou moins puisqu’ils ont remporté 45 matchs consécutifs, y compris les séries éliminatoires, la quatrième plus longue séquence de l’histoire de la NFL.

▶ Allen a été limogé sur seulement 4 % de ses dropbacks, ce qui est le moins de la ligue, 3 % de moins que la moyenne de la ligue.

▶ Avec 491 verges au sol en séries éliminatoires, Allen se classe quatrième dans l’histoire de la NFL et n’est qu’à 103 derrière le leader de tous les temps Steve Young…