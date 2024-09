Prédiction Atlanta Braves vs Cincinnati Reds 9-9-24 Choix MLB

Reds de Cincinnati (69-75) contre Braves d’Atlanta (78-65)

9 septembre 2024 18h40 HAE

La ligne : Braves d’Atlanta -155 / Reds de Cincinnati +130 ; Plus/Moins : +8,5

(Obtenez les dernières cotes de paris)

Dans cet article, nous allons formuler une prédiction pour le match Atlanta Braves vs Cincinnati Reds de la MLB qui aura lieu le lundi 9 septembre au Truist Park d’Atlanta, en Géorgie. Jetons un œil à la prédiction pour ce match de rattrapage.

Aperçu des paris sur les Braves d’Atlanta

Les Braves d’Atlanta ont un bilan de 78-65 cette année et ont alterné victoires et défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Atlanta vient de remporter une série contre Toronto, où ils ont remporté deux matchs sur trois. Avant cette série, les Braves avaient remporté deux matchs sur trois contre les Rockies, perdu trois matchs sur quatre contre les Phillies et balayé les Twins. Atlanta a un bilan de 5-5 lors de ses 10 derniers matchs et ils sont à égalité au deuxième rang de la NL Est.

Les lanceurs d’Atlanta ont une moyenne de points mérités de 3,53, un WHIP de 1,21 et une moyenne au bâton de 0,239 contre leurs adversaires. L’attaque des Braves a marqué 610 points avec une moyenne au bâton de 0,241 et un pourcentage de présence sur les buts de 0,306. Marcell Ozuna frappe pour 0,306 avec 37 circuits et 98 points produits pour les Braves cette saison.

Aperçu des paris sur les Reds de Cincinnati

Les Reds de Cincinnati ont un bilan de 69-75 cette saison et ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs. Cincinnati vient de perdre une série contre les Mets, où ils ont perdu deux matchs sur trois. Avant cette série, les Reds ont balayé les Astros, perdu trois matchs sur quatre contre les Brewers et perdu deux matchs sur trois contre les Athletics. Cincinnati a un bilan de 6-8 lors de ses 14 derniers matchs et est quatrième dans la division Centrale de la Ligue nationale.

Les lanceurs de Cincinnati ont une moyenne de points mérités de 4,11, un WHIP de 1,25 et une moyenne au bâton de 0,238 face à leurs adversaires. L’attaque des Reds a marqué 641 points avec une moyenne au bâton de 0,233 et un pourcentage de présence sur les buts de 0,306. Elly De La Cruz frappe pour 0,261 avec 23 circuits et 65 points produits pour les Reds cette saison.

Lanceurs partants

Le lanceur partant prévu pour Atlanta est Charlie Morton, qui affiche une fiche de 8-7 avec une MPM de 4,24 et un WHIP de 1,32 en 142,1 manches lancées cette saison. Morton a accordé deux points mérités ou moins lors de quatre de ses cinq derniers départs. Le lanceur partant prévu pour Cincinnati est Nick Martinez, qui affiche une fiche de 7-6 avec une MPM de 3,67 et un WHIP de 1,15 en 115,1 manches lancées cette saison. Martinez a alterné bons et mauvais départs lors de ses quatre derniers départs.

Pourquoi les Braves battront les Reds

Les Reds ont perdu chacun de leurs six derniers matchs à l’extérieur après une victoire.

Les Braves ont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs nocturnes à Truist Park après avoir joué des manches supplémentaires.

Les Reds n’ont pas réussi à couvrir la ligne de course lors de chacun de leurs six derniers matchs à l’extérieur après une victoire.

Les Braves ont couvert la ligne de course lors de chacun de leurs cinq derniers matchs après avoir joué des manches supplémentaires.

Faits sur le nombre total de courses

Chacun des neuf derniers matchs à domicile des Braves contre des adversaires de la Ligue nationale s’est déroulé SOUS la ligne du total de points.

Chacun des sept derniers matchs des Reds en soirée après avoir joué la veille a dépassé la ligne du total de points.

Le marché « Inning 1 OVER 0.5 runs » a frappé lors de chacun des six derniers matchs des Braves en tant que favoris contre des adversaires de la NL Central.

Le marché « Inning 1 OVER 0.5 runs » a frappé lors de chacun des quatre derniers matchs des Reds à Truist Park.

Faits sur les accessoires des joueurs des Braves d’Atlanta

Charlie Morton a enregistré une victoire lors de trois de ses quatre dernières apparitions contre des adversaires qui avaient un bilan négatif.

Ozzie Albies a marqué au moins un point lors de chacune de ses six dernières apparitions contre les Reds.

Ozzie Albies a enregistré au moins un coup sûr lors de chacune de ses 21 dernières apparitions à domicile contre des adversaires de la Ligue nationale qui détenaient un bilan perdant.

Charlie Morton a enregistré sept retraits au bâton ou plus lors de chacune de ses quatre dernières apparitions contre des adversaires de la NL Central qui détenaient un bilan perdant.

Ronald Acuna Jr. a frappé au moins un coup de circuit lors de trois de ses quatre dernières apparitions lors de matchs nocturnes contre des équipes de la NL Central qui détenaient un bilan perdant.

Ronald Acuna Jr. a enregistré au moins un point produit lors de huit de ses neuf dernières apparitions à domicile contre des adversaires de la NL Central.

Ozzie Albies a enregistré un simple lors de chacune de ses 11 dernières apparitions à domicile contre des adversaires de la Ligue nationale qui détenaient un bilan perdant.

Ozzie Albies a enregistré au moins une base totale lors de chacune de ses 21 dernières apparitions à domicile contre des adversaires de la Ligue nationale qui détenaient un bilan perdant.

Faits sur les accessoires des joueurs des Reds de Cincinnati

Will Benson a frappé un coup de circuit lors de chacune de ses deux dernières apparitions en soirée contre des équipes de la NL East qui détenaient un bilan positif.

TJ Friedl a enregistré au moins un point produit lors de quatre de ses cinq dernières apparitions lors de matchs nocturnes contre des équipes de la NL East qui détenaient un bilan positif.

Santiago Espinal a enregistré au moins un simple lors de neuf de ses 10 dernières apparitions contre des adversaires de la NL Est.

Amed Rosario a enregistré au moins une base totale lors de chacune de ses 14 dernières apparitions du lundi soir avec son équipe en tant qu’outsider.

TJ Friedl a marqué au moins un point lors de chacune de ses cinq dernières apparitions contre les Braves.

Amed Rosario a enregistré au moins un coup sûr lors de chacune de ses 14 dernières apparitions du lundi soir avec son équipe en tant qu’outsider.

Pronostic Braves d’Atlanta vs Reds de Cincinnati

Atlanta vient de remporter une série contre Toronto et se bat pour la dernière place de Wild Card avec les Mets. Les Braves ont un bilan de 40-30 à domicile cette saison, tandis que les Reds ont un bilan de 33-36 à l’extérieur. Cincinnati a été assez solide en termes de frappe et de lancer cette année, mais cela ne s’est pas traduit par des victoires.

Je ne suis pas le plus grand fan de Charlie Morton et je ne lui fais pas vraiment confiance, mais il a très bien joué ces derniers temps. De l’autre côté, Martinez a connu des hauts et des bas ces derniers temps, donc je vais parier sur Morton et les Braves. Je parie qu’Atlanta gagnera par au moins deux points.