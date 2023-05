Prédiction Astros vs Mariners et cotes pour le dimanche 7 mai (valeur au total)

6 mai 2023 ; Seattle, Washington, États-Unis ; Julio Rodriguez (44 ans), joueur de champ central des Mariners de Seattle, a cinq coéquipiers dans la pirogue après avoir marqué une course contre les Astros de Houston lors de la huitième manche au T-Mobile Park. Crédit obligatoire : Joe Nicholson-USA TODAY Sports

Après avoir terminé avec les deux premières places de l’AL West la saison dernière, les Astros de Houston et les Mariners de Seattle connaissent tous deux des démarrages lents dans la campagne 2023.

Houston entre dans le match de dimanche, un match devant les Mariners pour la troisième place de la division, tandis que les Texas Rangers et les Los Angeles Angels détiennent les deux premières places.

Deux jeunes partants s’affrontent dimanche et ils en sont tous les deux à leur deuxième départ en Major League.

Brandon Bielak, un choix de 11e ronde lors du repêchage de la MLB 2017, récupère le ballon pour Houston contre Bryce Miller de Seattle, un choix de quatrième ronde lors du repêchage de la MLB 2021.

Les deux partants ont bien lancé lors de leurs débuts en MLB, mais peuvent-ils continuer comme ça dimanche?

Voici un aperçu des dernières cotes et de mon meilleur pari pour ce jeu :

Cotes Astros vs Mariners, ligne de course et total

HOU @ MER | Meilleures cotes HOU MER Cotes mises à jour le 7 mai 2023 à 12 h 59

Prédiction et choix Astros vs Mariners

Seattle et Houston sont 14e et 13e de la Ligue majeure de baseball en termes de points marqués cette saison, mais le total pour ce match est de 8,5 dimanche.

Je pense qu’il y a de la valeur à prendre le dessous puisqu’aucune équipe n’a vu le partant de l’autre auparavant.

Miller a lancé six manches de deux coups sûrs et 10 balles retirées lors de ses débuts de saison contre les Oakland Athletics, montrant qu’il a des trucs de premier ordre pour induire beaucoup de swings et de ratés.

Quant à Bielak, il a accordé deux points sur deux coups sûrs sur quatre cadres contre les Giants de San Francisco.

Si les deux partants peuvent reproduire ces sorties, nous devrions envisager un match à faible score.

Raison de plus d’être confiant dans le UNDER si les releveurs de ces deux équipes. Seattle est troisième de la MLB dans l’ERA de l’enclos des releveurs tandis que les Astros pointent au n ° 10.

Donc, même si ces jeunes loups ont du mal, je suis convaincu que les releveurs pourront prendre le relais.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.