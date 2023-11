Prédiction 49ers contre Jaguars : pourquoi ce sera un match de Brock Purdy

Ce sera un autre adversaire redoutable pour les 49ers de San Francisco lors de la semaine 10. Jaguars de Jacksonville sont dans le top 10 – et dans la plupart des cas le top 5 – des mesures défensives les plus importantes.







Pour décomposer le match de dimanche, JP Acosta de SB Nation et j’ai eu une conversation sur ce à quoi s’attendre de chaque côté du ballon, pourquoi les jeunes quarterbacks sont sujets aux erreurs et une prédiction de score.

49ers O contre Jaguars D

Voici ce que JP a répondu lorsqu’on lui a demandé si la défense des Jaguars était aussi bonne que le disent leurs mesures défensives :

« Ils le sont absolument. Je pense qu’ils sont l’une des meilleures défenses de la ligue. Je pense que c’est juste le changement entre le développement des jeunes de l’année dernière et celui-ci. Cela leur a permis d’être plus polyvalents.

Ils veulent s’aligner dans la base [defense]. Ils font souvent la queue dans la base. Ils veulent être dans la base dès les premiers downs. Ils veulent arrêter la course. Mike Caldwell vient de l’arbre Todd Bowles. Ils veulent jouer gros dès le début et mettre la pression lors des derniers downs. Ils sont devenus l’une des meilleures défenses de la ligue.

On pourrait penser, sur la base des trois dernières semaines, que le ciel tombe sur l’offensive des 49ers et qu’ils ne peuvent rien accomplir de ce côté du ballon. Non. Pas le cas. Même sans Trent Williams et Deebo Samuel, ils sont toujours capables de générer de gros jeux.

Maintenant, là où Deebo leur a le plus manqué, c’est sa capacité à lui lancer un cri, où il ricoche sur les défenseurs et gagne 13, 26 et peut-être même 58 mètres.

Pourtant, les Niners sont parmi les trois premiers dans tous les domaines dans les statistiques les plus avancées et marquent au deuxième rang par drive le plus élevé de la NFL. Ils sont toujours vraiment bons.

Lorsque Samuel est en bonne santé et impliqué, c’est une attaque qui a été la meilleure de la NFL. Aucune infraction dans la NFL n’a un taux de réussite plus élevé cette saison dans les passes rapides ou le jeu sur écran. C’est l’effet Deebo. De même, Jacksonville a le taux de réussite défensive le plus élevé contre les deux passes.

Si Jacksonville veut vivre dans sa défense de base, cela signifie qu’un secondeur ou un défenseur doit descendre et couvrir Samuel ou Christian McCaffrey. C’est un avantage significatif pour l’équipe sur route ce week-end.

JP a fait l’éloge du secondeur Devin Lloyd pour Jacksonville et sa capacité à permettre aux Jags d’être polyvalents. Samuel et CMC doivent obliger Lloyd et les secondeurs intérieurs des Jaguars à s’attaquer et à s’attaquer de manière cohérente.

Jacksonville vivant dans sa défense de base fait le jeu de Kyle Shanahan, qui a gagné sa vie en dictant des affrontements à 21 membres. Une seule équipe de la ligue empile plus de cartons que Jacksonville, qui a un carton lourd sur 49 % de ses jeux, selon Sports Info Solutions.

Même si Trent Williams joue, ce n’est pas le type de défense dans lequel vous voulez opposer McCaffrey. Au contraire, le retour de Williams devrait donner à Shanahan plus de confiance dans sa ligne offensive pour protéger le quart-arrière.

Pierre sur la route

Comme je l’ai écrit, les jeunes quarterbacks font des erreurs. C’est inévitable et cela fait partie du processus de développement. Nous vivons dans un monde fantastique depuis assez longtemps pour penser que Purdy sera parfait. Ce n’est pas la vraie vie. J’irais jusqu’à dire que Purdy est confronté à ce genre d’adversité et qu’il est nécessaire de gérer la courbe d’apprentissage pour qu’il puisse s’améliorer en tant que joueur.

Le pourcentage d’achèvement de Brock Purdy chute de 12 points de pourcentage sur la route et sa note de passeur chute de 39 points. Il a été limogé davantage, malgré moins de reculs, et les verges par tentative de Purdy chutent de près de trois verges complètes.

Les attaques adverses n’ont pas perdu de temps pour se heurter à la défense des Jaguars. Le quart des Bills Josh Allen a lancé 359 verges pour neuf verges par tentative au cours de la semaine 5. Gardner Minshew et Derek Carr ont réalisé 55 tentatives de passes au cours des semaines réussies.

Il n’y a pas d’offensive de passage dans la NFL qui ait été plus efficace que les 49ers. Alors, Shanahan donnera-t-il les clés à Purdy sur la route contre une équipe en séries éliminatoires ? Je le crois. Cette attaque a énormément évolué avec Brock au centre.

Voici JP sur Purdy :

« Lorsque nous discutons de Brock Purdy, nous discutons toujours de lui sous l’angle des QB de Jimmy G et Shanahan. Si nous devons faire ça, alors Purdy sera capable de maximiser cette attaque. J’appelle ça en quelque sorte le truc des oiseaux libres. Il a un solo de guitare d’oiseau gratuit qui joue dans sa tête. Quand les choses ne sont pas parfaites, il dit : « ok, c’est l’heure du solo de guitare ». Il essaie simplement de créer quelque chose en dehors de sa poche. Parfois ça marche, parfois non. Mais tu en as besoin. Vous n’avez pas besoin d’avoir un QB où vous n’êtes pas obligé de lui tenir la main à chaque jeu. C’est ce qu’était Jimmy G. Il était une peinture par les chiffres QB. Vous lui dites où aller et il le jettera là-bas. S’il ne sait pas où aller, il ne le lancera pas. Purdy fera ce truc créatif. C’est juste qu’il fait le truc du jeune quarterback. De nombreuses passes semblaient interceptables au cours de la séquence de cinq victoires consécutives. Les défenseurs viennent de le laisser tomber. Maintenant, ils se font prendre. Les QB rajeunissent. Il y aura encore plus de douleurs de croissance. Cela n’aura pas toujours l’air parfait. Mais il faut rouler avec. Il faut traverser des hauts et des bas. Rester avec Purdy pendant tout cela va être énorme.

La variance gagne chez QB ! Vous avez besoin d’un meneur de jeu. Vous avez besoin d’un gars au centre avec une mentalité de flingueur. « Aucun risque, pas de biscuit », comme dirait Bruce Arians.

Jacksonville devrait récupérer deux partants de qualité dans le secondaire avec la sécurité libre Andre Cisco et le demi de coin Tyson Campbell prêts à revenir après avoir manqué du temps.

Les Jags disposent d’un secondaire rempli de joueurs capables de courir et qui sont compétitifs. Mais c’est un domaine dans lequel les 49ers doivent mettre le jeu sur le dos. Ils doivent gagner leurs affrontements 1 contre 1 et forcer Jacksonville à s’attaquer.

Pourquoi les 49ers s’accordent bien avec l’offensive des Jaguars

Si vous n’avez pas regardé un match de Jaguar cette saison, Trevor Lawrence est le genre de QB que vous ne pouvez apprécier que si vous regardez quatre quarts-temps. Je l’ai comparé à Purdy à plusieurs reprises dans la mesure où il est encore un jeune joueur qui n’est pas à l’abri de commettre des erreurs – dans le cas de Lawrence, elles se produisent aux moments les plus inopportuns.

Lawrence est un excellent lanceur de balle en profondeur. Il peut identifier les lancers en dehors des chiffres, le secondaire des Niners doit donc être prêt à défendre tous les niveaux du terrain. Mais ce n’est pas le type de groupe de receveurs qui devrait poser des problèmes aux 49ers, malgré leurs problèmes.

Voici JP sur le noyau de récepteurs larges des Jags et Zay Jones, qui est un “plan lointain» pour jouer dimanche :

« Il semble donc que Zay Jones ne jouera pas. Cette blessure à la cheville, cela ressemble à quelque chose à plus long terme que ce que les entraîneurs et les médias laissent entendre. L’absence de Zay Jones a été énorme pour cette attaque. Pas seulement en leur donnant une autre présence extérieure. Mais dans la zone rouge, il est le seul receveur dont ils disposent qui mesure plus de 6’2. C’est un corps plus grand et ils en ont besoin. Ce groupe de receveurs présentera un type de match différent de celui des Bengals. L’essentiel de l’offensive des Jaguars est qu’ils ne vont pas essayer de réaliser des jeux explosifs. C’est une attaque brutalement efficace. Ils prendront les six yards gagnés. Les speed outs contre Calvin Ridley vont être parsemés de ce match avec la quantité de hors-homme ou de couverture 3 jouée par les 49ers. Ils vont voir beaucoup de ces speed-outs Calvin Ridley/Christian Kirk. C’est ce qu’a fait Trevor Lawrence contre les Bills, avec la conviction que nous prendrons cela jusqu’à ce que vous arriviez. Et puis, Trevor a été l’un des meilleurs lanceurs de balle en profondeur de la ligue, tous paramètres confondus. Mais ils n’en ont pas vraiment eu le temps. Et c’est le plus gros problème de cette attaque des Jaguars. La ligne offensive a été vraiment volatile. Ils n’ont pas eu la cohérence. Pour chaque gros jeu, il y a une course de deux mètres, un gain d’un mètre, ou ils reculent. Mais je pense que ce noyau de récepteurs des Jaguars leur posera des problèmes différents de ceux des Bengals. Les tacles vont être majeurs. Ils vont lancer le jab pendant tout le match.

Veuillez me faire savoir si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation suivante. Mais quand je pense à la défense des 49ers, lancer des jabs n’est pas la façon de les battre. Diner et dunker tout en s’appuyant sur un rythme de jeu à deux chiffres n’est pas la recette du succès.

Les chances que Nick Bosa, Javon Hargrave, Fred Warner ou Arik Armstead réussissent un jeu et vous mettent derrière les chaînes sont plus grandes que l’adversaire enchaînant un tas de lancers inférieurs.

Il s’agit d’une unité qui a forcé le huitième plus grand nombre de 3-et-outs de la NFL par drive, et à l’intérieur du top 10 en termes de points et de touchés autorisés par drive.

Voici JP sur Calvin Ridley :

Calvin Ridley va bien pour quelqu’un qui revient du football. On lui demande également de faire des choses complètement différentes. Il était receveur Z à Atlanta. Cette année, c’est un X. C’est un numéro un. On lui demande de gagner à la frontière. Et ce n’est pas comme s’il ne pouvait pas faire ça. C’est juste nouveau.

Quand je pense au type de joueur large qui prend le dessus sur les 49ers, c’est plus du type Tee Higgins que Calvin Ridley. Le plus grand joueur qui peut gagner la voie de l’isolement par opposition à une voie de temporisation.

La D-Line doit dominer

Les Jaguars font reculer le garde gauche Walker Little après le bye. Le garde droit Brandon Scherff est en bonne santé. Mais même s’il s’agit d’un choix de première ronde, les 49ers doivent tirer le meilleur parti du plaqueur droit recrue Anton Harrison.

Steve Wilks ne fait pas souvent de blitz. C’est peut-être la semaine du blitz. Lawrence est bon pour un…