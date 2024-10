Prédicteurs de la progression du nombre de cellules CD4 au fil du temps chez les adolescents et les jeunes adultes en transition vers des soins du VIH destinés aux adultes dans le sud de l’Éthiopie de 2017 à 2021 : une étude de cohorte rétrospective | Santé publique BMC

Cadre et conception de l’étude

Une conception de cohorte rétrospective a été choisie en raison de la disponibilité de données historiques et de la possibilité d’étudier les résultats à long terme sur une période prolongée dans le sud de l’Éthiopie, de janvier 2017 à décembre 2021. L’étude s’est déroulée dans le Wolaita (deux hôpitaux), Gamo (deux hôpitaux), Gofa (un hôpital), Konso (un hôpital) et les zones Sud Omo (un hôpital et un centre de santé). Ces établissements ont été sélectionnés parce qu’ils desservent un grand nombre de personnes vivant avec le VIH. La région, avec une population de 7 715 891 habitants et une superficie de 93 800 km², compte 4 200 adolescents et jeunes adultes vivant avec le VIH sous TAR en 2023, selon le ministère éthiopien de la Santé. [17]. Les services de TARV sont disponibles dans les cliniques VIH pédiatriques et adultes, les adolescents et les jeunes adultes recevant un traitement dans des cliniques pédiatriques jusqu’à leur transition vers des cliniques pour adultes, où leur thérapie se poursuit. [17, 18].

Population

Tous les adolescents et jeunes adultes de tous les établissements de santé du sud de l’Éthiopie qui sont passés des soins pédiatriques aux soins du VIH destinés aux adultes entre janvier 2017 et décembre 2021 constituaient la population source, tandis que ceux des huit établissements de santé sélectionnés qui sont passés des soins pédiatriques aux soins du VIH destinés aux adultes de janvier 2017 à décembre 2021 étaient la population source. La population étudiée était de janvier 2017 à décembre 2021. Ces établissements ont été spécifiquement choisis parce qu’ils fournissent des services de TAR et desservent une large population de personnes séropositives dans le sud de l’Éthiopie. Les adolescents et les jeunes populations vivant avec ceux qui avaient au moins deux comptes de cellules CD4 tout au long de la période d’étude ont été inclus dans l’étude. L’inclusion d’au moins deux comptes de cellules CD4 permet d’évaluer la progression du nombre de cellules CD4 au fil du temps, offrant ainsi une compréhension plus complète des changements dans l’état immunitaire chez les personnes vivant avec le VIH en transition vers des soins destinés aux adultes. Sur les 252 adolescents et jeunes adultes séropositifs dans les établissements de santé sélectionnés qui ont fait la transition vers des soins du VIH destinés aux adultes au cours de la période d’étude, tous les 206 avaient au moins deux comptes de CD4 enregistrés et ont été inclus dans l’étude.

Variables d’étude

La mesure longitudinale du nombre de cellules CD4, mesurée quatre fois à intervalles de six mois, était la variable dépendante, tandis que les facteurs sociodémographiques et comportementaux (âge à la transition, sexe, résidence, IMC et consommation de substances), les conditions immunologiques et cliniques. (Les effets secondaires du médicament, la ligne de régime de TAR, la classification OMS à la transition, le modèle de suivi en clinique pour adultes (planification du rendez-vous) et la durée du TAR avant la transition étaient les variables indépendantes.

Définitions opérationnelles

Adolescents

sont un groupe de personnes âgées de 10 à 19 ans [19].

Modélisation de rendez-vous en clinique pour adultes

Fait référence à la planification et à la fréquence des rendez-vous médicaux pour les patients pédiatriques recevant des services de soins de santé à 1, 3 ou 6 mois. Cette modélisation détermine les intervalles auxquels les patients doivent assister à des visites de suivi ou à des consultations à la clinique.

Résidence

le lieu où vivent les individus, classés comme urbains ou ruraux dans le contexte de cette étude.

Stades de transition du VIH selon l’OMS

Reportez-vous au système de classification développé par l’OMS pour catégoriser les stades cliniques de l’infection par le VIH en fonction de la progression de la maladie et du niveau d’immunosuppression chez les personnes vivant avec le VIH. Les stades I, II, III et IV sont définis par un nombre de CD4 supérieur à 500 cellules/mm³, 350 à 499 cellules/mm³, 200 à 349 cellules/mm³ et inférieur à 200 cellules/mm³, respectivement. [20].

Jeunes adultes

sont un groupe de personnes âgées de 18 à 26 ans [21].

Outils et procédures de collecte de données

L’outil de collecte de données a été développé en examinant les fiches TAR et les dossiers de suivi des patients, ainsi qu’en examinant la littérature connexe. [3, 11, 22,23,24]. L’étude impliquait une mesure répétée pendant deux ans du nombre de cellules CD4 à intervalles de six mois, parallèlement à des facteurs sociodémographiques et comportementaux de base (tels que l’âge, le sexe, la résidence, l’IMC et la consommation de substances) et aux conditions immunologiques et cliniques de base ( y compris les effets secondaires du médicament, le type de régime de TAR, la stadification de l’OMS, le modèle de suivi et la durée du TAR avant la transition). Les données proviennent des fiches de suivi du TAR et des tableaux de surveillance de chaque patient. Des tests de numération des cellules CD4 sont généralement effectués régulièrement dans les établissements de santé pour surveiller la progression de la maladie et l’efficacité du traitement chez les personnes séropositives. Les biais potentiels, tels que les saisies de données incomplètes et les biais de rappel, ont été résolus en incluant uniquement les patients ayant au moins deux mesures de CD4. La collecte de données a été réalisée par six collecteurs de données supervisés par trois diplômés en sciences de la santé formés à la gestion des soins du VIH, travaillant activement dans des cliniques VIH. L’outil de collecte de données a été pré-testé dans trois centres de suivi des soins du VIH proches de la zone d’étude et certaines variables telles que le soutien psychosocial, l’approvisionnement nutritionnel et l’aide au revenu ont été supprimées des outils car il n’y avait aucun enregistrement concernant les variables. Trois jours de formation sur l’objectif de l’étude, la méthode et les questions éthiques ont été dispensés aux collecteurs de données. La supervision a été effectuée à chaque étape de la collecte des données par le superviseur et le chercheur principal. Enfin, la cohérence et l’exhaustivité des données collectées ont été vérifiées avant l’analyse des données.

Analyse statistique

Les données ont été collectées à l’aide d’une application électronique appelée Kobo Toolbox et exportées vers Stata version 18 pour le nettoyage des données et l’analyse statistique. Une analyse descriptive telle que la moyenne avec écart type, un tableau de fréquence et de pourcentages et une analyse exploratoire ont été utilisées pour décrire les variables. Comme les données étaient des mesures répétées, une corrélation devrait se produire entre les mesures longitudinales du même individu. Un modèle plus avancé prenant en compte cette corrélation est donc nécessaire. Après avoir vérifié la normalité à l’aide de l’histogramme, un modèle linéaire à effets mixtes a été sélectionné pour tenir compte de la corrélation au sein de mesures répétées des mêmes individus et pour modéliser les effets fixes et aléatoires. [24, 25]. Ce modèle est utilisé pour les données longitudinales afin de mesurer les relations entre une variable dépendante continue et différentes variables prédictives. Il étend le modèle de régression linéaire classique en incorporant des paramètres à effets fixes et aléatoires. Les effets aléatoires expliquent les variations spécifiques à un sujet, tandis que les effets fixes concernent des prédicteurs cohérents d’un sujet à l’autre. Un coefficient de corrélation intra-classe (ICC) a été calculé pour le modèle nul et une corrélation significative a été trouvée entre les mesures répétées. Seule l’ordonnée à l’origine aléatoire et un modèle d’ordonnée à l’origine aléatoire et un modèle de pente aléatoire ont été comparés graphiquement et statistiquement. Le modèle avec à la fois une constante aléatoire et une pente aléatoire s’est avéré plus significatif et a été utilisé dans l’analyse. Des modèles linéaires à effets mixtes bivariés et multivariés ont été adaptés pour identifier les prédicteurs de l’évolution du nombre de cellules CD4 au fil du temps. Variables indépendantes ayant un P.-une valeur ≤ 0,25 dans l’analyse mixte linéaire bivariable a été intégrée à l’analyse mixte linéaire multivariable finale. Pour évaluer la multicolinéarité et quantifier dans quelle mesure le coefficient de régression estimé est gonflé par les corrélations entre les variables prédictives dans l’analyse de régression, nous avons utilisé le facteur d’inflation de la variance (VIF), fixant un point de coupure où le VIF médian était inférieur à 5. Les comparaisons de modèles ont été effectuées en utilisant AIC (critères d’information Akaike) et BIC (critères d’information bayésiens) et les modèles avec les AIC et BIC les plus bas ont été choisis comme meilleur modèle. Coefficients de régression avec intervalles de confiance (IC) à 95 % et P.-une valeur ≤ 0,05 a été utilisée pour mesurer la force de l’association et le niveau de signification.