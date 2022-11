Prédicteur en direct de la Coupe du monde : choisissez les vainqueurs et décidez jusqu’où l’Angleterre et le Pays de Galles iront au Qatar jeudi ! | Nouvelles du football

Il est temps d’avoir votre mot à dire, qui pensez-vous qui va gagner la Coupe du Monde ?

Cette question recevra une réponse le 18 décembre à Doha et bien que nous ne soyons pas en mesure d’avancer dans le temps, nous pouvons rendre ce jeu d’attente un peu plus facile pour vous.

Sports du ciel lancera un prédicteur en direct jeudi, où vous aurez la chance de prédire chaque score de la Coupe du monde du Qatar.

Prédisez où l'Angleterre de Gareth Southgate se retrouvera au Qatar…





Vous aurez cinq minutes pour deviner le score de chaque match, les résultats qui détermineront les huitièmes de finale jusqu’à la finale.

Jusqu’où iront l’Angleterre et le Pays de Galles ? Y aura-t-il des défaites surprises parmi les gros frappeurs? Et surtout, qui en sortira vainqueur ?

Rendez-vous dès 10h sur ce blog pour commencer à pronostiquer les matchs de la Coupe du monde et avoir votre mot à dire !

Podcast d’avant-première de la Coupe du monde : quels sont les véritables espoirs de l’Angleterre et du Pays de Galles ?

Dans la première édition du podcast Sky Sports World Cup, nous obtenons les informations du Qatar sur tout ce qui concerne l’Angleterre, le Pays de Galles… Et le pain qatari.

Le podcast de la Coupe du monde sera votre guichet unique pour obtenir des informations, des analyses et un regard léger sur le tournoi, avec certains des plus grands noms de Sky Sports pendant toute la durée du tournoi.

L’hôte Ron Walker est rejoint par le trio de Sky Sports News Rob Dorsett, Melissa Reddy et Geraint Hughes pour toutes les dernières informations sur la préparation du tournoi, depuis les camps du Pays de Galles et d’Angleterre et sur le terrain au Qatar.

Quelle est l’attente minimale pour l’Angleterre, et cela pourrait-il être le chant du cygne des Trois Lions de Gareth Southgate ? Est-ce trop superstitieux de lire dans les numéros d’escouade ? Le débat trois contre quatre revient, plus si l’équipe s’adapte à la chaleur étouffante du Qatar.

Comment est la vie sur le terrain à Doha ? Pourquoi avez-vous encore l’impression qu’il y a du travail à faire cinq jours avant le coup d’envoi au Qatar, et tout le monde est-il au-dessus de l’autre ? De plus, la question la plus importante – à quoi ressemble la nourriture ?

Du point de vue du Pays de Galles, combien le fait de battre l’Angleterre fait ou défait sa Coupe du monde ? Qui sont les trois meilleurs espoirs de réussite de Rob Page et qui pourrait être leur joker ? Et à quel point Geraint connaît-il bien la favorite des fans, Yma o Hyd, avant le match d’ouverture de lundi avec les États-Unis…