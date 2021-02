Un homme décrit comme le chef du réseau de recrutement de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) en Allemagne a été condamné à 10 ans et demi dans une affaire très médiatisée qui a pris plus de trois ans à juger.

Un homme irakien identifié comme Ahmad Abdulaziz Abdullah A., également connu sous le nom d’Abu Walaa, a été condamné à 10 ans et demi de prison par un tribunal régional de la ville allemande de Celle. Il a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste, de soutien à des activités terroristes et de financement du terrorisme.

Walaa a été jugé avec trois autres suspects, qui ont également été condamnés à entre quatre et huit ans de prison. Selon le tribunal, le prédicateur salafiste a dirigé un réseau en Allemagne qui a radicalisé les jeunes et les a envoyés rejoindre les terroristes de l’EI en Syrie et en Irak.

Au moins 20 personnes se sont rendues dans les zones contrôlées par l’EI et ont rejoint les extrémistes après avoir été recrutées par le réseau de Walaa, ont rapporté les médias allemands, ajoutant que deux de ses recrues avaient commis des attentats suicides en Irak qui avaient fait d’énormes pertes.

L’un des djihadistes soupçonnés d’être radicalisés par Walaa et ses complices ont également cherché à commettre une attaque terroriste en Allemagne. Connue sous le nom de Safia S., cette jeune femme a agressé un policier allemand avec un couteau en 2016 à Hanovre et a été condamnée à six ans de prison.

Walaa est arrivé en Allemagne d’Irak en tant que réfugié au début des années 2000, mais a rapidement pris de l’importance en tant que prédicateur et est devenu l’une des figures les plus influentes de la scène salafiste allemande. Il a également dirigé le «Deutsche Islamkreis Hildesheim» – l’un des groupes salafistes les plus actifs – qui dirigeait une mosquée dans la ville de Hildesheim, près de Hanovre. Cependant, les membres du groupe opéraient également dans d’autres villes.

L’homme aurait également des liens avec l’attaquant terroriste berlinois Anis Amri, qui a délibérément enfoncé un camion lourd dans un marché de Noël surpeuplé sur la place publique de Breitscheidplatz en 2016, tuant 12. Amri aurait visité la mosquée de Walaa à Hildesheim, mais on ne sait pas si le prédicateur salafiste a influencé ses plans d’attaque de quelque manière que ce soit.

Walaa est dans la ligne de mire des services de sécurité allemands depuis un certain temps, en particulier à la suite de l’attaque d’Amri. Sa mosquée a été fermée et l’organisation qu’il dirigeait a été interdite en 2017. Avant cela, il était également actif en ligne. Le prédicateur avait sa propre chaîne YouTube où certaines de ses vidéos ont été vues plus de 40 000 fois. Il comptait également environ 25000 abonnés sur Facebook, où il se faisait appeler « Sheikh Abu Walaa », tout en offrant « Avertissements, hadiths, récitations et informations sur les leçons. »

Il était même connu comme le « prédicateur sans visage » sur Internet, car il n’a jamais montré son visage dans ses vidéos YouTube. Il a été arrêté en 2017, mais son procès a duré plus de trois ans – en partie en raison des nombreux témoignages que le tribunal a dû entendre, y compris ceux des anciens djihadistes qu’il a recrutés, qui ont ensuite décidé de coopérer avec les autorités.

L’un des témoins était Yusuf T., qui a été condamné à sept ans d’emprisonnement pour une attaque contre un temple sikh dans la ville allemande d’Essen en 2016, et qui a avoué avoir été recruté par le « prédicateur sans visage ».

Walaa lui-même a nié à plusieurs reprises tout lien avec l’État islamique, tandis que ses avocats de la défense ont insisté sur le fait que les témoignages des témoins n’étaient pas dignes de confiance et ont exigé son acquittement. Les procureurs ont exigé qu’il soit condamné à 11 ans et demi de prison.

Malgré la condamnation de l’EI ‘ «Recruteur en chef» en Allemagne, le «Le danger du terrorisme islamiste reste inchangé», le chef du service de sécurité intérieure (BfV), Thomas Haldenwang, a déclaré aux médias allemands.

«Nous assistons toujours à d’importantes ressources humaines et à une propagande Internet intensive», il a dit. La police allemande classe encore environ 600 radicaux en Allemagne et au-delà comme des menaces aiguës, ajoutant qu’ils pourraient mener des attaques. La liste comprend ceux qui sont revenus de Syrie et d’Irak, ainsi que ceux qui ont déjà purgé des peines en Allemagne et ont depuis été libérés, mais posent toujours «Un risque particulièrement élevé.»

En octobre 2020, l’un de ces radicaux a attaqué deux touristes à Dresde et blessé mortellement l’un d’entre eux. L’agresseur avait été libéré de prison quelques jours plus tôt. Il y a deux semaines, 14 suspects ont également été arrêtés en Allemagne et au Danemark, qui auraient cherché à se procurer des produits chimiques pour fabriquer des explosifs. On ne sait pas, cependant, s’ils avaient des plans spécifiques pour une attaque.

