Prédiabète lié au risque de démence

Les personnes qui développent un prédiabète lorsqu’elles sont plus jeunes sont susceptibles d’avoir un risque plus élevé de démence plus tard dans la vie, selon une nouvelle étude américaine.

Le prédiabète existe lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont supérieurs à l’optimum mais pas encore suffisamment élevés pour que le patient reçoive un diagnostic médical de diabète. Malheureusement, des millions d’Américains de moins de 60 ans souffrent de prédiabète – et beaucoup ne le savent même pas.

« Le prédiabète est associé à un risque de démence, mais ce risque s’explique par le développement du diabète », ont déclaré les auteurs Elizabeth Selvin, professeur d’épidémiologie, et Jiaqi Hu, doctorante, dans un communiqué. Ils sont tous les deux à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health de Baltimore.

L’étude, publiée mercredi dans Diabetologia, a analysé les données de l’étude Atherosclerosis Risk in Communities. Il a inscrit des personnes âgées de 45 à 64 ans dans quatre comtés américains : le comté de Forsyth, en Caroline du Nord ; Jackson, Mississippi ; banlieue de Minneapolis; et le comté de Washington, Maryland.

Les personnes participant à l’étude qui ont développé un diabète de type 2 avant l’âge de 60 ans avaient trois fois plus de risques de développer une démence plus tard dans la vie que celles qui n’avaient pas de diabète de type 2 avant l’âge de 60 ans, selon l’étude. Si le prédiabète évoluait vers le diabète de type 2 entre 60 et 69 ans, le risque diminuait, mais seulement de quelques points.

« Nous avons tous des pics transitoires de notre glycémie. Ça monte, puis ça baisse », a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health à Denver. Il n’a pas participé à l’étude.

« Mais si vous regardez les » années de glucose « pour déterminer à quel point votre glucose est élevé et pendant combien de temps, vous commencez à voir des dommages cumulatifs », a déclaré Freeman. « Et plus tôt vous êtes exposé, plus le niveau de dommages cumulés est élevé. »

À ce stade, l’étude a révélé que si le diabète de type 2 n’était pas diagnostiqué avant que la personne ait atteint l’âge de 70 ans, le risque de démence tombait à 23 %. Et si une personne développait un diabète de type 2 dans les années 80 ou 90, le risque n’était pas plus grand que les personnes non diabétiques.

« Il y avait une forte association entre le prédiabète et la démence, mais cette association n’était présente que chez les personnes qui développaient le diabète », a déclaré Selvin à CNN dans un e-mail. « Cette découverte suggère que la prévention de la progression du prédiabète vers le diabète pourrait aider à prévenir la démence chez les personnes âgées. »

Le chercheur sur la maladie d’Alzheimer, le Dr Richard Isaacson, neurologue préventif à l’Institut des maladies neurodégénératives de Floride, a déclaré que les résultats n’étaient pas choquants.

« Je crie cela sur les toits depuis plus d’une décennie », a déclaré Isaacson, qui n’a pas participé à l’étude, par e-mail. « Si cette étude amène les gens à agir lorsqu’un diagnostic de « diabète borderline » ou de prédiabète est posé, cela améliorera certainement les résultats en matière de santé cérébrale. »

QU’EST-CE QUE LE PRÉDIABÈTE

Plus d’un adulte américain sur trois souffre de prédiabète, et 80 % d’entre eux ne le savent même pas, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Près d’un tiers d’entre eux ont entre 18 et 44 ans – assez jeunes pour développer un trouble qui les expose à un risque extrême de diabète de type 2, de problèmes cardiovasculaires importants et de démence vasculaire à mesure qu’ils vieillissent.

Pire encore, près de 1 adolescent sur 5 âgé de 12 à 18 ans et 1 jeune adulte sur 4 âgé de 19 à 34 ans vivent avec le prédiabète, selon le CDC.

Le CDC estime qu’environ 5,8 millions de personnes aux États-Unis sont atteintes de la maladie d’Alzheimer et de démences apparentées. Et selon une étude citée dans un rapport de 2019 de l’Alzheimer’s Association, le risque à vie de la forme de démence la plus courante est d’environ 1 sur 10 (10 %) pour les hommes à 45 ans et de 1 sur 5 (20 %) pour les femmes.

Une méta-analyse de 2013 a révélé que le diabète de type 2 est associé à une augmentation de 60 % du risque de démence de toutes causes. De plus, les personnes atteintes de démence atteintes de diabète de type 2 ont un risque accru de décès prématuré.

Bien que le lien exact entre le diabète et la démence ne soit pas connu, il existe plusieurs voies possibles, selon la recherche.

« Le diabète augmente le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, qui blesse le cœur et les vaisseaux sanguins. Des vaisseaux sanguins endommagés dans le cerveau peuvent contribuer au déclin cognitif », selon l’Association Alzheimer.

De plus, une glycémie élevée provoque une inflammation, qui pourrait endommager les cellules du cerveau, a déclaré l’association. Même les personnes aux premiers stades du diabète de type 2 présentent des signes de dysfonctionnement du cerveau.

La recherche a montré que le diabète de type 2 augmente considérablement les niveaux de protéine bêta-amyloïde dans le cerveau, un signe caractéristique de la maladie d’Alzheimer, a déclaré l’association.

Cette étude n’est pas la première à trouver une relation entre l’apparition précoce du diabète et la démence. Une étude réalisée en 2021 au Royaume-Uni a révélé que le développement du diabète il y a plus de 10 ans augmentait le risque de démence de plus de 18 %.

FACTEURS DE RISQUE DU PRÉDIABÈTE

Le prédiabète est connu comme un prédateur silencieux, se développant et progressant sans aucun symptôme évident. Il existe cependant des facteurs de risque.

Vous êtes plus à risque de prédiabète si vous êtes en surpoids, si vous avez plus de 44 ans, si vous faites de l’exercice moins de trois fois par semaine, si un parent ou un frère ou une sœur est atteint de diabète de type 2, si vous avez eu le diabète pendant la grossesse ou si vous avez donné naissance à un enfant de plus de 9 ans. livres (4 kilogrammes), selon le CDC.

Certains groupes sont également plus à risque, notamment les personnes noires, hispaniques ou latino-américaines, amérindiennes, autochtones de l’Alaska, insulaires du Pacifique ou américaines d’origine asiatique. Vous pouvez dépister votre risque personnel en passant un test fourni par le Programme national de prévention du diabète.

Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande à tous les adultes âgés de 35 à 70 ans qui sont considérés comme étant en surpoids ou obèses médicalement de subir un dépistage du prédiabète ou du diabète. Si les niveaux de sucre dans le sang sont préoccupants, réduire le poids, faire de l’exercice, avoir une alimentation saine et éviter les aliments transformés et ultra-transformés peuvent réduire les risques.