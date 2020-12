NEW YORK (AP) – Une église historique du bas de Manhattan qui abrite la Liberty Bell de New York et dont la congrégation remonte aux premiers jours de la ville a été ravagée par un énorme incendie tôt samedi qui a envoyé des flammes à travers le toit.

La Middle Collegiate Church dans l’East Village a brûlé avant l’aube après qu’un incendie se soit propagé à partir d’un bâtiment vacant de cinq étages adjacent à l’église vers 5 heures du matin. tiré du toit et la majestueuse fenêtre avant de l’église brillait de la conflagration à l’intérieur.

«Nous sommes dévastés. Nous sommes vidés comme notre bâtiment est vidé; nos cœurs sont écrasés comme nos portes sont écrasées », a déclaré la révérend Jacqueline J. Lewis. « Mais nous savons comment être l’église, et nous savons que Dieu est Dieu, hier, aujourd’hui et demain. »

Les pompiers ont déclaré dans un message Instagram que les pompiers avaient été blessés de manière mineure quatre et que les maréchaux enquêtaient sur l’incendie.

Construite en 1892, l’église abrite la plus ancienne congrégation des Collégiales de New York, datant de la colonie néerlandaise de l’île dans les années 1620, selon le site Web de l’église.

La Middle Collegiate Church se trouvait dans deux autres endroits de Manhattan depuis 1729.

Le clocher abrite la Liberty Bell de New York, qui a sonné pour marquer la naissance de la nation en 1776 et a depuis été sonnée pour les inaugurations et la mort de présidents américains et d’événements tels que le souvenir des attentats du 11 septembre, selon l’église.

Lewis croyait que la cloche avait survécu à l’incendie mais n’était pas certain. La ministre de l’Église, Amanda Ashcraft, a déclaré à WABC que les vitraux Tiffany avaient disparu.

Le sort du bâtiment de l’église n’est pas clair, a déclaré Lewis, mais le ministère continuera.

«Notre église adore numériquement depuis le 15 mars», a déclaré Lewis. «Et c’est ce que nous ferons demain.»

___ L’écrivain d’Associated Press Michael Hill à Albany a contribué à ce rapport.