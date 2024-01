Précommandez maintenant et économisez 100 $ plus d’importantes offres d’échange

Avec la révélation des nouveaux smartphones OnePlus lors de l’événement de lancement Smooth Beyond Belief cette semaine, la chasse aux meilleures offres de précommande OnePlus 12 et OnePlus 12R est officiellement lancée ! Qu’il s’agisse du dernier produit phare OnePlus 12 ou du nouveau OnePlus 12R économique que vous recherchez, la bonne nouvelle est qu’il existe plusieurs façons de réserver votre emplacement et de réaliser quelques cadeaux et économies dans le processus.





Selon l’endroit où vous passez votre précommande, vous pouvez bénéficier d’une réduction sur le téléphone grâce à des crédits d’échange améliorés, économiser grâce à des offres sur les accessoires groupés, et bien plus encore. Certaines offres sont clairement meilleures que d’autres, mais peu importe où vous envisagez d’acheter, il existe un certain type d’offre sur les OnePlus 12 et OnePlus 12R.

Chaque téléphone apporte avec lui une conception plus efficace, de nouvelles fonctionnalités et un matériel amélioré pour couronner le tout, il est donc indéniable qu’ils deviendront rapidement deux des meilleurs téléphones OnePlus à sortir. Cependant, ce que vous recherchez pour votre nouveau téléphone, ainsi que votre budget, détermineront lequel des nouveaux téléphones OnePlus vous souhaiterez acheter.

Une fois que vous avez fait votre choix, découvrez ci-dessous les meilleures offres de précommande sur les OnePlus 12 et OnePlus 12R et faites la queue. Les deux téléphones seront disponibles le 6 février, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour en mettre la main !





Meilleures offres OnePlus 12

Source : OnePlus Weibo

OnePlus 800 $ 900 $ Économisez 100 $ Le nouveau produit phare OnePlus 12 est officiellement disponible en précommande sur le OnePlus Store et propose toute une offre. En plus d’une mise à niveau gratuite du stockage vers le modèle 512 Go, vous gagnerez 100 $ pour TOUT échange contre le nouveau téléphone. Cependant, vous pouvez gagner jusqu’à 700 $ de crédits d’échange au total avec les appareils éligibles, ramenant le OnePlus 12 à seulement 100 $ dans certains cas.

Amazone 800 $ 900 $ Économisez 100 $ Amazon propose également une mise à niveau gratuite du stockage vers le modèle 512 Go, prenant 100 $ pour cette option et tombant au prix standard de 256 Go. De plus, il offrira un abonnement de 6 mois à Google One, ainsi qu’un abonnement de 3 mois à YouTube Premium, gratuitement avec chaque achat de OnePlus 12.

Meilleur achat 800 $ 900 $ Économisez 100 $ Best Buy prend également 100 $ sur le modèle 512 Go, offrant la mise à niveau gratuite du stockage à partir de l’option 256 Go. Cependant, Best Buy propose également des crédits d’échange pour les appareils éligibles, mais la valeur de votre appareil varie en fonction de la marque, du modèle et de l’état.

Meilleures offres OnePlus 12R

OnePlus Le nouveau OnePlus 12R est officiellement en précommande et OnePlus propose une offre de reprise décente qui vous aidera à économiser de l’argent. Non seulement TOUS les échanges bénéficieront d’une réduction instantanée de 100 $ sur le nouveau téléphone, mais vous pourriez potentiellement gagner jusqu’à 450 $ de crédits au total pour les appareils éligibles, ce qui signifie que vous pourriez obtenir le nouveau OnePlus 12R pour aussi peu que 50 $. OnePlus propose également un financement TAEG de 0 % jusqu’à 12 mois sur le modèle 12 Go/256 Go.

Meilleur achat Best Buy, malheureusement, ne propose pas encore d’offres spéciales de précommande sur le nouveau OnePlus 12R, mais cela pourrait changer dans les prochains jours. Pour l’instant, si vous souhaitez passer par Best Buy, vous devrez payer le prix fort de votre précommande.

Combien coûte le OnePlus 12 ?

OnePlus a dévoilé deux versions du nouveau OnePlus 12, une avec 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage et une autre avec 16 Go de RAM et une plus grande capacité de stockage de 512 Go. L’option d’entrée de gamme 12 Go/256 Go coûte 800 $, tandis que le modèle amélioré 16 Go/512 Go vous coûtera 900 $.

C’est une augmentation de 100 $ par rapport à la génération précédente OnePlus 11, qui coûtaient respectivement 700 $ et 800 $. Compte tenu des mises à niveau matérielles, ainsi que des dernières fonctionnalités phares du téléphone OnePlus des nouveaux appareils photo, il faut s’attendre à ces prix augmentés.

Combien coûte le OnePlus 12R ?

Le nouveau smartphone économique de OnePlus, qui se décline également en deux variantes, est légèrement inférieur à la nouvelle itération phare. Un modèle de 8 Go de RAM/128 Go de capacité de stockage est disponible pour 500 $, et une option améliorée de 16 Go de RAM/256 Go est disponible pour 600 $.

Un bon point de départ pour un téléphone doté d’un matériel aussi impressionnant, ce qui en fait l’un des téléphones Android les plus économiques disponibles pour l’argent. D’autant plus que sa version précédente, le OnePlus 11R, n’était pas disponible à l’achat aux États-Unis ou en Europe.

Quelle est la différence entre le OnePlus 12 et le OnePlus 12R ?

Bien que les nouveaux téléphones OnePlus offrent une expérience similaire, il existe quelques différences clés en termes de conception et de performances qui font que chacun est autonome.

Premièrement, le OnePlus 12 est équipé du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 pour des performances et une réactivité améliorées, offrant une expérience beaucoup plus fluide au sein de l’interface utilisateur ainsi que des applications. Cela peut constituer une véritable mise à niveau par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 du OnePlus 12R et rend l’option phare idéale pour ceux qui souhaitent les meilleures performances possibles.

Le OnePlus 12R est également livré avec un écran 1,5K 120 Hz de 6,78 pouces légèrement plus petit et de résolution inférieure, par rapport à l’écran QHD+ 120 Hz de 6,82 pouces du OnePlus 12. La différence n’est pas nécessairement énorme, mais elle est perceptible lorsqu’il s’agit de visualiser du contenu, des images et des jeux de meilleure qualité.

L’une des plus grandes différences entre les deux réside dans le système de caméra. Le OnePlus 12 est doté d’un système de caméra Hasselblad de 4e génération doté du tout nouveau capteur LYT-808 de Sony, d’un téléobjectif périscope 3X avancé de 64 MP et d’un appareil photo ultra-large de 114 degrés. Une énorme mise à niveau par rapport au système de caméra standard standard de 50 MP, ultra-large de 8 MP et macro de 2 MP du OnePlus 12R.

La durée de vie de la batterie est similaire entre les deux, mais le OnePlus 12 offre des capacités de charge sans fil de 50 W en plus de la charge filaire standard de 80 W. Le OnePlus 12R ne dispose que de capacités de charge filaire de 80 W, vous pourrez donc le récupérer rapidement, mais uniquement si vous êtes branché.