Précommandez le nouveau Sony Xperia 1 V sur Amazon et gagnez 230 $ de bonus

Conçu comme un puissant compagnon pour les créatifs, le nouveau Xperia 1 V de Sony ne ressemble à aucun autre téléphone actuellement sur le marché. Et si vous cherchez à en mettre la main sur un lorsqu’il arrivera en juillet, vous ne voudrez pas manquer cette offre de précommande d’Amazon. Le Xperia 1 V coûte 1 400 $, mais lorsque vous précommandez le vôtre via Amazon, vous obtiendrez de jolis bonus, notamment une paire gratuite de Sony LinkBuds (une valeur de 180 $) et une carte-cadeau Amazon de 50 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, il n’y a donc aucune garantie de combien de temps il vous reste pour en profiter. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies. Des promotions similaires sont disponibles chez Best Buy et directement chez Sony.

Alors que le nouveau Xperia 1 V est un peu en retrait par rapport au Xperia Pro, que nous avons nommé meilleur téléphone pour les créatifs en 2023, il est équipé d’un matériel de pointe comme un processeur Qualcomm Snapdragon 8 de deuxième génération et un superbe écran de 6,5 pouces. Écran OLED 4K HDR, avec un taux de balayage tactile de 240 Hz pour des performances extrêmement fluides. Il est même conçu pour être compatible avec les caméras Sony Alpha, vous pouvez donc l’utiliser comme moniteur externe ou pour la diffusion en direct. De plus, il est extrêmement durable, avec un indice de résistance aux intempéries IP68, et il dispose d’une batterie substantielle de 5 000 mAh pour que vous puissiez passer toute la journée sans avoir besoin de recharger.

« Le téléphone regorge de nombreuses améliorations de la qualité de vie pour son public cible de types créatifs comme les photographes, les cinéastes, les musiciens et les joueurs qui veulent un contrôle nuancé sur le contenu qu’ils créent », a écrit Patrick Holland de CNET dans sa critique. Vous pouvez voir sa critique vidéo ci-dessous.

Cet ensemble comprend également une paire d’écouteurs Sony LinkBuds, qui ont mérité une place sur notre liste des meilleurs écouteurs sans fil ouverts pour 2023. Leur conception unique en anneau vous permet de rester conscient de votre environnement lorsque vous écoutez de la musique, mais cela signifie qu’il n’y a pas de capacités de suppression du bruit. Cependant, ils ajustent automatiquement le volume en fonction de votre environnement et disposent d’un processeur V1 pour une qualité audio impressionnante.