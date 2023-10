Précommandez le Google Pixel 8 ou 8 Pro sur Amazon et obtenez un cadeau avec votre achat

Les nouveaux produits phares de la gamme Pixel, les Google Pixel 8 et 8 Pro, sont presque là, et les fans de Google ont hâte d’en mettre la main. Les précommandes ont été lancées et Amazon adoucit actuellement l’affaire. Non seulement la société réduit le prix des Pixel 8 et 8 Pro jusqu’à 25 %, mais elle ajoute également un cadeau à votre achat. Vous recevrez un ensemble de Pixel Buds Pro à l’achat du Pixel 8 de base ou d’une nouvelle Pixel Watch 2 lorsque vous précommanderez le Pixel 8 Pro, tout à fait gratuitement.

Avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles qu’un appareil photo ultra-large avec un capteur plus grand et meilleur, un téléobjectif et bien plus encore, cette nouvelle gamme phare de Google semble être une mise à niveau solide pour la plupart des gens (bien que notre examen complet soit toujours en cours). La société se vante également de sa généreuse période de sept ans de mises à jour et d’assistance, soit deux ans de plus que ce que proposait la gamme précédente et plus longue que ce que proposent également la plupart des principaux concurrents de Google.

Vous pouvez précommander le modèle de base du Google Pixel 8 avec 128 Go de stockage pour 699 $. Il sera livré avec une paire de Pixel Buds Pro sans frais supplémentaires, ce qui vous fera économiser 200 $. Ou passez au version avec 256 Go de stockage pour seulement 60 $ de plus, et vous pourrez toujours obtenir ces écouteurs gratuits, désormais améliorés avec de meilleures fonctionnalités.

Et pour ceux qui souhaitent se lancer dans le Pro, le modèle 128 Go du Google Pixel 8 Pro est livré avec une Pixel Watch 2 gratuite, la toute nouvelle génération de la populaire montre intelligente Pixel, pour seulement 999$, ce qui vous permet d’économiser au total 350 $. Ou passez au Version 256 Go pour 60 $ de plus. Il y a même un 512 Go version disponible pour 1 179 $.

Les nouveaux téléphones Pixel seront commercialisés le 12 octobre. N’oubliez pas de consulter notre récapitulatif pour plus d’offres de précommande sur les Google Pixel 8 et 8 Pro.