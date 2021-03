Le fabricant chinois de smartphones Realme a récemment annoncé la date de lancement de sa prochaine série de smartphones, la série Realme 8, qui sera lancée le 24 mars. Avant le lancement, Realme a annoncé une vente «Infinity» de sa prochaine série Realme 8, qui commence à partir de 14h00 IST aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 22 mars 23h59 IST. La vente Infinity de la série Realme 8 se tiendra sur Flipkart et Realme.com. Pendant la vente, les utilisateurs peuvent pré-réserver un smartphone Realme 8 ou Realme 8 Pro avec un paiement anticipé de Rs 1 080 et bénéficier en outre de cadeaux et d’offres passionnants lors de l’achat.

Pour pré-réserver sur Realme.com, les utilisateurs peuvent se connecter à realme.com et cliquer sur la bannière de la série Realme 8. Les utilisateurs seront ensuite redirigés vers la page d’intrigue qui contiendra une section de Infinity Sale: Live Now. En cliquant sur Infinity Sale, les clients peuvent payer Rs 1 080 pour pré-réserver le smartphone et bénéficier de cadeaux et d’offres gratuits lors de l’achat. La vente Infinity sur Realme.com offrira également un cadeau gratuit aux clients de la vente à l’aveugle. Après cela, ils peuvent revenir le 25 mars et payer le solde entre midi et 23 h 59 minuit. Sur la base de cette réservation, les clients recevront leurs smartphones en priorité. Dans le cas où un utilisateur ne procède pas à son achat et ne paie pas le reste du montant, l’argent sera automatiquement remboursé sur le compte source.

Les utilisateurs peuvent également se connecter à Flipkart.com pour profiter de cette vente. Après avoir cliqué sur la bannière de la série realme 8, les utilisateurs seront redirigés vers la page d’intrigue où ils trouveront une section de Infinity Sale: Live Now et pourront également profiter des cadeaux et offres gratuits à partir de là. En cliquant sur la vente Infinity, les clients seront redirigés vers la page Flipkart eGV où ils pourront pré-réserver la série Realme 8 en payant juste Rs 1080. Les utilisateurs peuvent payer le reste du montant entre 12 h 00 midi et 23 h 59 minuit le 25 mars 2021. Si l’utilisateur ne paie pas le reste du montant ou choisit de ne pas procéder à l’achat, l’argent sera crédité. à leur portefeuille APAY.

La série Realme 8 devrait être lancée en Inde le 24 mars. La série de smartphones comprendra le Realme 8 et le Realme 8 Pro. La série Realme 8 a été taquinée pour être livrée avec un appareil photo principal Samsung HM2 de 108 mégapixels, identique à celui utilisé sur le Mi 10i de Xiaomi.