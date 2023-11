Précommande, restaurants ouverts pour Thanksgiving à Baton Rouge | Divertissement/Vie

Apéritifs et trempettes : Le pack fête (60 $) comprend des pintes de guacamole, du queso, une trempette aux haricots et de la salsa servis avec une poêle pleine de chips. Les autres trempettes comprennent les crevettes et le crabe (55 $), l’élote (25 $), le porc effiloché (45 $) et sept couches (35 $).

Salade : Une poêle complète de salade d’épinards (45 $) comprend des bébés épinards, du fromage râpé, des lanières de maïs, des mandarines, des tomates, de l’oignon vert et une vinaigrette aux framboises.

Tamales et enchiladas : varient de 35 $ à 50 $ et comprennent diverses saveurs telles que des tamales de dinde rôtie, des enchiladas aux crevettes et au crabe et des enchiladas au porc avec sauce tomatillo.

Margaritas : varient de 28 $ pour un demi-gallon à 75 $ pour un gallon et comprennent les margaritas surgelées maison ou surgelées sur étagère supérieure.

Porc de ville

Disponible en précommande jusqu’au vendredi 17 novembre à midi. À récupérer de 11 h à 18 h du lundi au mercredi, du 20 au 22 novembre, chez City Pork Jefferson, City Pork Catering ou City Pork Highland.