Précommande, prix, date de sortie, fonctionnalités, spécifications

OnePlus a annoncé le lancement de son dernier OnePlus 12 et OnePlus 12R téléphones aux États-Unis mardi après le lancement des appareils en Chine en décembre 2023.

Le OnePlus 12 est le modèle phare de la société avec toutes les fonctionnalités et un prix auquel vous vous attendez sur un téléphone Android haut de gamme en 2024. Pendant ce temps, le OnePlus 12R est plus abordable avec des spécifications et des fonctionnalités plus modérées, mais il comprend toujours plusieurs des attributs haut de gamme qui le rendent incroyablement tentant.

Compte tenu de leurs spécifications, de leurs fonctionnalités et de leurs prix, les OnePlus 12 et OnePlus 12R sont des signes clairs que la société revient à ses racines d’origine en proposant des appareils haut de gamme à des centaines de dollars de moins que les téléphones équivalents de concurrents comme Google, Samsung et Apple.

À partir de 800 $, le OnePlus 12 constitue un rapport qualité-prix incroyable pour un téléphone doté d’un écran aussi grand et riche en fonctionnalités et d’un processeur puissant.

Antonio Villas-Boas/Business Insider





Le OnePlus 12 est disponible en précommande dès maintenant auprès du Site Web OnePlus, Amazoneet Meilleur achat. Il sera entièrement publié et disponible à l’achat le 6 février, également sur le site Web OnePlus, Amazon et Best Buy.

Le OnePlus 12 commence à 799,99 $ pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le prix monte à 899,99 $ pour le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go.

Le OnePlus 12R est également disponible en précommande auprès du Site Web OnePlus, Amazoneet Meilleur achat. Il sera publié et disponible à l’achat le 13 février auprès des trois mêmes détaillants.

Le OnePlus 12R commence à 499,99 $ pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et va à 599,99 $ pour le modèle avec 16 Go et 256 Go de stockage.

OnePlus 12 : fonctionnalités et impressions pratiques

Jusqu’à présent, je suis extrêmement impressionné par le OnePlus 12, surtout pour son prix, mais je dois encore tester complètement toutes ses fonctionnalités.

Antonio Villas-Boas/Business Insider





J’ai été impressionné par le OnePlus 12 au cours des quelques jours où j’ai eu l’appareil avant son lancement. OnePlus est l’une des rares entreprises à prendre des risques en matière de design, et la nouvelle option de couleur Flowy Emerald est magnifique.

La seule chose que je ne suis pas content de voir, ce sont les bords incurvés de l’écran. Je suis fermement opposé aux bords d’écran incurvés depuis des années, car ils donnent l’impression que les écrans du téléphone sont trop étroits et n’offrent aucune fonctionnalité. Cela ressemble à une tactique dépassée pour améliorer l’apparence d’un téléphone, mais je pense que cela a l’effet inverse.

Les bords incurvés de l’écran du OnePlus 12 sont son seul défaut.

Antonio Villas-Boas/Business Insider





Bien que je n’aie pas entièrement testé la durée de vie de la batterie du OnePlus 12 avec notre test habituel, une chose, en particulier, a retenu l’attention sur le comportement de la batterie du téléphone jusqu’à présent : l’épuisement de la batterie en veille lorsque vous n’utilisez pas le téléphone est incroyablement lent. Par exemple, la batterie ne chute que de quelques points de pourcentage du jour au lendemain, alors que la plupart des téléphones chutent entre huit et 10 %.

Pendant que je parle de la durée de vie de la batterie, il convient de mentionner que les vitesses de charge de 80 W du OnePlus 12 me surprennent toujours, même après avoir testé tous les téléphones OnePlus depuis que la société a introduit ces vitesses de charge folles. C’est remarquablement rapide par rapport aux appareils grand public de Samsung, Google et Apple. Cela dit, ces vitesses de chargement ne sont possibles qu’avec les chargeurs propriétaires de OnePlus, qui sont heureusement fournis avec le téléphone. Néanmoins, si vous souhaitez plus d’un chargeur pour une charge de 80 W, vos chargeurs non OnePlus ne s’approcheront pas de ces vitesses.

Le OnePlus 12 prend en charge des vitesses de charge filaire de 80 W et des vitesses de charge sans fil de 50 W, ce qui m’étonne toujours après avoir examiné des centaines de téléphones.

Antonio Villas-Boas/Business Insider





Il convient également de noter que OnePlus a réintroduit le chargement sans fil après avoir omis la fonctionnalité du OnePlus 11 et du téléphone pliable OnePlus Open. À la manière typique de OnePlus, le OnePlus 12 prend en charge une charge sans fil absurdement rapide de 50 W avec son chargeur sans fil propriétaire.

Dans l’ensemble, les performances et l’affichage du OnePlus 12 offrent une expérience assez typique pour un téléphone Android haut de gamme. Le téléphone est ultra-rapide pour ouvrir des applications et exécuter le système d’exploitation Android, et l’écran est lumineux, net et magnifiquement fluide, fonctionnant à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Hors contexte, l’expérience pourrait être plutôt peu excitante et tout à fait attendue sur un appareil haut de gamme. Cependant, si l’on considère son prix de départ de 800 $, il devient clair que le OnePlus 12 offre un rapport qualité-prix incroyable parmi les meilleurs téléphones Android. Je ne connais aucun autre téléphone aux États-Unis fonctionnant sur le dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 aussi rapide. performances tout en étant associé à un énorme écran de 6,8 pouces, 120 Hz et à un prix inférieur à 1 000 $.

Le OnePlus 12 capture magnifiquement l’eau sombre et les rochers enneigés ici.

Antonio Villas-Boas/Business Insider





J’adore également les appareils photo du OnePlus 12 et je suis ravi lorsque des opportunités de prendre des photos avec le téléphone se présentent pour voir comment elles ressortent. Les couleurs sont naturelles et vibrantes sans paraître sursaturées. Le contraste et l’éclairage sont incroyablement dynamiques et pleins de profondeur sans trop éclaircir ni trop assombrir les parties claires et sombres d’une photo. Je prendrai plus de photos aux côtés d’autres téléphones haut de gamme, comme le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8 Pro, au cours des prochains jours pendant la période de test, mais jusqu’à présent, je suis impressionné.

Les photos prises avec le OnePlus 12 ont vraiment impressionné jusqu’à présent, avec un éclairage magnifique et des couleurs vives qui ne sont pas sursaturées.

Antonio Villas-Boas/Business Insider





OnePlus a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Aqua Touch pour les OnePlus 12 et OnePlus 12R, conçue pour vous aider à afficher les entrées tactiles lorsque vos mains…