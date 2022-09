Précommande Apple Watch Ultra: la première montre intelligente robuste d’Apple commence à 799 $

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a dévoilé une toute nouvelle gamme Apple Watch : Apple Watch Ultra. L’appareil est maintenant disponible en précommande et sera expédié le 23 septembre.

Révélé aux côtés du Apple Watch Série 8, le nouvel Ultra offre une expérience Apple Watch plus robuste avec plusieurs fonctionnalités destinées aux athlètes d’élite, aux randonneurs et aux plongeurs. L’Ultra offre l’écran Apple Watch le plus grand et le plus lumineux à ce jour avec un boîtier en titane de 49 mm et un verre saphir plat. L’appareil est plus durable que jamais avec la certification MIL-STD-810H pour l’altitude, la température et la poussière, ainsi qu’un indice de résistance à l’eau plus élevé jusqu’à EN13319 pour la plongée. Il existe également un nouveau bouton d’action personnalisable qui offre un accès instantané à une gamme de fonctionnalités adaptées à vos besoins.

Une caractéristique principale de l’Apple Watch Ultra pour les types extérieurs est l’augmentation de la durée de vie de la batterie, maintenant jusqu’à 36 heures par charge – le double de celle des modèles Apple Watch réguliers – et qui peut être étendue jusqu’à 60 heures avec un nouveau faible – réglage de puissance.

L’Apple Watch Ultra commence à 799 $ (849 £, 1 299 AU $). Nous ne manquerons pas de garder les yeux ouverts pour toutes les offres Apple Watch Ultra dès qu’elles apparaîtront.

Meilleures offres de précommande Apple Watch Ultra

Prix ​​Apple/Dawnthea Lisco/CNET Précommandez votre Apple Watch Ultra auprès d’Apple pour être parmi les premiers à essayer sa première smartwatch robuste. Toutes les configurations coûtent 799 $ et commenceront à être expédiées le 23 septembre

Pomme Passez votre précommande Apple Watch Ultra sur Amazon et recevez la vôtre le 23 septembre.