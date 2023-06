Precision, un concurrent de Neuralink, mène sa première étude clinique

Réseau de neurosciences de précision Source : Neurosciences de précision

C’est arrivé si vite que Craig Mermel l’a raté. Il se tenait dans une salle d’opération très fréquentée de Virginie-Occidentale, attendant qu’un chirurgien place pour la première fois le système d’implant neural de Precision Neuroscience sur le cerveau d’un patient conscient. Mermel, président et directeur des produits chez Precision, a déclaré qu’il avait détourné un instant les yeux et qu’au moment où il s’est retourné, le réseau d’électrodes ultra-minces de la société était en place. En quelques secondes, un rendu haute résolution en temps réel de l’activité cérébrale du patient s’est affiché sur un écran. Selon Precision, le système avait fourni l’image la plus haute résolution de la pensée humaine jamais enregistrée. « C’était incroyablement surréaliste », a déclaré Mermel dans une interview à CNBC. « La nature des données et notre capacité à visualiser cela, vous savez, j’ai eu… des frissons. » La procédure observée par Mermel était la toute première étude clinique sur l’homme de la société. Fondée en 2021 par un co-fondateur de Neuralink, la startup d’interface cerveau-ordinateur d’Elon Musk, Precision Neuroscience est un concurrent de l’industrie qui aide les patients paralysés à faire fonctionner des appareils numériques en décodant leurs signaux neuronaux. Un BCI est un système qui déchiffre les signaux cérébraux et les traduit en commandes pour des technologies externes, et plusieurs sociétés comme Synchron, Paradromics et Blackrock Neurotech ont également créé des appareils dotés de cette capacité. Precision a annoncé un cycle de financement de série B de 41 millions de dollars en janvier. Le système BCI phare de la société, l’interface corticale de couche 7, est un réseau d’électrodes ressemblant à un morceau de scotch. Puisqu’il est plus fin qu’un cheveu humain, Precision dit qu’il peut se conformer à la surface du cerveau sans endommager aucun tissu, et dans l’étude, le système de Precision a été temporairement placé sur le cerveau de trois patients qui subissaient déjà une neurochirurgie pour se faire retirer des tumeurs. Étant donné que la technologie a fonctionné comme prévu, les études futures exploreront d’autres applications dans des contextes cliniques et comportementaux, a déclaré Mermel. Si les essais se déroulent selon le plan de Precision, les patients atteints de maladies dégénératives graves comme la SLA pourraient éventuellement retrouver une certaine capacité à communiquer avec leurs proches en déplaçant les curseurs, en tapant et même en accédant aux médias sociaux avec leur esprit. Bien qu’une étude sur l’homme soit une étape majeure, la route vers le marché pour ce type de technologie est longue. Precision n’a pas encore reçu l’approbation de la FDA pour son appareil, et la société devra travailler en étroite collaboration avec les régulateurs pour mener à bien plusieurs séries de tests extrêmement approfondis et de collecte de données sur la sécurité. En juin, aucune société BCI n’avait réussi à obtenir le sceau d’approbation final de la FDA. « L’objectif est de fournir un appareil qui peut aider les personnes vivant avec un handicap permanent, c’est donc comme la première étape », a déclaré Mermel. « Maintenant, le vrai travail commence. »

Les médecins préparent le système de Precision. Tableau de précision comparé à un centime. Photo : Anna von Scheling

Selon le Dr Benjamin Rapoport, co-fondateur et directeur scientifique de Precision, un certain nombre de différents centres médicaux universitaires ont proposé de soutenir l’étude clinique pilote de la société. La société s’est associée au Rockefeller Neuroscience Institute de l’Université de Virginie-Occidentale, et les deux organisations se sont préparées aux procédures plus d’un an à l’avance, a déclaré Rapoport. Rapoport, qui travaille sur la technologie BCI depuis plus de 20 ans, a déclaré que voir la technologie de Precision sur le cerveau d’un patient humain pour la première fois était une étape « incroyablement gratifiante ». « Je ne peux pas vraiment décrire émotionnellement ce que c’est », a-t-il déclaré. « C’était formidable. » Le Dr Peter Konrad, président du département de neurochirurgie du Rockefeller Neuroscience Institute, était le chirurgien qui a placé physiquement le système de Precision sur le cerveau des patients pendant leurs procédures. Konrad a déclaré que c’était un processus simple qui ressemblait à la pose d’un morceau de papier de soie sur le cerveau. Les patients ont eu le système de Precision sur leur cerveau pendant 15 minutes. L’un d’eux est resté endormi pendant la procédure, mais deux patients ont été réveillés afin que la couche 7 puisse capturer leur activité cérébrale pendant qu’ils parlaient. « Je n’ai jamais vu une telle quantité de données, 1 000 canaux en temps réel, d’activité électrique, se balayant simplement le cerveau pendant que quelqu’un parlait », a déclaré Konrad dans une interview avec CNBC. « C’était littéralement comme si vous regardiez quelqu’un penser. C’est assez incroyable. » Les électrodes sont déjà utilisées en pratique pour aider les neurochirurgiens à surveiller l’activité cérébrale lors d’une intervention, mais la résolution fournie par les systèmes conventionnels est faible. Konrad a déclaré que les électrodes standard mesurent environ quatre millimètres, tandis que le réseau de Precision peut mettre 500 à 1 000 contacts sur cette taille. « C’est la différence entre regarder le monde avec un vieil appareil photo noir et blanc et voir en haute définition », a-t-il déclaré. Konrad a déclaré qu’il était trop tôt pour que les patients de cette étude voient les avantages directs de cette technologie.

Tableau de précision comparé à un centime. Photo : Anna von Scheling