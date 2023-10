Precision Neuroscience, son rival de Neuralink, achète une usine d’implants cérébraux

Le réseau d’électrodes de Precision est plus fin qu’un cheveu humain et pourrait facilement être confondu avec un morceau de scotch. La conception flexible du système lui permet de reposer sur la surface du cerveau et de générer un rendu haute résolution en temps réel de l’activité neuronale sans endommager aucun tissu.

« Cela nous permet d’itérer très rapidement, d’améliorer les performances, la longévité, les différents facteurs de forme de l’appareil — tout ce que nous avons toujours voulu faire, nous pouvons désormais le faire beaucoup plus rapidement », co-fondateur et PDG Michael Mager a déclaré à CNBC dans une interview.

À la demande du vendeur, une société multinationale japonaise, Precision a refusé de partager le coût de l’installation de fabrication. Mager a déclaré que l’entreprise était en mesure de conserver les 11 « personnels clés » qui y travaillaient, et il est possible que ce nombre augmente avec le temps. Garder les employés à bord a été une grande victoire pour Precision, car cela signifiait que l’entreprise n’a pas devons enseigner aux nouveaux travailleurs comment gérer une technologie complexe.

Mager a déclaré qu’il peut être difficile d’apporter des modifications rapides à la conception, de protéger les secrets commerciaux et de maintenir les niveaux d’approvisionnement à un niveau élevé lorsque l’on travaille avec des tiers pendant le processus de fabrication. Il a ajouté qu’il est beaucoup plus facile de garantir que les matrices de Precision sont sûres et de haute qualité lorsque l’entreprise est directement impliquée dans la production.

Neuralink est peut-être l’entreprise la plus connue dans le domaine de la BCI grâce à la notoriété de Musk, qui est le PDG de Tesla et SpaceX. La société adopte une approche plus invasive avec son implant que Precision. Neuralink fabrique également sa technologie en interne.

En tant que membre du secteur en pleine croissance des interfaces cerveau-ordinateur (BCI), Precision développe sa technologie aux côtés d’autres sociétés comme Synchron, Paradromics, Blackrock Neurotech et Neuralink d’Elon Musk. Le cofondateur et directeur scientifique de Precision, le Dr Benjamin Rapoport, a également contribué à la cofondation de Neuralink avant de quitter l’entreprise en 2018.

Precision est opérationnel dans l’usine depuis mai et a déjà fait une différence significative dans les niveaux d’approvisionnement de l’entreprise. Mager a déclaré précédemment que Precision avait travaillé avec une installation qui avait mis plus d’un an pour fabriquer six baies, et que désormais, l’entreprise peut fabriquer plus de 100 baies en une seule semaine.

Les baies provenant de la nouvelle installation aideront Precision à suivre le rythme intense des tests réglementaires, et aideront également l’entreprise à se préparer à des essais supplémentaires sur l’homme à l’Université de Pennsylvanie et au Mount Sinai Health System à New York. Ville.

« Je pense qu’en fin de compte, la valeur que nous avons le potentiel de créer est bien plus grande du fait que nous détenons un contrôle total et possédons 100 % des installations qui contribuent à stimuler toute cette innovation », a déclaré Mager. « Mais c’est un jeu plus long et plus capitalistique. »

Precision travaille en étroite collaboration avec les régulateurs, mais l’entreprise doit encore passer par plusieurs séries de tests rigoureux de sécurité et d’efficacité avant de recevoir l’approbation de la Food and Drug Administration pour commercialiser sa technologie.

Mais la FDA a récemment donné un signe de tête à Precision, puisque la société a annoncé jeudi qu’elle avait reçu de l’agence la désignation de dispositif révolutionnaire. La désignation est attribuée aux dispositifs médicaux susceptibles de fournir un traitement amélioré pour des affections débilitantes ou potentiellement mortelles, et la FDA a accordé 109 d’entre eux au cours de l’exercice 2023 jusqu’à présent, selon son site Internet.

Mager a déclaré que cette désignation ouvrira une ligne de communication plus fréquente entre Precision et l’agence, ce qui contribuera à accélérer le chemin de l’entreprise vers la commercialisation. Il a déclaré qu’avec l’usine de fabrication, la désignation Breakthrough Device et les essais en milieu hospitalier en cours, Precision dispose de l’élan dont elle a besoin pour aller de l’avant.

« Cela n’a jamais été aussi excitant », a-t-il déclaré.