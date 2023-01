Precision Neuroscience, fondée par Neuralink alun, lève 41 millions de dollars

Precision a été cofondé par Benjamin Rapoport, qui a également cofondé la société BCI d’Elon Musk, Neuralink, et Michael Mager. Mais alors que le BCI de Neuralink est conçu pour être implanté directement dans le tissu cérébral, Precision s’appuie sur une technique chirurgicale conçue pour être moins invasive.

Precision, fondée en 2021, est l’une des nombreuses entreprises du secteur émergent de l’interface cerveau-ordinateur, ou BCI. Un BCI est un système qui déchiffre les signaux cérébraux et les traduit en commandes pour des technologies externes, et plusieurs entreprises ont créé avec succès des appareils dotés de cette capacité.

La couche 7 est un réseau d’électrodes qui ressemble à un morceau de scotch et qui est plus fin qu’un cheveu humain, ce qui l’aide à se conformer à la surface du cerveau sans endommager les tissus.

L’appareil s’appelle le Interface corticale de la couche 7 , et c’est un implant cérébral qui vise à aider les patients atteints de paralysie à faire fonctionner des appareils numériques en utilisant uniquement des signaux neuronaux. Cela signifie que les patients atteints de maladies dégénératives graves comme la SLA retrouveront leur capacité à communiquer avec leurs proches en déplaçant les curseurs, en tapant et même en accédant aux médias sociaux avec leur esprit.

Le cortex cérébral humain est composé de six couches cellulaires, mais chez Precision Neuroscience, une équipe de scientifiques et d’ingénieurs travaille à la construction d’un appareil qui rappelle un septième.

Afin d’implanter le réseau de couche 7, un chirurgien fait une très fine fente dans le crâne et glisse l’appareil comme une lettre dans une boîte aux lettres. Mager, qui est également PDG de Precision, a déclaré que la fente avait moins d’un millimètre d’épaisseur – si petite que les patients n’ont même pas besoin de se raser les cheveux pour la procédure.

“Je pense que c’est un gros avantage par rapport aux technologies qui nécessitent, par exemple, une craniotomie, en enlevant une partie importante du crâne, ce qui prend beaucoup de temps et présente beaucoup de risques d’infection”, a-t-il déclaré à CNBC. “Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui voulait qu’un trou soit percé dans son crâne.”

La nature de la procédure permet à Precision d’augmenter facilement le nombre d’électrodes sur le réseau, ce qui, selon Mager, permettra éventuellement d’utiliser l’appareil pour des applications neurologiques au-delà de la paralysie.

La procédure est également réversible si les patients décident qu’ils ne veulent plus l’implant ou veulent des versions plus récentes à l’avenir.

“Alors que vous commencez à penser à étendre cela à des populations de patients plus larges, le rapport risque-récompense de toute procédure est une considération fondamentale pour quiconque envisage la technologie médicale”, a déclaré Mager. “Si votre système est soit irréversible, soit potentiellement dommageable lors de l’explantation, cela signifie simplement que l’engagement que vous prenez pour obtenir l’implant est d’autant plus grand.”

Jacob Robinson, professeur agrégé de génie électrique à l’Université Rice et fondateur de la société BCI Motif Neurotech, a déclaré que Precision fait des progrès passionnants dans l’espace BCI peu invasif. Il a dit que ce ne sont pas seulement les patients qui doivent peser les risques et les avantages d’une procédure, mais aussi les médecins et les compagnies d’assurance.

Robinson a déclaré que les médecins doivent peser les procédures quantitativement et sur la base de la littérature existante, tandis que les compagnies d’assurance doivent peser les coûts pour leurs patients, de sorte que la chirurgie moins invasive facilite la tâche des trois parties.

“C’est un risque plus faible, mais cela signifie également qu’il y a une opportunité de traiter plus de personnes, il y a une plus grande adoption”, a-t-il déclaré.

Mais parce que l’appareil n’est pas inséré directement dans le tissu cérébral, Robinson a déclaré que la résolution des signaux cérébraux ne sera pas aussi forte que dans certains autres appareils BCI.

“Vous obtenez une bien meilleure résolution que vous ne le feriez de l’extérieur du crâne, pas tout à fait aussi élevée que vous entrez dans les tissus”, a-t-il déclaré. “Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce genre d’échelle moyenne.”

Precision a utilisé avec succès son appareil de couche 7 pour décoder les signaux neuronaux chez les animaux, et Mager a déclaré qu’il espère obtenir l’approbation de la FDA pour tester la technologie chez l’homme dans les mois à venir.

La société a annoncé un Cycle de financement de série B de 41 millions de dollars mercredi, portant son total à 53 millions de dollars en moins de deux ans. Le financement permettra à Precision de perfectionner son produit, d’embaucher plus d’employés et d’accélérer l’examen réglementaire de la FDA, un objectif que Mager a déclaré que Precision travaille rapidement.

“Nous ne voulons pas que les 15 prochaines années soient comme les 15 dernières années, où cela aide quelques dizaines de personnes. Je pense donc que nous sommes pressés”, a-t-il déclaré. “Ce que nous entendons constamment [from patients] est, ‘Nous voulons cela, et nous le voulons le plus tôt possible.'”

Mager a déclaré qu’il pensait que cette année s’avérait être une “année décisive” en neurotechnologie, et qu’il y avait eu beaucoup d’élan positif dans l’espace BCI en termes de financement.

Bien qu’il ait déclaré comprendre le scepticisme qui existe autour des BCI et de la technologie dans son ensemble, Mager a déclaré qu’il pensait qu’il existe un réel potentiel pour faire une différence pour des millions de personnes souffrant de maladies neurologiques.

“Je pense que le cerveau est, à bien des égards, la prochaine frontière de la médecine moderne”, a-t-il déclaré. “Le fait qu’il y ait tant de personnes qui ont des déficiences neurologiques d’une sorte ou d’une autre, et que nous ayons des outils aussi rudimentaires à leur offrir, va changer. C’est en train de changer.”