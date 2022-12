Precision K-9 Training à Ottawa reçoit une subvention de 13 000 $ de la First Federal Savings Bank, FHLB Chicago – Shaw Local

First Federal Savings Bank et FHLB Chicago ont accordé 13 000 $ en fonds du programme de subventions de partenariat à Precision K-9 Training d’Ottawa, lors d’une cérémonie de remise de chèque le 21 décembre, au siège social de First Federal Savings Bank.

Precision K-9 Training offre une formation et une éducation canine à Ottawa et dans les villes environnantes, ainsi que dans les États voisins.

“Nos clients sont des propriétaires de chiens de compagnie à la recherche de conseils et d’orientations sur ce qui convient le mieux à leur chien, afin qu’ils puissent avoir une relation solide”, a déclaré le président Bob Burkhead. “Nous utiliserons les fonds de subvention pour soutenir nos employés avec une formation avancée dans notre industrie ainsi que pour apporter des améliorations indispensables à nos installations.”

Les subventions Community First Accelerate Grants pour les petites entreprises aident à la croissance et au développement des petites entreprises. Precision K-9 était l’une des 32 petites entreprises sélectionnées parmi plus de 160 candidats.

Fondée en 1889, la First Federal Savings Bank répond aux besoins de ses clients depuis plus de 130 ans. First Federal Savings Bank est une banque commune avec 12 sites. First Federal Savings Bank est une banque à service complet. Les services et produits comprennent les services bancaires à la consommation, les prêts à la consommation, les prêts hypothécaires, les marges et les prêts sur valeur domiciliaire, les services bancaires aux entreprises et aux entreprises, les prêts spécialisés, les prêts sur actifs, l’immobilier commercial, le financement d’équipement et les services bancaires correspondants. Il est membre de la FDIC, Equal Housing Lender.